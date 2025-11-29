Đại gia đánh bạc 10,7 triệu USD tiếp tục bị truy tố trong vụ đa cấp tiền ảo

Vũ Phong, 53 tuổi, trú Hải Dương là một trong 15 bị can vừa bị VKSND Hà Nội truy tố vì tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, theo khoản 4, Điều 290, Bộ luật Hình sự.

Hôm 12/11, ông này vừa bị TAND Hà Nội tuyên án sơ thẩm 4 năm 6 tháng tù vì tội Đánh bạc, với số tiền cáo buộc tới 10,7 triệu USD.

Cùng vụ án hiện tại, bị can Hồ Quốc Anh, 35 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần công nghệ Internet BBI Việt Nam, bị truy tố cùng tội danh, hiện bỏ trốn, đang bị truy nã. Bị can Thân Văn Thoại, 41 tuổi, Tổng giám đốc Công ty cổ phần BBA Toàn Cầu, còn bị truy tố thêm tội Rửa tiền, là người duy nhất trong 15 bị can bị cáo buộc 2 tội danh.

Bị cáo Vũ Phong trong phiên tòa đầu tháng 11 liên quan vụ đánh bạc triệu USD.

Cáo trạng xác định, năm 2019, Thoại mua lại 102 triệu đồng CBP để xây dựng dự án tiền điện tử kỹ thuật số Cashback Pro (CBP) để quản lý, vận hành trên nền tảng Blockchain Binace Smart Chain (viết tắt là BSC).

Thoại quảng bá với nhà đầu tư, CBP là một phương tiện thanh toán thay cho tiền truyền thống, đẩy mạnh kênh phát triển trên sàn thương mại điện tử, đưa ra chính sách tặng điểm tích lũy bằng chính đồng CBP, lấy đồng CBP đổi lấy các sản phẩm hoặc bán lại trên sàn: lalatrade, acecoin đổi thành tiền vnđ. Dù thực tế, tiền ảo CBP này không phải là phương tiện thanh toán hợp pháp được pháp luật Việt Nam công nhận, theo cáo trạng.

Tháng 8/2019, để quảng bá về đồng tiền CBP, Thoại thành lập Công ty BBA, để bị can Vũ Thị Minh Hà là Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc.

Bộ máy giúp việc còn có Thoại, Hà, Vũ Phong và 11 bị can còn lại.

Đa cấp tiền ảo dưới vỏ bọc "lớp học triệu phú"

Dù không có hoạt động sản xuất kinh doanh, không được cấp phép kinh doanh bán hàng đa cấp, không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép để giao dịch thương mại điện tử, nhóm này vẫn đưa ra thông tin gian dối về giá trị của đồng tiền điện tử CBP khiến nhà đầu tư tin tưởng chuyển tiền và các tài sản khác cho Thoại cùng đồng phạm để được sở hữu đồng tiền điện tử CBP.

Tháng 3/2021, Vũ Phong cùng 2 bị can khác được Thoại cấp một lượng CBP để mở tài khoản, tham gia gói đầu tư vào trong nền tảng Speeding.vip.

Sau đó, Thoại chỉ đạo những người này tổ chức các buổi hội thảo, tọa đàm, các lớp học tại trụ sở Công ty BBA hoặc tổ chức sự kiện dưới hình thức đăng ký camping để quảng bá, chia sẻ, giới thiệu về lợi ích của đồng CBP và định hướng các nhà đầu tư tích cực tham gia cộng đồng CBP.

Nội dung đào tạo được phân chia thành nhiều lớp: Lớp Câu Lạc Bộ Triệu Phú; Lớp họp Triệu Phú; Lớp Triệu Phú; Lớp OPP; Lớp VIP; Lớp HAPPY và Lớp VIP.

Trong các lớp này, các bị can đã nói các nhà đầu tư rằng các sàn giao dịch tiền ảo họ lập ra là "một nhà máy in tiền", chỉ cần đầu tư vào gói số lượng nhất định, chờ trong một thời gian sẽ đạt được lợi nhuận gấp nhiều lần.

Thoại chỉ đạo đồng bọn quảng bá về giá trị của đồng tiền điện tử CBP với mức lợi nhuận và hoa hồng hấp dẫn (0,5%/gói đầu tư/ngày; từ 12%-16% nếu mỗi nhà đầu tư mời được người mới tham gia).

Họ cũng tổ chức buổi hội thảo, tọa đàm, sự kiện camping mang tính chất truyền dẫn, định hướng, thao túng tâm lý đến các nhà đầu tư để, thực hiện kinh doanh theo mô hình đa cấp.

Ngoài ra, Thoại cùng đồng phạm bàn bạc xây dựng và quảng bá về Dự án Future City đến với các nhà đầu tư với tổng dự toán 250.000 tỷ đồng, dù dự án này chưa được đơn vị nào cấp phép.

Theo đó những nhà đầu tư đang sở hữu đồng tiền điện tử CBP sẽ được ưu tiên sở hữu đất và sẽ được ở trong tương lai. Khách hàng có thể sử dụng sản phẩm từ các sàn giao dịch tiền ảo (như NFT) để đổi lấy quyền sở hữu các tài sản như biệt thự hoặc căn hộ.

Các bị can cũng bị cáo buộc thực hiện kiểm soát, áp đặt mức giá, duyệt lệnh rút, đẩy giá thao túng đồng tiền điện tử CBP khiến nhiều bị hại tin tưởng rằng đồng CBP có giá trị thực tế và sẽ tăng trưởng lợi nhuận cao nên đã trực tiếp chuyển tiền mặt hoặc chuyển nhượng tài sản, hoặc chuyển tiền mặt cho các đối tượng mua bán USDT theo hướng dẫn nhằm chiếm đoạt, gây thiệt hại lớn cho nhiều nhà đầu tư.

