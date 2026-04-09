Giá bạc hôm nay 9-4: Bạc SBJ, Ancarat, Phú Quý rớt 3 triệu đồng mỗi kg

Sáng 9-4, Công ty Vàng bạc - Đá quý Sacombank (SBJ) niêm yết giá bạc mua vào 2,79 triệu đồng/lượng, bán ra 2,87 triệu đồng/lượng, giảm 80.000 đồng/lượng so với cuối ngày trước.

Tại Tập đoàn Phú Quý, bạc miếng được niêm yết 2,76 triệu đồng/lượng mua vào và 2,85 triệu đồng/lượng bán ra. Công ty Kim loại quý Ancarat giao dịch trong khoảng 2,76 – 2,85 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Ở phân khúc bạc ký, giá bán ra tại nhiều doanh nghiệp giảm về khoảng 76 – 76,72 triệu đồng/kg.

Cụ thể, Ancarat bán 76 triệu đồng/kg, Phú Quý 76,1 triệu đồng/kg, trong khi SBJ niêm yết cao nhất khoảng 76,72 triệu đồng/kg, giảm hơn 3 triệu đồng so với ngày hôm qua.

Giá bạc hôm nay giảm trở lại

Giá bạc Phú Quý, SBJ, Ancarat giảm trở lại theo đà đi xuống của giá thế giới. Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay ở mức 74 USD/ounce, giảm 0,54% so với phiên trước.

Theo Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), tâm lý thị trường kim loại đã cải thiện rõ rệt sau thông tin ngừng bắn tạm thời tại Trung Đông.

Việc tạm dừng giao tranh và triển vọng mở lại eo biển Hormuz đã xoa dịu lo ngại gián đoạn nguồn cung năng lượng, qua đó giảm áp lực lạm phát ngắn hạn.

Dư địa nới lỏng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) nhờ đó được cải thiện, gây sức ép lên đồng USD và hỗ trợ các kim loại định giá bằng USD.

Tuy nhiên, trong trung hạn, nhà đầu tư vẫn duy trì sự thận trọng. Lo ngại về các tác động lan tỏa từ căng thẳng Trung Đông vẫn tồn tại, khiến nhiều khả năng các ngân hàng trung ương chưa vội đảo chiều lập trường chính sách.

Theo công cụ CME FedWatch, thị trường gần như chắc chắn FED sẽ giữ nguyên lãi suất trong vùng 3,5% - 3,75% tại cuộc họp cuối tháng 4 (xác suất trên 98%).

Dù chưa thể bứt phá như kỳ vọng, ông Craig Parry, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Vizsla Copper Corp, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Kitco rằng bạc vẫn có triển vọng nhu cầu từ ngành năng lượng mặt trời trong vài năm tới trong khi tăng trưởng nguồn cung hạn chế, củng cố triển vọng tăng giá dài hạn.