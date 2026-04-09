Giá vàng hôm nay 9/4: Vàng trong nước và vàng thế giới đồng loạt giảm mạnh

Mở cửa phiên giao dịch sáng 9/4, Công ty VBĐQ Sài Gòn (SJC) niêm yết giá mua vào 167,5 triệu đồng/lượng; giá bán 171,5 triệu đồng/lượng, giảm 3,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên liền trước. Chênh lệch giá bán và giá mua 4 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào và bán ra ở mức 167,5 – 171,5 triệu đồng/lượng, giảm 3,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó. Chênh lệch giá mua và bán đang là 4 triệu đồng/lượng.

Giá bán vàng nhẫn của một số thương hiệu vàng tại Hà Nội cũng giảm so với đầu phiên. Cụ thể, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 167 – 171 triệu đồng/lượng, giảm 3,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên 8/4.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI hiện niêm yết ở mức 167,5– 171,5 triệu đồng/lượng, giảm 3,5 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều so với phiên giao dịch trước đó.

Đầu giờ sáng 9/4 (theo giờ Việt Nam), tại thị trường Mỹ, trên sàn Kitco, giá vàng thế giới giao dịch ở mức 4.706,4 USD/oz, giảm 109,9 USD/oz so với cuối giờ chiều 8/4.

Quy đổi theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 9/4: 1 USD = 26.357 VND, giá vàng thế giới tương đương 149,45 triệu đồng/lượng, thấp hơn 22,05 triệu đồng/lượng so với giá bán vàng SJC bán ra cuối phiên giao dịch ngày 8/4.

Vàng trong nước giảm

Giá vàng hôm nay, cuối phiên giao dịch ngày 8/4, Công ty VBĐQ Sài Gòn (SJC) niêm yết giá mua vào 171 triệu đồng/lượng; giá bán 175 triệu đồng/lượng, giảm 3 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên trước. Chênh lệch giá bán và giá mua 4 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào và bán ra ở mức 171 – 175 triệu đồng/lượng, giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó. Chênh lệch giá mua và bán đang là 4 triệu đồng/lượng.

Giá bán vàng nhẫn của một số thương hiệu vàng tại Hà Nội cũng giảm so với đầu phiên. Cụ thể, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 170,5 – 174,5 triệu đồng/lượng, giảm 2,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI hiện niêm yết ở mức 171 – 175 triệu đồng/lượng, giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều so với phiên giao dịch trước đó.

Cuối giờ chiều 8/4 (theo giờ Việt Nam), tại thị trường Mỹ, trên sàn Kitco, giá vàng thế giới giao dịch ở mức 4.816,3 USD/oz, tăng 14,3 USD/oz so với đầu phiên. Quy đổi theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 8/4: 1 USD = 26.361 VND, giá vàng thế giới tương đương 152,9 triệu đồng/lượng, thấp hơn 23,9 triệu đồng/lượng so với giá bán vàng SJC bán ra cuối phiên giao dịch ngày 8/4.