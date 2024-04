Giá vàng, dầu thô tăng mạnh vì tin Israel tấn công Iran

Sau khi ABC News đưa tin tên lửa của Israel tấn công một địa điểm ở Iran ngày 19/4, thị trường có nhiều biến động.

Giá dầu Brent tương lai tăng đến 4,2% do lo ngại nguồn cung ở Trung Đông bị gián đoạn, sau đó giảm nhẹ về mức tăng 2,4%, hiện có giá 89,22 USD/thùng. Hiện, Iran là nước sản xuất dầu lớn thứ ba của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ.

Giá dầu WTI tại New York có thời điểm tăng lên 4%, mức 86 USD/thùng, sau đó giảm về mốc 85 USD/thùng. Giá dầu Brent tại London, Anh tăng hơn 3%, hiện giữ giá 90 USD/thùng.

Trong khi đó, vàng tăng thêm 1,7%, đạt mức 2.417,59 USD/ounce. Giá vàng giao ngay dần trở lại mức cao nhất mọi thời đại ghi nhận ở tuần trước là 2.431,29 USD/ounce.

Giá vàng và dầu thô tăng mạnh do căng thẳng chính trị tại Trung Đông.

Lợi suất trái phiếu kho bạc dài hạn của Mỹ gần đây giảm 9 điểm cơ bản (bps) ở mức 4,5567%, sau khi giảm tới 15 bps trước đó. Đồng yên Nhật trú ẩn an toàn đã tăng tới 0,7% so với đồng USD, nhưng cuối cùng đã tăng khoảng 0,3%. Đồng franc Thụy Sĩ cao hơn khoảng 0,6% so với đồng USD, giảm mức tăng trước đó lên tới 1,2%.

Thị trường chứng khoán tại châu Á cũng ảnh hưởng với Nikkei của Nhật Bản giảm 2,4%, trong khi chỉ số chứng khoán chuẩn của Đài Loan giảm 3,5%, Hang Seng của Hong Kong giảm 1,2%.

Bitcoin đã giảm tới 6,2% xuống mức thấp nhất trong 1 tháng rưỡi là 59.590,74 USD. Trong phiên giao dịch gần nhất, bitcoin giữ mức giảm khoảng 2,7%, hiện có giá 61.842 USD.

Theo ông Vasu Menon - Giám đốc điều hành tại OCBC, sự thiếu rõ ràng về những gì Iran làm tiếp theo khiến nhà đầu tư lo lắng rằng thị trường biến động mạnh. Họ cũng bất an khi đối mặt tình trạng lạm phát, bất ổn về lãi suất.

Trong khi đó, ông Charu Chanana - chuyên gia chiến lược tiền tệ tại Saxo - cho biết thị trường gặp khó khăn gấp ba lần, khi sự hiếu chiến của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ ngày càng tăng lên và thu nhập bán dẫn đến nay vẫn giảm.

"Hơn hết, rủi ro địa chính trị lại leo thang, chúng tôi chỉ biết chờ đợi", ông Charu Chanana nói với Reuters.

