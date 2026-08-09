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Thái Lan toàn thắng ở ASEAN Cup 2026, Madam Pang thưởng nóng 1,5 tỷ đồng

Sự kiện: Bóng đá Thái Lan

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan Nualphan Lamsam (Madam Pang) thưởng lớn cho đội nhà Thái Lan sau vòng bảng ASEAN Cup 2026.

Theo Siamsports, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) Nualphan Lamsam, thường được biết đến với tên gọi Madam Pang, thưởng 2 triệu baht, tương đương gần 1,5 tỷ đồng, cho đội nhà ngay sau trận thắng Myanmar 2-0 tối qua (8/8). Chiến thắng này giúp đội tuyển Thái Lan đứng đầu bảng B ASEAN Cup 2026.

Đội tuyển Thái Lan hoàn thành vòng bảng với thành tích tuyệt đối khi thắng cả 4 trận, giành 12 điểm, ghi 10 bàn và không để thủng lưới. “Voi chiến” lần lượt đánh bại Lào 5-0 trên sân khách, thắng Malaysia 2-0 trên sân nhà, vượt qua Philippines 1-0 rồi tiếp tục hạ Myanmar 2-0 ở lượt cuối.

Thái Lan toàn thắng ở ASEAN Cup 2026, Madam Pang thưởng nóng 1,5 tỷ đồng - 1

Thái Lan toàn thắng ở vòng bảng ASEAN Cup 2026. (ẢNh: FAT)

Sau khi Thái Lan hoàn thành mục tiêu giành ngôi đầu bảng và vào bán kết, Madam Pang thực hiện lời hứa thưởng 2 triệu baht cho toàn đội. Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan đồng thời kêu gọi các cầu thủ tiếp tục nỗ lực tối đa ở vòng bán kết và mong người hâm mộ duy trì sự ủng hộ trong hành trình giành lại chức vô địch Đông Nam Á.

Thái Lan là đội duy nhất toàn thắng cả 4 trận tại bảng B. Đáng chú ý, hàng phòng ngự của đội bóng xứ chùa vàng chưa nhận bàn thua nào sau vòng bảng.

Huấn luyện viên trưởng Anthony Hudson nói: “Tôi hài lòng với kết quả, với việc chúng tôi giữ sạch lưới cả 4 trận và giành quyền vào bán kết.Thành thật mà nói, trước hết tôi tự hào về tất cả mọi người. Màn trình diễn của mọi người đều tốt và chúng tôi đạt được kết quả như mục tiêu đề ra, dù nhiều cầu thủ đã mệt mỏi”.

Với vị trí nhất bảng B, Thái Lan gặp Singapore ở bán kết ASEAN Cup 2026. Trận lượt đi diễn ra trên sân của Singapore ngày 15/8. Ba ngày sau, Thái Lan trở về sân nhà đá trận lượt về vào ngày 18/8.Thái Lan toàn thắng ở ASEAN Cup 2026, Madam Pang thưởng nóng 1,5 tỷ đồng - 2

Thái Lan toàn thắng ở ASEAN Cup 2026, Madam Pang thưởng nóng 1,5 tỷ đồng - 3

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Theo Minh Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-09/08/2026 07:30 AM (GMT+7)
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