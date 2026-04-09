Sáng 9-4, vừa mở cửa, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn rớt thêm 4,5 triệu đồng

Sáng 9-4, giá vàng miếng SJC được Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) và các doanh nghiệp khác niêm yết quanh mức 167,5 triệu đồng/lượng mua vào, 171,5 triệu đồng/lượng bán ra, giảm tiếp 4,5 triệu đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua.

Tuy nhiên, tính trong 24 giờ qua, giá vàng miếng mất tổng cộng 6,5 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn trơn cũng đi xuống và có sự cách biệt giữa các thương hiệu.

Công ty SJC, PNJ giao dịch vàng nhẫn trơn 99,99% ở mức 167 triệu đồng/lượng mua vào và 171 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 3,5 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn DOJI, Bảo Tín Minh Châu bán vàng nhẫn trơn ở mức 171,5 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giá mua vào – bán ra tiếp tục được các doanh nghiệp giữ ở mức cao 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước biến động rất mạnh 2 ngày qua, tăng giảm vài triệu đồng mỗi lượng do ảnh hưởng từ giá thế giới.

Giá vàng trong nước giảm mạnh trở lại

Trên thị trường quốc tế, sáng nay theo giờ Việt Nam, giá vàng được giao dịch ở mức 4.725 USD/ounce, giảm tiếp 20 USD/ounce so với đầu phiên sáng. Trong vòng 24 giờ qua, kim loại quý cũng biến động gần 200 USD/ounce.

Giá vàng hạ nhiệt khi giá dầu thô và đồng USD tăng trở lại. Giá dầu thô hiện được giao dịch ở mức 97 USD/thùng, tăng 2,3% so với phiên trước, trong khi chỉ số đồng USD (DXY) phục hồi lên mức 99,06 điểm.

Giá vàng biến động mạnh nhưng giới phân tích cho rằng triển vọng trung dài hạn chưa thay đổi, nhất là yếu tố đến từ nhu cầu mua vàng của ngân hàng trung ương các nước vẫn mạnh mẽ.