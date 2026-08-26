“Sốt” vé chung kết Việt Nam vs Thái Lan, “chợ đen” hét giá hơn 10 triệu một cặp

Trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa Việt Nam và Thái Lan lúc 20h00 ngày 26/8 trên sân Mỹ Đình đang khiến thị trường vé rơi vào tình trạng khan hiếm nghiêm trọng.

Quanh khu vực trụ sở VFF và sân vận động Mỹ Đình trở thành điểm nóng của hoạt động “phe vé”.

Trước đó, VFF đã mở bán vé trực tuyến với 4 mệnh giá 500.000 đồng, 800.000 đồng, 1,2 triệu đồng và 1,5 triệu đồng mỗi vé.

Tuy nhiên, toàn bộ số vé nhanh chóng “bay sạch” chỉ sau vài giờ, khiến nhiều người hâm mộ không thể mua được qua kênh chính thống.

Tại khu vực Mỹ Đình, các đối tượng buôn vé công khai chào bán với mức giá cao gấp nhiều lần so với giá gốc, đồng thời thu mua lại vé từ người dân để đẩy giá lên cao hơn.

Giá vé đang biến động liên tục theo từng thời điểm, chủ yếu tăng theo chiều hướng “phi mã”.

Những vị trí đẹp tại khán đài A được hét giá từ 8 đến 11 triệu đồng mỗi cặp, trong khi các loại giấy mời thậm chí vượt mốc 10 triệu đồng.

Ở phân khúc thấp hơn, vé phổ thông có mệnh giá 500.000 đồng cũng bị đẩy lên mức 3–4 triệu đồng mỗi cặp.

Cơn sốt vé đến từ sức hút đặc biệt của trận đại chiến giữa hai đội bóng hàng đầu Đông Nam Á. Niềm tin lớn vào khả năng ĐT Việt Nam đăng quang ngay trên sân nhà cũng góp phần đẩy nhu cầu theo dõi trận đấu tăng mạnh.

Trong khi đó, trên các hội nhóm mạng xã hội, giá vé có phần “mềm” hơn nhưng vẫn chênh lệch đáng kể so với giá gốc. Tuy vậy, người hâm mộ được khuyến cáo cần thận trọng khi giao dịch để tránh nguy cơ mua phải vé giả hoặc bị lừa đảo.