Bảo hiểm đã chi trả hơn 80 tỷ USD nửa đầu 2025: Cháy rừng và giông bão gây tổn thất kỷ lục

Theo báo cáo của công ty tái bảo hiểm Swiss Re (trụ sở tại Zurich), tổng thiệt hại thiên tai được bảo hiểm toàn cầu trong nửa đầu năm 2025 lên tới 80 tỷ USD – mức cao thứ hai từng được ghi nhận trong nửa đầu năm kể từ năm 2011.

Nguyên nhân chính đến từ các đám cháy rừng nghiêm trọng tại California và các trận giông bão dữ dội tại Mỹ. Trong đó, vụ cháy rừng xảy ra hồi tháng 1 tại hạt Los Angeles đã trở thành sự kiện cháy rừng gây thiệt hại bảo hiểm lớn nhất lịch sử, ước tính lên đến 40 tỷ USD.

Giá trị thiệt hại tăng vọt một phần vì khu vực bị ảnh hưởng là vùng dân cư dày đặc với nhiều tài sản có giá trị cao. Điều kiện thời tiết khắc nghiệt như gió Santa Ana mạnh và khô hạn kéo dài khiến đám cháy lan nhanh và vượt ngoài kiểm soát.

Những hiểm họa nào khác gây thiệt hại lớn trong nửa đầu năm nay?

Bên cạnh cháy rừng, các cơn giông bão ở Mỹ cũng gây thiệt hại bảo hiểm lớn, lên tới 31 tỷ USD. Dù con số này thấp hơn dự đoán ban đầu của Swiss Re (35 tỷ USD) và thấp hơn các năm 2023–2024, nhưng giông bão vẫn là nguyên nhân chính gây tổn thất do thiên tai toàn cầu.

Sự phát triển đô thị tại những khu vực dễ tổn thương, cộng với giá trị tài sản tăng và lạm phát, khiến tổn thất do giông bão ngày càng nghiêm trọng. Dự kiến, thiệt hại từ hiện tượng thời tiết này sẽ tiếp tục tăng trong tương lai.

Ngoài ra, trận động đất 7,7 độ richter xảy ra ở Myanmar hồi tháng 3 cũng gây tổn thất ước tính 1,5 tỷ USD tại Thái Lan, đồng thời ảnh hưởng đến nhiều khu vực ở Ấn Độ và Trung Quốc.

Theo Swiss Re, mùa bão ở Đại Tây Dương – kéo dài đến tháng 11 – được xem là yếu tố khó lường nhất trong việc dự báo tổn thất thiên tai 6 tháng cuối năm. Dự báo cho thấy số lượng bão lớn trong khu vực này có thể từ 3 đến 5 cơn – cao hơn mức trung bình lâu dài là 3 cơn.

Ngoài bão, các đợt cháy rừng và hiện tượng thời tiết cực đoan khác được dự báo sẽ tiếp tục góp phần vào tổng thiệt hại bảo hiểm trong năm.

Nắng nóng đang đe dọa ngành bảo hiểm toàn cầu như thế nào?

Swiss Re cảnh báo, tình trạng nắng nóng cực đoan ngày càng ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành bảo hiểm, đặc biệt là các mảng tài sản, bảo hiểm chuyên biệt và y tế.

Nhiệt độ tăng cao khiến nguy cơ cháy rừng, mất điện và thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng như giao thông, nước và năng lượng tăng mạnh – kéo theo số lượng yêu cầu bồi thường tăng cao.

Bên cạnh đó, các vấn đề sức khỏe do nắng nóng cũng khiến số lượng yêu cầu chi trả bảo hiểm y tế, nhân thọ và tai nạn lao động tăng vọt, đặc biệt là trong nhóm lao động ngoài trời. Doanh nghiệp cũng đối mặt với rủi ro pháp lý nếu không đảm bảo an toàn lao động trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Theo thống kê, tổng thiệt hại thiên tai có bảo hiểm toàn cầu đang tăng trung bình từ 5 - 7% mỗi năm (tính theo giá trị thực). Nếu xu hướng này tiếp tục, tổng thiệt hại năm 2025 có thể chạm mốc 150 tỷ USD.

Khoảng 60% tổn thất bảo hiểm thiên tai hằng năm thường xảy ra trong nửa cuối năm. Do đó, phần còn lại của năm 2025 vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro lớn, nhất là trong bối cảnh biến đổi khí hậu và thời tiết cực đoan ngày càng gia tăng.