Giá bạc tuần qua: Thủng đáy, xóa sạch toàn bộ mức tăng từ đầu năm

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay hiện giao dịch quanh mốc 49,16 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá hiện tại, giá bạc thế giới hiện ở mức 41,07 triệu đồng/kg, giảm sâu so với kết phiên tuần trước.

Giá bạc đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 11/2025, xóa sạch toàn bộ mức tăng của năm 2026. Bạc giảm sâu hơn vàng trong cùng nhịp điều chỉnh, nguyên nhân trực tiếp là triển vọng chính sách của Fed.

Tại cuộc họp ngày 28/10, Fed giữ lãi suất ở mức 3,75-4% sau khi tăng lãi suất hồi tháng 9. Thống đốc Lisa Cook và Chủ tịch Fed chi nhánh Cleveland Beth Hammack bỏ phiếu ủng hộ tăng lãi suất ngay. Chủ tịch Fed Kevin Warsh cho biết lạm phát còn cao và việc kiểm soát sẽ diễn ra từ từ.

Số liệu công bố sau đó củng cố quan điểm này: GDP quý III của Mỹ tăng 3,4%, vượt dự báo. Lạm phát PCE lõi tháng 9 tăng 3,1% so với cùng kỳ và PCE tổng thể tăng 3,6%, đều xa mục tiêu 2%. Thị trường vì vậy nghiêng về khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 12. Lợi suất TIPS kỳ hạn 10 năm quanh 2,6-2,7%, cao nhất gần hai thập kỷ, làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ kim loại quý không sinh lãi.

Báo cáo tháng 10 của Ngân hàng Thế giới (WB) cũng đã hạ dự báo giá bạc bình quân năm 2027 từ 65 USD xuống 62 USD/ounce, và dự báo năm 2028 ở mức 58 USD/ounce.

WB cho rằng nhu cầu bạc sẽ yếu đi trong hai năm tới. Giá cao khiến các nhà sản xuất pin quang điện giảm lượng bạc sử dụng và chuyển sang công nghệ kim loại hóa bằng đồng, đồng thời làm giảm sức mua trang sức và đồ bạc. Điện tử, trung tâm dữ liệu, ôtô và hạ tầng điện vẫn tăng mua, bù đắp một phần. Về nguồn cung, sản lượng khai thác chỉ tăng nhẹ, nhưng giá cao thúc đẩy hoạt động tái chế.

WB lưu ý giá bạc vẫn có thể cao hơn dự báo nếu căng thẳng địa chính trị hoặc thương mại gia tăng, nhất là khi xung đột Trung Đông leo thang hoặc xuất hiện điểm nóng mới, vì khi đó nhu cầu trú ẩn vào vàng và bạc sẽ tăng.

Ở thị trường trong nước, giá bạc tại nhiều thương hiệu được điều chỉnh ở cả hai chiều mua vào - bán ra. Trong phiên cuối tuần, Công ty cổ phần Kim loại quý Ancarat Việt Nam niêm yết giá bạc thỏi ở mức 42,74 triệu đồng/kg chiều mua vào và 44,16 triệu đồng/kg chiều bán ra.

Tại các thương hiệu khác, giá bạc cũng được điều chỉnh ở cả hai chiều mua vào - bán ra. Tại Phú Quý, giá bạc thỏi được niêm yết ở mức 42,82 triệu đồng/kg chiều mua vào và 44,16 triệu đồng/kg chiều bán ra. Tại Sacombank-SBJ, giá bạc thỏi hiện ở mức 44,4 triệu đồng/kg chiều mua vào và 45,84 triệu đồng/kg chiều bán ra.

Trong tuần qua (26/10 - 31/10), giá bạc trong nước ghi nhận đà giảm mạnh, chỉ có một nhịp nhích nhẹ vào phiên 28/10.Mở đầu giai đoạn, giá bạc chiều mua vào ở mức 47,04 triệu đồng/kg và giá bán ra ở mức 48,51 triệu đồng/kg.

Trong phiên 27/10, giá bạc được điều chỉnh giảm 1,52 triệu đồng/kg chiều mua vào và 1,58 triệu đồng/kg chiều bán ra, xuống 45,52 triệu đồng/kg và 46,93 triệu đồng/kg. Phiên 28/10, giá bạc nhích lên 110.000 đồng/kg ở cả hai chiều, lên 45,63 triệu đồng/kg chiều mua vào và 47,04 triệu đồng/kg chiều bán ra, rồi quay đầu giảm 110.000 đồng/kg vào phiên 29/10, về lại 45,52 triệu đồng/kg và 46,93 triệu đồng/kg.

Đà giảm tăng tốc ở hai phiên cuối. Ngày 30/10, giá bạc chiều mua vào giảm 1,6 triệu đồng/kg, xuống 43,92 triệu đồng/kg, còn giá bán ra giảm 1,65 triệu đồng/kg, xuống 45,28 triệu đồng/kg. Ngày 31/10, giá mua vào giảm thêm 1,09 triệu đồng/kg, về 42,83 triệu đồng/kg, và giá bán ra giảm thêm 1,12 triệu đồng/kg, về 44,16 triệu đồng/kg, đồng thời là mức thấp nhất trong giai đoạn.

So với đầu tuần, giá bạc chiều mua vào giảm 4,21 triệu đồng/kg và chiều bán ra giảm 4,35 triệu đồng/kg, tương đương khoảng 9%. Chênh lệch giữa giá bán ra và giá mua vào thu hẹp dần từ 1,47 triệu đồng/kg xuống 1,33 triệu đồng/kg. Giá bạc trong nước hiện chênh lệch với giá bạc thế giới ở mức 2,58 triệu đồng/kg.