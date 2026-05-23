Chốt giá vàng hôm nay ngày 23/5 chưa ngừng giảm mạnh

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 23/5, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 23/5 giảm giá vàng miếng xuống mức 161,5 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 23/5, giá vàng trong nước ngày 23/5/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 158,5 triệu đồng/lượng mua vào và 161,5 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 23/5 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng giảm 500.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 158,5 triệu đồng/lượng mua vào và 161,5 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 500.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 23/5 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 158,5 triệu đồng/lượng mua vào và 161,5 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 500.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 158,5 triệu đồng/lượng mua vào và 161,5 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 500.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng trong nước hôm nay, ngày 23/5, tiếp tục giảm cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 23/5, tiếp tục giảm giá vàng miếng và giá vàng nhẫn.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 23/5, tiếp đà giảm ở một số thương hiệu vàng lớn.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 158,5 –161,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 158 – 161 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 158,5 – 161,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 23/5 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 23/5 giảm với giá vàng giao ngay giảm 11 USD/ounce, xuống mức 4.506 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 6/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.490 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới lại giảm giá, xuống sát mốc 4.500 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, thị trường vàng thế giới tiếp tục trải qua một tuần biến động mạnh khi lực cầu trú ẩn từ căng thẳng địa chính trị đan xen với áp lực từ đồng USD tăng giá, lợi suất trái phiếu Mỹ neo cao và lo ngại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì lập trường "diều hâu" lâu hơn dự kiến.

Dù vậy, nhiều chuyên gia cho rằng vàng chưa đánh mất hoàn toàn xu hướng tăng giá dài hạn. Ông Marc Chandler - Giám đốc điều hành Bannockburn Global Forex - nhận định, giá vàng vẫn đang tích lũy quanh vùng hỗ trợ quan trọng 4.500 USD/ounce. Theo ông, thị trường cần vượt mốc 4.600 USD/ounce để xác nhận khả năng phục hồi rõ nét hơn, trong khi rủi ro giảm sâu có thể kéo giá về vùng 4.370 USD/ounce.

Trong khi đó, ông Adrian Day - Chủ tịch Adrian Day Asset Management - cho rằng, giá vàng nhiều khả năng tiếp tục giằng co nhưng vẫn nghiêng về xu hướng tăng trong ngắn hạn nhờ nhu cầu phòng ngừa rủi ro địa chính trị.

Một số chuyên gia khác lại tỏ ra thận trọng hơn khi cho rằng dòng tiền hiện vẫn ưu tiên thị trường chứng khoán và đồng USD. Nếu căng thẳng Trung Đông hạ nhiệt, giá vàng có thể tiếp tục đối mặt áp lực điều chỉnh trong ngắn hạn.

Với giá vàng trong nước giảm và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.506 USD/ounce (tương đương khoảng 143,4 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 23/5 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 18,1 triệu đồng/lượng.

