Gà đẻ trứng vàng tại Hà Nội đồng loạt rơi vào thảm cảnh la liệt biển cho thuê

"Gà đẻ trứng vàng" tại Hà Nội đồng loạt rơi vào thảm cảnh trả mặt bằng, cho thuê lại

Dạo quanh các tuyến phố trung tâm thủ đô những ngày này, không khó để bắt gặp một hình ảnh đầy xót xa: Những mặt tiền rộng rãi, đắc địa từng là nơi kinh doanh tấp nập nay chìm trong cảnh vắng lặng, bụi bặm.

Từ phố Kim Mã kéo sang Bà Triệu, Phố Huế hay Phạm Ngọc Thạch, Chùa Bộc...

Hàng loạt rèm cuốn bị kéo sập, dán chi chít các tấm biển đỏ chót với nội dung "Cho thuê nhà", "Cho thuê cửa hàng", "Cho thuê nguyên căn".

Ghi nhận thực tế của phóng viên Dân Việt sáng ngày 21/5 cho thấy, sự tháo chạy không chỉ xảy ra ở các hộ kinh doanh nhỏ lẻ mà còn lan rộng đến các thương hiệu lớn, các chuỗi thời trang, F&B (ngành hàng ăn uống) và thậm chí là cả văn phòng giao dịch ngân hàng.

Tại phố Kim Mã, hàng loạt mặt bằng lớn từng là cửa hàng thời trang hay các mặt bằng rộng hàng trăm mét vuông cửa đóng im ỉm suốt nhiều tháng trời.

Cách đó khoảng 500m, một căn nhà 2 mặt phố Trần Phú - Sơn Tây 5 tầng trước đây được 1 công ty bán điện thoại hàng siêu cao cấp, giá lên tới hàng tỷ đồng cũng rơi vào thảm cảnh trả mặt bằng.

Tương tự, trên tuyến phố Bà Triệu - Lý Thường Kiệt, nơi từng được mệnh danh là "thánh địa" kinh doanh với giá thuê có thể lên tới hàng trăm triệu đồng mỗi tháng, bức tranh cũng thê thảm không kém. Một quán cà phê 2 mặt tiền phố Bà Triệu - Lý Thường Kiệt đã phải trả mặt bằng.

Sự "gãy cánh" đồng loạt của nhà phố Hà Nội không phải là hiện tượng bột phát mà là hệ quả của một quá trình "ngấm đòn" kéo dài. Theo chia sẻ của nhiều môi giới bất động sản thương mại, nguyên nhân trực tiếp đến từ sức mua của thị trường sụt giảm mạnh trong bối cảnh kinh tế khó khăn. Người tiêu dùng ngày càng thắt chặt chi tiêu, ưu tiên các mặt hàng thiết yếu.

Bên cạnh đó, sự bùng nổ của thương mại điện tử và các nền tảng mua sắm trực tuyến đang dần "bóp nghẹt" không gian sinh tồn của mô hình bán lẻ truyền thống. Khách hàng giờ đây có xu hướng ngồi nhà chốt đơn thay vì dạo phố mua sắm. Trong khi doanh thu sụt giảm thê thảm, các chủ kinh doanh vẫn phải gồng gánh chi phí vận hành và đặc biệt là áp lực khổng lồ từ tiền thuê mặt bằng đắt đỏ.

Tại các tuyến phố trung tâm, dù mặt bằng bỏ trống la liệt, nhiều chủ nhà vẫn kiên quyết giữ mức giá thuê cao ngất ngưởng, hàng trăm triệu đồng/tháng và yêu cầu đóng tiền cọc dài hạn. Sự lệch pha giữa kỳ vọng của chủ nhà và khả năng chi trả của khách thuê đã tạo ra một "nút thắt" khó gỡ. Không thể tiếp tục gồng lỗ, hàng loạt thương hiệu buộc phải "nhảy tàu", trả lại mặt bằng để cắt giảm chi phí, chuyển hướng sang kinh doanh online hoặc dạt ra các khu vực vùng ven có giá thuê "mềm" hơn.

Càng khó khăn hơn, sau khi Hà Nội siết chặt quản lý vỉa hè, những cửa hàng kinh doanh đồ ăn uống với mặt tiền và diện tích nhỏ, phụ thuộc vào vỉa hè đều phải đóng cửa, trả mặt bằng.

Hình ảnh một tòa nhà 7 tầng tại phố Huế treo biển cho thuê. Nếu như tòa nhà này tìm được khách thuê, một tháng có thể thu về hàng tỷ đồng.

Phòng giao dịch của một ngân hàng lớn trên Phố Huế cũng đã phải treo biển thông báo tạm ngừng giao dịch và chuyển địa điểm, để lại mặt tiền 7,5m trống trải chờ khách thuê mới.

Các cửa hàng thời trang, cửa hàng phụ kiện sầm uất một thời nay chỉ còn là những ô cửa kính trống hoác hoặc kéo kín cửa cuốn.

Tuyến phố Phạm Ngọc Thạch từng được mệnh danh là một trong những "thủ phủ" thời trang và mua sắm sầm uất bậc nhất Hà Nội. Thế nhưng, kể từ khi nút giao thông ngã tư Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch với cây cầu vượt chữ C đi vào hoạt động, bức tranh kinh doanh tại đoạn phố giáp chân cầu đã thay đổi hoàn toàn theo chiều hướng vô cùng ảm đạm.

Khảo sát thực tế, hàng loạt mặt bằng kinh doanh nằm dọc hai bên đường lên/xuống của cầu vượt đang treo biển "Cho thuê nhà" chi chít.

Nguyên nhân "cốt tử" khiến khách thuê đồng loạt tháo chạy là do mặt tiền bị che khuất hoàn toàn bởi lan can cầu và những trụ bê tông khổng lồ.

"Kinh doanh nhà phố quan trọng nhất là mặt tiền để hút khách, nhưng giờ cầu vượt, cầu đi bộ án ngữ ngay trước mắt, biển hiệu có to đẹp đến mấy người đi đường cũng chẳng nhìn thấy. Thêm nữa, dốc cầu khiến xe cộ lao vút qua, vỉa hè bị thu hẹp sát sạt, khách muốn tạt vào mua đồ cũng không có chỗ để xe". Một chủ shop thời trang vừa dọn khỏi phố Chùa Bộc chua xót chia sẻ.