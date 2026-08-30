Một đại gia cực giàu bất ngờ vung "núi tiền" đấu với loạt "ông lớn" công nghệ Google, Microsoft, Amazon

Tỷ phú giàu nhất nước Đức Dieter Schwarz. Ảnh Baron Magazine.

Trong nhiều năm, tỷ phú Dieter Schwarz - người giàu nhất nước Đức và là chủ sở hữu Tập đoàn Schwarz - gần như không xuất hiện trước công chúng. Tuy nhiên, vị tỷ phú 86 tuổi này đang gây chú ý khi mạnh tay đầu tư vào Schwarz Digits, công ty công nghệ được kỳ vọng sẽ trở thành một thế lực mới trong lĩnh vực điện toán đám mây, an ninh mạng và trí tuệ nhân tạo (AI).

Ngày 21/7 tới, Schwarz Digits sẽ chính thức khai trương trụ sở mới tại thị trấn Bad Friedrichshall, miền nam nước Đức. Khuôn viên rộng lớn được xây dựng cho khoảng 3.500 nhân viên với nhà trẻ, nhà hàng, khu thể thao và không gian làm việc hiện đại, mang dáng dấp của các "đại bản doanh" nổi tiếng tại Thung lũng Silicon.

Ông Bernd Wagner, Giám đốc phụ trách kinh doanh điện toán đám mây của Schwarz Digits, khẳng định đây là tuyên bố về tham vọng của tập đoàn.

"Chúng tôi không có gì phải e ngại Google hay bất kỳ ai khác", ông nói.

Ông Bernd Wagner, người đứng đầu bộ phận bán hàng và kinh doanh điện toán đám mây tại Schwarz Digits.Ảnh: Nicolas Martin/DW

Từ chuỗi siêu thị đến cuộc đua AI

Schwarz Group hiện là tập đoàn bán lẻ lớn nhất châu Âu với hơn 600.000 nhân viên trên toàn cầu. Bên cạnh Lidl và Kaufland, tập đoàn còn hoạt động trong nhiều lĩnh vực như sản xuất thực phẩm, tái chế, xử lý chất thải và logistics.

Năm 2025, doanh thu của Schwarz Group đạt gần 185 tỷ euro, vượt nhiều tên tuổi lớn của Đức như SAP, Mercedes-Benz hay Bayer. Chỉ riêng Volkswagen có doanh thu cao hơn.

Ít người biết rằng trong nhiều năm qua, Schwarz Digits đã âm thầm vận hành toàn bộ hạ tầng CNTT cho khoảng 14.500 siêu thị của tập đoàn. Giờ đây, doanh nghiệp này mở rộng sang cung cấp dịch vụ điện toán đám mây và an ninh mạng cho các doanh nghiệp và cơ quan chính phủ.

Khách hàng của Schwarz Digits đã bao gồm Chính phủ Hà Lan, nhiều bộ ngành của Đức và Liên đoàn Bóng đá Đức (DFB). Đồng thời, công ty cũng đang xây dựng một trung tâm dữ liệu trị giá khoảng 11 tỷ euro tại vùng Spreewald, được xem là khoản đầu tư lớn nhất trong lịch sử tập đoàn.

Tham vọng giành lại "chủ quyền số"

Theo lãnh đạo Schwarz Digits, mục tiêu lớn hơn là giúp Đức và châu Âu giảm sự phụ thuộc vào công nghệ Mỹ và Trung Quốc.

"Nếu không có chỗ ngồi trên bàn đàm phán, bạn sẽ trở thành món ăn trên bàn", Wagner nói khi đề cập đến cuộc cạnh tranh công nghệ toàn cầu.

Trong bối cảnh các chính phủ châu Âu ngày càng quan tâm đến bảo mật dữ liệu và hạ tầng số, chiến lược này được đánh giá là phù hợp với xu thế. Nhu cầu sử dụng các nền tảng điện toán đám mây do doanh nghiệp châu Âu phát triển đang tăng lên, đặc biệt ở khu vực công.

Xây dựng "thung lũng AI" của nước Đức

Tham vọng của ông Dieter Schwarz không chỉ dừng lại ở Schwarz Digits. Thông qua Quỹ Dieter Schwarz, ông đã đầu tư mạnh vào giáo dục, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo tại thành phố Heilbronn trong hơn hai thập kỷ qua.

Nơi đây hiện có khuôn viên giáo dục quy tụ nhiều trường đại học và viện nghiên cứu, cùng Experimenta – trung tâm khoa học lớn nhất nước Đức.

Đáng chú ý nhất là dự án Innovation Park Artificial Intelligence (IPAI) – công viên đổi mới AI được kỳ vọng trở thành trung tâm trí tuệ nhân tạo hàng đầu châu Âu. Khoảng 5.000 nhà nghiên cứu và chuyên gia sẽ làm việc tại đây khi những tòa nhà đầu tiên đi vào hoạt động từ năm 2027. Hiện đã có khoảng 140 doanh nghiệp và đối tác tham gia hệ sinh thái AI này.

Thị trưởng Heilbronn Harry Mergel nhận định Schwarz Group và Quỹ Dieter Schwarz đóng vai trò quyết định trong quá trình chuyển đổi thành phố thành trung tâm tri thức và công nghệ. Theo ông, AI sẽ là yếu tố không thể thiếu đối với mọi doanh nghiệp và cơ quan công quyền trong tương lai.

Liệu có đủ sức cạnh tranh với Big Tech?

Theo hãng tin DW của Đức, dù tham vọng rất lớn, Schwarz Digits vẫn còn khoảng cách đáng kể với các "gã khổng lồ" công nghệ Mỹ. Năm ngoái, riêng mảng điện toán đám mây của Amazon đã tạo ra doanh thu khoảng 135 tỷ USD, trong khi toàn bộ hoạt động của Schwarz Digits mới đạt khoảng 2,2 tỷ euro.

Tuy nhiên, ông Wagner tin rằng cơ hội của công ty nằm ở nhu cầu ngày càng lớn đối với các giải pháp công nghệ độc lập tại châu Âu.

Với tiềm lực tài chính khổng lồ, kinh nghiệm xây dựng một trong những đế chế bán lẻ lớn nhất thế giới và chiến lược đầu tư dài hạn, tỷ phú Dieter Schwarz đang đặt cược vào một cuộc chơi hoàn toàn mới. Nếu thành công, người giàu nhất nước Đức không chỉ tạo ra đối thủ đáng gờm của Google, Microsoft hay Amazon mà còn có thể góp phần định hình tương lai công nghệ của châu Âu.