Với thủ đoạn trên, nhóm này đã huy động được 1,2 triệu tài khoản được mở bởi hơn 9.700 nghìn thành viên. Trong đó Vũ Phong bị xác định lôi kéo được nhiều nhất, với mạng lưới 4.950 thành viên, xây dựng hơn 1 triệu tài khoản.

Cơ quan điều tra đã ra thông báo tìm bị hại song đến nay chỉ có 33 bị hại đến trình báo, với số tiền 47 tỷ đồng.

Mua 63 mảnh đất để rửa tiền

VKS xác định, năm 2019-2024 tổng số tiền USDT Thoại nhận được vào ví là 20,5 triệu USDT (khoảng 492 tỷ đồng); cộng thêm 5,6 triệu USDT (130 tỷ đồng) đồng bọn gửi về, đều là tiền chiếm đoạt từ nhà đầu tư. Thoại đã sử dụng để mua bất động sản tại Hòa Bình (nay là Phú Thọ).

Thân Văn Thoại tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Hà Nội

Thoại nhờ người quen tên Hà, tìm mua đất rừng sản xuất tại Hòa Bình để đầu tư và thực hiện dự án Future City, Thoại giao cho người này kết nối với những người dân tại Hòa Bình có nhu cầu bán đất rừng sản xuất và tự thỏa thuận giá.

Tùy theo diện tích, vị trí đất sẽ có giá dao động từ khoảng 35-75.000 đồng/m2. Việc giao dịch giá cả và hoàn thiện các thủ tục sang tên, chuyển chủ sở hữu đất rừng thì Thoại cũng giao cho Hà làm dịch vụ trọn gói.

Sau khi mua được đất, Thoại sẽ quyết định việc ai được đứng tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và bảo Hà làm thủ tục sang tên người đó; người nào đứng tên trên sổ thì sẽ trực tiếp đến trụ sở UBND xã trên Hòa Bình hoặc Phòng công chứng để làm hợp đồng mua bán, sang tên.

Thoại đã chuyển tổng 106 tỷ đồng, Hà dùng 70 tỷ để mua 538.000 m2 đất rừng sản xuất và làm thủ tục chuyển đổi sang tên. Số tiền còn lại Trương Văn Hà sử dụng để mua đất khác và chi tiêu vào mục đích cá nhân.

Quá trình điều tra, 63 sổ đỏ đất tại huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình (nay là xã Tiền Phong, tỉnh Phú Thọ) đã bị thu giữ, trong đó 30 sổ đã đứng tên Thoại và đồng phạm, 33 sổ đang làm thủ tục. Hành vi này khiến Thoại bị truy tố thêm tội Rửa tiền.

"Đa cấp tiêu dùng tích điểm"

Ngoài ra, từ tháng 6/2018, Thoại và bị can Hồ Quốc Anh còn quản lý, điều hành hoạt động thêm công ty BBI vận hành thêm một mô hình đa cấp trái phép khác có tên BBI Mall.

Đây là ứng dụng được Thoại và Quốc Anh xây dựng, hoạt động dưới dạng tiêu dùng tích điểm; kinh doanh đa cấp không phép; thực hiện các chương trình khuyến mại mà không thông báo hoặc không đăng ký.

BBI Mall chưa được Bộ Công thương cấp phép nhưng 2 bị can đã vận hành từ tháng 9/2018, quảng bá là cơ hội đầu tư sinh lời với ưu đãi hoàn tiền lên tới 100% giá trị sản phẩm, ứng dụng mua sắm tích điểm...

Để lôi kéo nhiều người tham gia nộp tiền đầu tư, Thoại và Quốc Anh vận hành ứng dụng với hình thức tạo giao dịch mua bán hàng hóa ảo nhằm tích điểm, hưởng lợi nhuận lên tới 180%/năm theo chính sách trả thưởng do họ tự đặt ra.

Cụ thể: chỉ cần nộp 3,5 triệu đồng vào tài khoản Công ty BBI để mua phần mềm giải pháp bán hàng BSS thì được hưởng các lợi ích tích điểm là 3,5 triệu điểm; khi giới thiệu thành viên mới, khi bán hàng thành công, giới thiệu bên mua, đều được nhận 2,5-30% giá trị sản phẩm, trả lãi tự động theo ngày.

Khách hàng có thể sử dụng số tiền này để mua sắm tiếp tục cho những lần sau hoặc rút tiền mặt thông qua tài khoản ngân hàng liên kết với BBI. Từ 500.000 đồng trở lên thì có thể rút tiền mặt.

Do tin tưởng Thoại và Quốc Anh, tin vào khả năng sinh lời hấp dẫn khi tham gia vào ứng dụng BBI Mall, từ tháng 9/2018- 4/2020, đã có 435.521 tài khoản đã tham gia ứng dụng, trong đó có 23.686 tài khoản đã nạp tiền.

Công ty BBI đã nhận tổng 780 tỷ đồng từ các khách hàng, song đã chi hết cho hoạt động công ty, chiết khấu, thưởng, nay không còn khả năng chi trả cho khách. Sau khi cơ quan điều tra thông báo tìm bị hại mới có 42 người trình báo nộp 37 tỷ đồng, mới được trả 7 tỷ, còn bị chiếm đoạt 30 tỷ đồng.