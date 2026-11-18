Đáng chú ý, giá vàng đang trên đà ghi nhận mức giảm theo năm mạnh nhất kể từ năm 2015.

Trong phiên giao dịch ngày 16/11, giá vàng giao ngay có thời điểm giảm xuống còn 3.832 USD/ounce, mức thấp nhất kể từ tháng 10/2025. Trong khi đó, giá bạc cũng lùi về 46,50 USD/ounce.

Sang ngày 17/11, cả hai kim loại đều phục hồi nhẹ từ mức đáy của phiên trước. Giá vàng tăng khoảng 0,75%, lên 3.861 USD/ounce, trong khi giá bạc tăng hơn 2%, đạt 47,50 USD/ounce.

Lãi suất chi phối thị trường, lấn át vai trò trú ẩn an toàn

Vàng là tài sản không sinh lãi suất, do đó, khi lãi suất tăng, sức hấp dẫn của kim loại quý này thường suy giảm. Trong môi trường lãi suất cao, nhà đầu tư có thêm động lực chuyển sang các tài sản sinh lời như trái phiếu và tiền gửi tiết kiệm.

Fed đã tăng lãi suất trong tháng 9, đánh dấu lần đầu tiên thực hiện động thái này kể từ năm 2023. Theo công cụ FedWatch của CME Group, chuyên theo dõi kỳ vọng của giới giao dịch, thị trường hiện gần như chắc chắn Fed sẽ tiếp tục nâng lãi suất trong tháng 12.

Giá vàng đang trên đà ghi nhận mức giảm theo năm mạnh nhất kể từ năm 2015.

Cùng với đó, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đã tăng lên khoảng 5%. Trong phiên giao dịch ngày 17/11, đồng USD cũng mạnh lên mức cao nhất kể từ tháng 4/2025. Đồng bạc xanh tăng giá khiến các kim loại quý được định giá bằng USD trở nên đắt đỏ hơn đối với những nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác, qua đó gây thêm áp lực lên nhu cầu.

Cuộc xung đột tại Iran cũng không mang lại lực đỡ cho giá vàng như kỳ vọng. Thay vì phát huy vai trò tài sản trú ẩn an toàn, kim loại quý này lại chịu sức ép khi xung đột đẩy giá dầu và lạm phát tăng cao. Diễn biến đó khiến thị trường gia tăng đặt cược vào khả năng lãi suất sẽ tiếp tục được nâng lên, qua đó làm giảm sức hấp dẫn của vàng.

Đây là sự đảo chiều đáng kể so với tháng 1, thời điểm giá vàng lập kỷ lục khoảng 5.600 USD/ounce, còn giá bạc đạt đỉnh khoảng 121,65 USD/ounce. Sau đó, cả hai kim loại đồng loạt lao dốc trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Venezuela và Iran leo thang, đồng thời Tổng thống Mỹ Donald Trump lựa chọn ông Kevin Warsh làm người đứng đầu Fed.

Tính từ mức đỉnh, giá vàng đến nay đã giảm hơn 30% và thấp hơn hơn 10% so với đầu năm. Đối với bạc, mức biến động còn mạnh hơn. Kim loại này đã mất khoảng 60% giá trị so với đỉnh thiết lập hồi tháng 1 và giảm khoảng 34% kể từ đầu năm.

Nhà đầu tư chờ tín hiệu tiếp theo từ Fed

Trong phiên giao dịch đầu ngày 17/11, giá vàng nhích lên khi đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ cùng giảm nhẹ. Tuy nhiên, kỳ vọng Fed tăng lãi suất vào tháng 12 vẫn là yếu tố kìm hãm đà phục hồi của kim loại quý.

Giới đầu tư hiện hướng sự chú ý đến biên bản cuộc họp tháng 10 của Fed, dự kiến công bố vào ngày 18/11, nhằm tìm kiếm thêm manh mối về định hướng chính sách tiền tệ và khả năng lãi suất tiếp tục tăng.

Ông Kevin Warsh không đề cập đến quyết định lãi suất trong tháng 12 khi phát biểu tại một sự kiện về trí tuệ nhân tạo (AI) do Fed chi nhánh San Francisco tổ chức ngày 16/11.

Trong khi đó, Goldman Sachs, ngân hàng đầu tư của Mỹ, đã trở nên thận trọng hơn với triển vọng giá vàng và điều chỉnh giảm dự báo hồi đầu tháng này. Trong báo cáo nghiên cứu mới nhất, Goldman Sachs đã hạ dự báo giá vàng vào cuối năm 2027 xuống còn 4.650 USD/ounce, từ mức 4.800 USD/ounce trước đó.

Đây là lần thứ hai trong chưa đầy một tháng ngân hàng này điều chỉnh giảm dự báo giá vàng. Trong đợt điều chỉnh hồi đầu tháng 11, Goldman Sachs đã hạ mục tiêu giá vàng vào cuối năm 2026 từ 4.650 USD xuống còn 4.150 USD/ounce, đồng thời giảm dự báo giá vàng cuối năm 2027 từ 5.400 USD xuống 4.800 USD/ounce.

Trong báo cáo trước đó, các chiến lược gia của Goldman Sachs từng đưa ra một kịch bản tiêu cực (bear case), theo đó Fed tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ cho đến mùa xuân năm 2027, khiến đà phục hồi của giá vàng bị giới hạn quanh mức 4.650-4.660 USD/ounce vào cuối năm sau.

Tuy nhiên, kịch bản tiêu cực này hiện đã chính thức trở thành kịch bản cơ sở (base case) trong dự báo của Goldman Sachs. Nguyên nhân xuất phát từ việc nhóm chuyên gia kinh tế của ngân hàng đưa ra nhận định cứng rắn hơn về lộ trình chính sách tiền tệ của Fed, với khả năng tiếp tục thắt chặt mạnh tay hơn so với dự kiến trước đó.

Để đạt được mức giá trên, vàng cần tăng khoảng 7,5% từ mức hiện tại trong phần còn lại của năm 2026.

Bên cạnh đó, hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương vẫn là một nguồn hỗ trợ quan trọng đối với nhu cầu trên thị trường. Theo Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), các ngân hàng trung ương và tổ chức chính thức khác đã mua ròng 675 tấn vàng trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 9, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước.

Đây tiếp tục là yếu tố hỗ trợ thị trường vàng trong bối cảnh các động lực ngắn hạn, đặc biệt là triển vọng lãi suất và sức mạnh của đồng USD, đang tạo sức ép đáng kể lên giá kim loại quý.

Theo Euro News