Golden Gate, Dookki, trà sữa Laboong cùng loạt nhà hàng có tiếng bị xử phạt vi phạm ATTP

UBND phường Láng vừa công khai danh sách các cơ sở bị xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực an toàn thực phẩm trên địa bàn phường Láng (cập nhật từ 1/1/2026 đến 15/4/2026). Danh sách cụ thể như sau:

- Hộ kinh doanh bún riêu tóp mỡ mọc giòn cô Hương béo - Chùa Láng (số 61 Chùa Láng) bị xử phạt 4 triệu đồng vì không có dụng cụ bảo quản riêng đối với thực phẩm tươi sống và thực phẩm đã qua chế biến.

- Hộ kinh doanh cơm đốt thố Lão đại I (số 50 Nguyên Hồng) bị xử phạt 4 triệu đồng vì nơi chế biến có côn trùng gây hại xâm nhập.

- Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống Phở Hào (số 102 C10 TT Nguyên Hồng) bị xử phạt 4 triệu đồng vì cống thoát nước thải khu vực nhà bếp bị ứ đọng, không được che kín.

- Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống Trà sữa Laboong (P101 B1 TT Nam Thành Công) bị xử phạt 4 triệu đồng vì không có dụng cụ chứa đựng rác thải đảm bảo vệ sinh.

- Hộ kinh doanh Linh Thị Lệ Thu (số 1 ngõ 157 phố Chùa Láng) bị xử phạt 4 triệu đồng vì không có dụng cụ thu gom, chứa đựng rác thải đảm bảo vệ sinh.

- Hộ kinh doanh bếp Vị Xưa (căn LK 05 số 25 Vũ Ngọc Phan) bị xử phạt 4 triệu đồng vì không thực hiện quy định của pháp luật về chế độ kiểm thực 3 bước.

- Hộ kinh doanh Mực Hoàn Hương (Ốc mực Hoàn Hương - số 30 Huỳnh Thúc Kháng bị xử phạt 4 triệu đồng vì cống thoát nước thải khu vực nhà bếp bị ứ đọng.

- Cơ sở kinh doanh Cơm thố Bách Khoa (số 28 Chùa Láng) bị xử phạt 7,5 triệu đồng vì không đăng ký thành lập hộ kinh doanh trong trường hợp phải đăng ký theo quy định.

- Cơ sở kinh doanh Gà ngon phố - Gà nướng lu Trúc Khê (số 18 Trúc Khê) bị xử phạt 7,5 triệu đồng vì không đăng ký thành lập hộ kinh doanh trong trường hợp phải đăng ký theo quy định.

- Cửa hàng ăn uống Vườn Bia 38 (số 101C5 Hoàng Ngọc Phách) bị xử phạt 12 triệu đồng vì nơi chế biến có côn trùng gây hại xâm nhập; cống thoát nước thải khu vực nhà bếp bị ứ đọng, không được che kín; Không có dụng cụ thu gom, chứa đựng rác thải đảm bảo vệ sinh.

- Cơ sở kinh doanh Gà nướng lu (số 672 đường Láng) bị xử phạt 7,5 triệu đồng vì không đăng ký thành lập hộ kinh doanh trong trường hợp phải đăng ký theo quy định.

Phường Đống Đa

UBND phường Đống Đa vừa công khai danh sách các cơ sở bị xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm trên địa bàn phường trong tháng 4/2026. Danh sách cụ thể như sau:

- Công ty cổ phần Đầu tư - Thương mại và Xây lắp Thiên Thai (số 60B Xã Đàn 2) bị xử phạt 8 triệu đồng vì bày bán, chứa đựng thực phẩm trên thiết bị, dụng cụ, vật liệu không bảo đảm vệ sinh.

- Cơ sở kinh doanh Dương Thị Thủy (số 1 ngõ 26 Võ Văn Dũng) bị xử phạt 4 triệu đồng vì sử dụng người tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm mà không mang đầy đủ bảo hộ lao động theo quy định.

- Công ty TNHH Thương Mại TPT Hà Nội bị xử phạt 8 triệu đồng vì không có dụng cụ thu gom, chứa đựng rác thải, chất thải bảo đảm vệ sinh.

Phường Vĩnh Tuy

UBND phường Vĩnh Tuy vừa có quyết định xử phạt hành chính về lĩnh vực an toàn thực phẩm đối với bà Đàm Thị Phương - Chủ Lớp Mầm non độc lập Ban Mai (số 186 phố Dương Văn Bé) vì không thực hiện đúng quy định của pháp luật về chế độ kiểm thực 3 bước. Bà Phương bị phạt 4 triệu đồng đối với hành vi nêu trên.

Phường Kim Liên

Phòng Văn hoá - Xã hội, UBND phường Kim Liên đã ban hành thông báo về việc công khai thông tin cập nhật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm trên địa bàn phường.

Trong 2 tháng qua, phường đã ra quyết định xử phạt đối với nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. Danh sách cụ thể như sau:

- Nhà hàng Dookki (Địa điểm kinh doanh số 3 tại Hà Nội Công ty TNHH Tập đoàn Vina C&D) bị xử phạt 8 triệu đồng vì cống rãnh thoát nước thải khu vực cửa hàng, nhà bếp bị ứ đọng; không được che kín.

- Công ty cổ phần dịch vụ Sen Hồng (chi nhánh căng tin Bệnh viện Bạch Mai) bị xử phạt 8 triệu đồng vì không có dụng cụ thu gom, chứa đựng rác thải, chất thải bảo đảm vệ sinh.

- Công ty Cổ phần Tập đoàn Golden Gate - Chi nhánh miền Bắc (căng tin Tô Hoa nhà A11, Bệnh viện Bạch Mai) bị xử phạt 8 triệu đồng vì cống rãnh thoát nước thải khu vực cửa hàng, nhà bếp bị ứ đọng; không được che kín.

- Cơ sở kinh doanh Han Kim Chi - bà Bùi Thị Kim Ngọc (101 C8 Kim Liên) bị xử phạt 4 triệu đồng vì bày bán, chứa đựng thực phẩm trên thiết bị, dụng cụ, vật liệu không bảo đảm vệ sinh.

- Đồ ăn chín Bảo Hòa (D7K - 10 Chợ Kim Liên) bị xử phạt 1,5 triệu đồng vì không sử dụng găng tay khi tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm chín, thức ăn ngay.

Trước đó ngày 14/4, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà đã ký ban hành Kế hoạch về triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2026.

Theo đó, "Tháng hành động" năm 2026 được triển khai từ ngày 15/4 đến ngày 15/5/2026 trên phạm vi toàn Thành phố. Đây là đợt cao điểm nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm (ATTP); Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác bảo đảm an ninh, ATTP; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm quy định về ATTP...

