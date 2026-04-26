Chốt giá vàng hôm nay ngày 26/4 giảm rất mạnh, người mua lỗ cực đậm

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 26/4, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 26/4 chốt tuần với giá vàng miếng ở mức 168,8 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 26/4, giá vàng trong nước ngày 26/4/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 166,3 triệu đồng/lượng mua vào và 168,8 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 26/4 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên tuần trước, giá vàng giảm 2,2 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 3,2 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 166,3 triệu đồng/lượng mua vào và 168,8 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 2,2 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 3,2 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên tuần trước. Giá vàng Doji ngày 26/4 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 166,3 triệu đồng/lượng mua vào và 168,8 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 2,2 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 3,2 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên tuần trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 166,2 triệu đồng/lượng mua vào và 168,8 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 2,3 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 3,2 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên tuần trước.

Như vậy, giá vàng trong nước hôm nay, ngày 26/4, chốt một tuần giao dịch giảm rất mạnh cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên tuần trước ở một số thương hiệu vàng lớn.

Với mức chênh lệch bán ra – mua vào là 2,5 triệu đồng/lượng và mức giảm 3,2 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên tuần trước, nhà đầu tư lỗ 5,8 triệu đồng/lượng sau một tuần.

Giá vàng hôm nay, ngày 26/4, chốt tuần giảm rất mạnh giá vàng miếng và giá vàng nhẫn.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 26/4, chốt một tuần giao dịch giảm rất mạnh ở một số thương hiệu vàng so với chốt phiên tuần trước.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 165,8 –168,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 2,7 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch tuần trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 165,8 – 168,3 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 2,2 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 3,2 triệu đồng/lượng chiều bán ra với chốt phiên giao dịch tuần trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 165,8 – 168,8 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 2,7 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch tuần trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 26/4 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 26/4 chốt tuần với giá vàng giao ngay ở mức 4.708 USD/ounce, giảm 126 USD/ounce so với chốt phiên tuần trước.

Giá vàng giao tháng 6/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.725 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới có một tuần giao dịch giảm giá rất mạnh, chốt tuần lùi sâu xuống sát mốc 4.700 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, một số chuyên gia nhận định, sau giai đoạn tăng nóng và thu hút sự chú ý mạnh từ đầu năm, thị trường vàng thế giới đang bước vào nhịp giao dịch trầm lắng hơn.

Giá vàng những phiên gần đây chủ yếu dao động trong vùng rộng quanh 4.600 - 4.900 USD/ounce, trong khi khối lượng giao dịch suy giảm, cho thấy nhà đầu tư đang thận trọng chờ thêm tín hiệu rõ ràng.

Ông Kevin Grady - Chủ tịch Phoenix Futures and Options - nhận định, thị trường vàng đang trong trạng thái chờ đợi. Theo ông, nhiều nhà giao dịch chưa muốn mở vị thế lớn khi chưa rõ các diễn biến địa chính trị sẽ kéo dài và kết thúc ra sao.

Trong khi đó, ông Adrian Day - Chủ tịch Adrian Day Asset Management - cho rằng, giá vàng nhiều khả năng tiếp tục giằng co khi các rủi ro lớn chưa được giải quyết dứt điểm.

Với giá vàng trong nước giảm mạnh và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.708 USD/ounce (tương đương khoảng 149,7 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 26/4 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 19,1 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 26/4, giá vàng ngày 27/4 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.