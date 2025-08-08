Không thể ly hôn vì 53 con gà, vịt

Anh Yang nộp đơn ly hôn chị Tu tại tòa án thị trấn Daishi, thành phố Quảng An, tỉnh Tứ Xuyên từ đầu tháng 5. Cả hai là nông dân, không có tài sản lớn ngoài căn nhà tự xây. Nhưng vụ ly hôn của họ lại bế tắc vì chuyện phân chia đàn gia cầm của gia đình. Sau nhiều lần hòa giải bất thành, họ quyết định đưa vụ phân chia tài sản này ra một phiên tòa khác.

Thẩm phán Chen Qian cho biết anh Yang và chị Tu không tranh cãi về số lượng, nhưng đều cho rằng mình bỏ công chăm sóc nhiều hơn. Chị Tu khẳng định đã nuôi đàn gia cầm này nên phải được chia phần lớn hơn còn anh Yang yêu cầu chia đều.

Ông Chen đề xuất phương án chia 22 con ngỗng theo kích cỡ (3 lớn, 8 nhỏ), 2 con vịt chia đôi. Tuy nhiên, 29 con gà tạo ra bài toán số lẻ. "Ai sẽ được nhiều hơn một con gà?", Chen hỏi.

Thấy hai bên khó xử, thẩm phán gợi ý có thể bù tiền theo giá thị trường hoặc cùng nhau thịt con gà lẻ ra này, làm bữa cơm chia tay. Cuối cùng cả hai đồng ý với phương án thịt gà.

Ảnh minh họa: QQ

Theo nữ thẩm phán, phân chia gia cầm ở nông thôn tưởng dễ nhưng lại rất khó do cần xét đến chu kỳ sinh trưởng và chi phí chăm sóc, không thể chỉ đếm số lượng. Vụ việc phản ánh đặc điểm mới của ly hôn nông thôn hiện nay ít tài sản nhưng mối quan hệ ràng buộc phức tạp.

Trước khi ra tòa, đôi vợ chồng này đã tự thương lượng nửa năm, nhờ người thân hòa giải cũng không xong, con cái không can thiệp. Khi đến tòa, điều họ cần không phải là một bản án, mà là một giải pháp cả hai cùng chấp nhận.

Dù ly hôn, hai người vẫn giữ được sự tôn trọng. Anh Yang còn chở chị Tu đến tòa và sau phiên xử cũng đưa về. Thẩm phán Chen khuyến nghị họ có thể tiếp tục thỏa thuận quyền sử dụng nhà ở, sống độc lập nhưng vẫn hỗ trợ nhau và cả hai không phản đối.