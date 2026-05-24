Chốt giá vàng hôm nay ngày 24/5 giảm rất mạnh, người mua lỗ đậm

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 24/5, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 24/5 chốt tuần với giá vàng miếng ở mức 161,5 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 24/5, giá vàng trong nước ngày 24/5/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 158,5 triệu đồng/lượng mua vào và 161,5 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 24/5 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên tuần trước, giá vàng giảm 2 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 158,5 triệu đồng/lượng mua vào và 161,5 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 2 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên tuần trước. Giá vàng Doji ngày 24/5 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 158,5 triệu đồng/lượng mua vào và 161,5 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 2 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên tuần trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 158,5 triệu đồng/lượng mua vào và 161,5 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 2 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên tuần trước.

Như vậy, giá vàng trong nước hôm nay, ngày 24/5, chốt một tuần giao dịch giảm rất mạnh cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên tuần trước ở một số thương hiệu vàng lớn.

Với mức chênh lệch bán ra – mua vào là 3 triệu đồng/lượng và mức giảm 2 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên tuần trước, nhà đầu tư lỗ nặng 5 triệu đồng/lượng sau một tuần.

Giá vàng hôm nay, ngày 24/5, chốt tuần giảm mạnh giá vàng miếng và giá vàng nhẫn.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 24/5, chốt một tuần giao dịch giảm rất mạnh ở một số thương hiệu vàng lớn so với chốt phiên tuần trước.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 158,5 –161,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 2 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch tuần trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 158 – 161 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 2,3 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch tuần trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 158,5 – 161,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 2 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch tuần trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 24/5 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 24/5 chốt tuần với giá vàng giao ngay ở mức 4.506 USD/ounce, giảm 32 USD/ounce so với chốt phiên tuần trước.

Giá vàng giao tháng 6/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.490 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới có một tuần giao dịch biến động giằng co, chốt tuần xuống sát mốc 4.500 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, giới phân tích nhận định, thị trường vàng thế giới có thể tiếp tục biến động mạnh khi vẫn chịu tác động đan xen từ căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, lạm phát cao và kỳ vọng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Ông Marc Chandler - Giám đốc điều hành Bannockburn Global Forex - cho rằng, giá vàng đang dao động tích lũy quanh vùng hỗ trợ quan trọng 4.500 USD/ounce sau khi nhiều lần xuyên thủng ngưỡng này nhưng chưa giảm sâu hơn.

Tuy nhiên, vàng cũng chưa cho thấy tín hiệu phục hồi đủ mạnh để xác lập xu hướng tăng giá mới. Giá vàng cần vượt vùng 4.600 USD/ounce để lấy lại động lực tăng giá. Nếu tiếp tục suy yếu, vàng có thể lùi về vùng hỗ trợ kỹ thuật quanh 4.370 USD/ounce, tương ứng đường trung bình động 200 ngày.

Adrian Day - Chủ tịch Adrian Day Asset Management - nhận định, giá vàng thế giới có thể tiếp tục giằng co trong ngắn hạn, nhưng xu hướng chủ đạo vẫn nghiêng về tăng nhẹ nhờ nhu cầu trú ẩn an toàn chưa hoàn toàn biến mất.

Với giá vàng trong nước chốt tuần giảm mạnh và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.506 USD/ounce (tương đương khoảng 143,4 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 24/5 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 18,1 triệu đồng/lượng.

