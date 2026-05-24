Giá bạc hôm nay 24-5: Động thái mới từ sàn giao dịch bạc ở Singapore

Cuối tuần ngày 24-5, thị trường bạc hôm nay trong nước ghi nhận xu hướng điều chỉnh giảm sau một tuần giao dịch kém tích cực của nhóm kim loại quý.

Tại nhiều doanh nghiệp kinh doanh bạc như SACOMBANK-SBJ, Ancarat và Phú Quý, bạc miếng được niêm yết quanh mức 2,88 triệu đồng/lượng mua vào và 2,97 triệu đồng/lượng bán ra, giảm khoảng 50.000 đồng mỗi lượng so với cuối tuần trước.

Ở phân khúc bạc thỏi và bạc kg, mức giảm còn rõ nét hơn. Các thương hiệu Ancarat, Phú Quý và Bảo Tín Minh Châu công bố giá mua vào khoảng 76,8 triệu đồng/kg và bán ra 78,6 triệu đồng/kg, thấp hơn gần 2 triệu đồng/kg so với một tuần trước đó. Riêng SACOMBANK-SBJ niêm yết bạc kg ở mức trên 79,2 triệu đồng/kg, thuộc nhóm cao nhất thị trường.

Diễn biến trong nước phản ánh xu hướng giảm của giá bạc quốc tế. Kết thúc tuần giao dịch, bạc thế giới đóng cửa ở mức khoảng 75,6 USD/ounce, giảm 4,4% so với cuối tuần trước.

Giá bạc hôm nay giảm trong ngắn hạn nhưng triển vọng vẫn tích cực

Không chỉ bạc, vàng cũng chịu áp lực điều chỉnh khi đồng USD duy trì sức mạnh và thị trường tài chính toàn cầu tiếp tục theo dõi các diễn biến địa chính trị tại Trung Đông. Bên cạnh đó, giá dầu thô neo ở vùng cao làm gia tăng lo ngại lạm phát, khiến triển vọng chính sách tiền tệ của Mỹ trở nên khó dự đoán hơn.

Theo giới phân tích, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ vẫn duy trì ở mức cao, với trái phiếu kỳ hạn 30 năm trên 5% và kỳ hạn 10 năm trên 4,5%. Môi trường lãi suất cao làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ các tài sản không sinh lãi như vàng và bạc, từ đó tạo sức ép lên giá kim loại quý trong ngắn hạn.

Dù vậy, nhiều chuyên gia vẫn đánh giá triển vọng dài hạn của bạc khá tích cực nhờ nhu cầu công nghiệp tiếp tục tăng mạnh.

Đồ hoạ AI

Một diễn biến đáng chú ý là việc Abaxx Technologies vừa đưa vào giao dịch hợp đồng tương lai bạc Singapore (SSP), sản phẩm được định giá bằng USD và gắn với bạc vật chất có độ tinh khiết 99,99% lưu trữ tại Singapore. Theo doanh nghiệp này, sản phẩm mới được thiết kế nhằm phục vụ nhu cầu ngày càng lớn từ các ngành công nghiệp như năng lượng mặt trời, điện tử và công nghệ cao.

Ông Michael DiRienzo, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành Viện Bạc (Silver Institute), nhận định việc ra mắt hợp đồng tương lai bạc tại Singapore đánh dấu thêm một bước phát triển của thị trường bạc châu Á.

Trong bối cảnh nhiều quốc gia trong khu vực, đặc biệt là Trung Quốc, đang mở rộng sản xuất pin mặt trời, thiết bị điện tử và các công nghệ năng lượng sạch, nhu cầu bạc được dự báo tiếp tục tăng trong những năm tới.

Các chuyên gia cho rằng chính lĩnh vực công nghiệp, thay vì nhu cầu đầu tư đơn thuần, sẽ là động lực quan trọng hỗ trợ giá bạc trong dài hạn. Điều này giúp bạc vẫn được xem là một trong những kim loại có tiềm năng tăng trưởng đáng chú ý, dù thị trường đang trải qua giai đoạn điều chỉnh ngắn hạn.