Hàng loạt biệt thự bỏ hoang giữa 'phố tỷ phú' giàu có ở London

Đại lộ Bishops Avenue ở Hampstead, phía bắc London được mệnh danh là “phố tỷ phú” - nơi tập trung những căn biệt thự rộng lớn với giá trị trung bình 9 triệu bảng Anh/căn (tương đương hơn 320 tỷ đồng). (Ảnh: Dan Charity)

Trong nhiều thập kỷ, nơi đây là nhà của giới siêu giàu: các ngôi sao hạng A, cầu thủ bóng đá Ngoại hạng Anh và các tỷ phú. (Ảnh: Loveproperty)

Tuy nhiên, 1/3 số biệt thự dọc con phố lại đang trong tình trạng bỏ hoang, thậm chí nhiều căn đã xuống cấp nghiêm trọng. (Ảnh: Dan Charity)

Nhiều dinh thự ẩn sau những khu vườn um tùm và không được chăm sóc. (Ảnh: Dan Charity)

Không ít ngôi nhà đang trong tình trạng hư hỏng nặng với trần đổ sập. (Ảnh: Loveproperty)

Một số ngôi nhà bị bỏ hoang hàng chục năm, bể bơi bám đầy bụi bẩn. (Ảnh: Loveproperty)

Vật liệu xây dựng và rác thải vương vãi khắp khu vườn phía trước căn biệt thự không người ở. (Ảnh: Dan Charity)

Một số ngôi nhà xuống cấp trầm trọng nhưng chủ sở hữu chẳng hề quan tâm. (Ảnh: Dan Charity)

Dù vậy, vẫn có một số ngôi nhà khác đang trong quá trình sửa chữa hoặc được xây dựng lại hoàn toàn. (Ảnh: Dan Charity)

Ở đầu đại lộ, những căn nhà mới đang dần hình thành, dự kiến ​​hoàn thành vào năm 2027. (Ảnh: Dan Charity)

Theo báo cáo, phí dịch vụ tại đây có thể lên tới 70.000 bảng Anh/năm (khoảng 2,5 tỷ đồng). (Ảnh: Dan Charity)

Hiện tại, khu phố tỷ phú thu hút nhiều du khách hiếu kỳ ghé thăm. (Ảnh: Dan Charity)