Giá vàng lao dốc, 'phố vàng' vắng tanh, Bảo Tín Minh Châu bán hàng kiểu mới

Ghi nhận vào khoảng 10h sáng, tại “phố vàng” Trần Nhân Tông, các cửa hàng chỉ lác đác vài khách hàng tới giao dịch. Hôm qua, tại một số điểm bán vẫn còn xuất hiện tình trạng người dân xếp hàng bên ngoài chờ đến lượt, thì nay cảnh tượng này không còn. Nhu cầu thị trường đang có dấu hiệu hạ nhiệt sau giai đoạn tăng nóng.

Người mua có tâm lý thận trọng hơn trước biến động khó lường của giá vàng trong thời gian gần đây. Sau giai đoạn tăng mạnh và liên tục lập đỉnh, giá vàng đang có xu hướng điều chỉnh, khiến nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ tạm thời “đứng ngoài” quan sát thay vì xuống tiền ngay.

Tại Bảo Tín Minh Châu, hoạt động mua bán diễn ra bình thường, không có tình trạng chen lấn hay xếp hàng. Đáng chú ý, cửa hàng thông báo trong ngày 9/4, khách hàng được mua vàng nhẫn tròn trơn không giới hạn số lượng và có thể nhận vàng ngay sau khi giao dịch.

Ở nhiều thời điểm thị trường nóng sốt, người mua thường phải đến từ sớm để xếp hàng. Cửa hàng bán vàng giới hạn số lượng hoặc số lượt mua trong ngày, thậm chí phải chờ nhận vàng theo lịch hẹn đối với các đơn hàng lớn.

Các cửa hàng vàng đều vắng khách. Ảnh: D.A

Tương tự, tại Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý, tình hình giao dịch cũng khá trầm lắng. Lượng khách đến mua vàng không nhiều, người dân có thể vào giao dịch nhanh chóng mà không phải chờ đợi, đồng thời được nhận vàng ngay tại chỗ.

Khách hàng giao dịch vàng giảm rõ rệt so với thời điểm thị trường nóng sốt. Ảnh: D.A

Anh Hùng (một khách hàng) cho biết anh vừa mua 1 chỉ vàng. Không còn cảnh xếp hàng hay chờ đợi lâu như trước, khách hàng có thể vào mua vàng nhanh chóng và nhận ngay.

Một số khách hàng cho biết họ vẫn theo dõi sát diễn biến thị trường, chờ đợi mức giá hợp lý hơn mới quyết định mua vào với số lượng lớn.

Trong khi đó, không ít nhà đầu tư rơi vào tình trạng “mắc kẹt” khi giá vàng giảm. Anh Long, một nhà đầu tư cá nhân, cho biết trước đó đã mua vàng ở mức giá 182 triệu đồng/lượng. Khi thị trường đảo chiều, anh buộc phải bán ra ở mức khoảng 168 triệu đồng/lượng, chấp nhận khoản lỗ lớn.

Theo anh Long, diễn biến giá quá nhanh và khó lường khiến nhiều người không kịp trở tay, đặc biệt là những nhà đầu tư mua vào ở vùng giá cao.

Mở cửa sáng 9/4 (8h29), Công ty SJC giảm giá vàng miếng 3,5 triệu đồng/lượng, xuống 167,5-171,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), chênh lệch 4 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn SJC cũng giảm 3,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, giao dịch 167-171 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, vàng nhẫn tròn ép vỉ 9999 giảm 3,5 triệu đồng/lượng, còn 167,5-170,5 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu giảm 3,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 2,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán, giao dịch 167,5-171,5 triệu đồng/lượng.