Giá vàng đồng loạt giảm rất mạnh
Vào lúc 9h, giá vàng đồng loạt giảm mạnh. Theo đó, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 168,5 - 171,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 4,5 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng.
Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác cũng đồng loạt giảm giá vàng miếng về mức 171,5 triệu đồng/lượng.
Giá vàng nhẫn cũng giảm mạnh ở mức tương đương. Theo đó, vàng nhẫn Phú Quý giao dịch ở mức 167,5 - 171 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn SJC 167 - 171 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu 167,5 - 171,5 triệu đồng/lượng…
Trước giờ mở cửa phiên giao dịch, lúc 6h30 Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 171 - 175 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 2 triệu đồng/lượng so với sáng qua.
Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác đồng loạt giảm giá vàng miếng về mức 175 triệu đồng/lượng.
Có mức giảm tương đương, giá vàng nhẫn SJC giao dịch ở mức 170,5 - 174,5 triệu đồng/lượng. Tại Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu giá vàng nhẫn 171 - 174 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn Mi Hồng có giá 171,5 - 173,5 triệu đồng/lượng…
Giá vàng quay đầu giảm.
Cùng thời điểm, giá vàng thế giới 4.711 USD/ounce, giảm 101 USD so với sáng qua.
Hôm qua, bạc thỏi Phú Quý có giá 79 triệu đồng/kg. Bạc Ancarat 77 triệu đồng/kg. Hiện, giá bạc thế giới ở mức 73 USD/ounce.
Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.106 đồng/USD, giữ nguyên so với sáng qua.
Với biên độ ±5%, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại được phép dao động trong khoảng 23.850 - 26.361 đồng/USD. Tại Vietcombank, USD giá 26.141 - 26.361 đồng/USD mua - bán. Trên thị trường tự do, giá USD 27.350 - 27.400 đồng/USD.
Sáng 9/4, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở mức 4.705 USD/ounce, giảm 71 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.
-09/04/2026 08:20 AM (GMT+7)