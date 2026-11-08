Giá bạc tuần qua: Tiếp tục chuỗi biến động khó lường

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay hiện giao dịch quanh mốc 51,97 USD/ounce, cao hơn mức 49,16 USD/ounce của tuần trước. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá bạc thế giới tương đương khoảng 43,08 triệu đồng/kg, chưa bao gồm thuế, phí nhập khẩu và premium.

Kim loại quý này tiếp tục biến động khó lường khi dữ liệu kinh tế Mỹ tạo thêm sức ép lên triển vọng chính sách tiền tệ. Theo Bộ Lao động Mỹ, nền kinh tế thêm 165.000 việc làm phi nông nghiệp trong tháng 10, cao hơn nhiều so với dự báo 65.000 và vượt mức 60.000 của tháng 9 sau điều chỉnh. Tỷ lệ thất nghiệp giảm từ 4,2% xuống 4,1%, thu nhập bình quân theo giờ tăng 0,4%, cao hơn mức dự báo 0,3%.

Thị trường lao động chưa có dấu hiệu suy yếu rõ rệt, khiến kỳ vọng Fed sớm nới lỏng chính sách trở nên thận trọng hơn. Khi lãi suất cao có khả năng kéo dài, USD và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ có xu hướng tăng. Bạc được định giá bằng USD nên đắt hơn với nhà đầu tư dùng đồng tiền khác mỗi khi USD mạnh lên. Bạc cũng không tạo ra dòng thu nhập cố định, nên sức hấp dẫn giảm khi lợi suất trái phiếu tăng.

Bên cạnh yếu tố vĩ mô, thị trường kim loại quý còn chịu tâm lý thận trọng trước đợt bán tháo trên Phố Wall và căng thẳng địa chính trị liên quan đến Iran. Các yếu tố hỗ trợ và gây sức ép đan xen khiến giá bạc chưa hình thành xu hướng rõ ràng.

Ở thị trường trong nước, trong phiên cuối tuần, Công ty cổ phần Kim loại quý Ancarat Việt Nam niêm yết giá bạc thỏi ở mức 41,84 triệu đồng/kg chiều mua vào và 43,22 triệu đồng/kg chiều bán ra. Tại Phú Quý, giá bạc thỏi được niêm yết ở mức 41,84 triệu đồng/kg chiều mua vào và 43,15 triệu đồng/kg chiều bán ra. Tại Sacombank-SBJ, giá bạc thỏi ở mức 42,64 triệu đồng/kg chiều mua vào và 44 triệu đồng/kg chiều bán ra.

Trong tuần qua (02/11 - 07/11), giá bạc trong nước giảm sâu vào đầu tuần, hồi phục trong hai phiên trước khi quay đầu giảm lại vào cuối tuần.

Mở đầu giai đoạn, giá bạc chiều mua vào ở mức 42,48 triệu đồng/kg và giá bán ra ở mức 43,79 triệu đồng/kg. Phiên 03/11, giá bạc giảm 1,76 triệu đồng/kg chiều mua vào và 1,82 triệu đồng/kg chiều bán ra, xuống 40,72 triệu đồng/kg và 41,97 triệu đồng/kg, đồng thời là mức thấp nhất trong tuần.

Giá bạc hồi phục ngay sau đó. Phiên 04/11, giá mua vào tăng 1,41 triệu đồng/kg và giá bán ra tăng 1,47 triệu đồng/kg, lên 42,13 triệu đồng/kg và 43,44 triệu đồng/kg. Phiên 05/11, giá bạc tăng thêm 590.000 đồng/kg chiều mua vào và 610.000 đồng/kg chiều bán ra, lên 42,72 triệu đồng/kg và 44,05 triệu đồng/kg, đồng thời là mức cao nhất trong tuần.

Hai phiên cuối tuần, giá bạc quay đầu giảm. Ngày 06/11, giá mua vào giảm 830.000 đồng/kg, xuống 41,89 triệu đồng/kg, còn giá bán ra giảm 850.000 đồng/kg, xuống 43,2 triệu đồng/kg. Ngày 07/11, giá bạc giảm thêm 50.000 đồng/kg ở cả hai chiều, về 41,84 triệu đồng/kg và 43,15 triệu đồng/kg.

So với đầu tuần, giá bạc giảm 640.000 đồng/kg ở cả hai chiều, tương đương khoảng 1,5%. So với mức đỉnh ngày 05/11, giá mua vào giảm 880.000 đồng/kg và giá bán ra giảm 900.000 đồng/kg. Chênh lệch giữa giá bán ra và giá mua vào dao động trong khoảng 1,25 - 1,33 triệu đồng/kg và chốt tuần ở mức 1,31 triệu đồng/kg, bằng đầu tuần. Giá bạc trong nước hiện thấp hơn giá bạc thế giới khoảng 0,82 triệu đồng/kg.