Giá bạc hôm nay 23/5: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ biến động ra sao?

Giá bạc hôm nay 23/5

Giá bạc trong nước

Giá bạc Phú Quý

Giá bạc Phú Qúy mở phiên sáng nay theo ghi nhận của chuyên trang Gia đình và Xã hội đảo chiều giảm so với ngày hôm qua. Cụ thể giá bán tại khung giờ 8h29 phút hôm nay đã giảm xuống 693.000 đồng/kg xuống vùng 78,613 triệu đồng/kg, tương đương 2,948 triệu đồng/lượng.

Giá bạc Ancarat

Giá bạc tại hệ thống Ancarat cũng đang đà giảm so với ngày hôm qua, giá bán ra tại thời điểm 8h30 phút sáng nay lại sụt xuống vùng 78,320 triệu đồng/kg, tương đương 2,937 triệu đồng/lượng trong khi giá bán sáng qua đang phục hồi lên vùng 79,333 triệu đồng/kg, tương đương 2,970 triệu đồng/lượng.

Giá bạc Sacombank-SBJ

Sáng nay, tại hệ thống Sacombank-SBJ, giá bạc vẫn chưa có sự điều chỉnh, giá bạc hiện vẫn đang niêm yết bảng giá cập nhật tại khung giờ 16h50 phút chiều qua, duy trì ở vùng 79,200 triệu đồng/kg, tương đương 2,970 triệu đồng/lượng.

Giá bạc DOJI

Tương tự, đà giảm cũng xuất hiện tại hệ thống Doji. Giá bạc DOJI 99.9 bán ra lúc 8h30 phút sáng nay đang được niêm yết ở mức 2,958 triệu đồng/lượng và khoảng 14,790 triệu đồng/5 lượng, giảm nhẹ so với giá bán sáng qua 2,983 triệu đồng/lượng và khoảng 14,915 triệu đồng/5 lượng.

Giá bạc thế giới hôm nay

Tại thị trường quốc tế, giá bạc hôm nay đang có xu hướng cầm chừng, giá bán vẫn duy trì quanh vùng 75 USD/ounce. Sau khi lập đỉnh 86-87 USD/ounce từ 2 tuần trước, giá bạc tụt mạnh xuống vùng 74 - 75 USD/ounce, giao động tăng giảm liên tục rồi lại phục hồi duy trì ở vùng 75-76 USD/ounce cho thấy những biến động phức tạp của thị trường bạc thế giới. Giá bạc tuy không giảm mạnh như đợt tháng 3, đà phục hồi đã có nhưng sự phục hồi duy trì không lâu, nhà đầu tư vẫn khó nắm bắt.

Giá bạc thế giới hôm nay (23/5) duy trì quanh vùng 75 USD/oz.