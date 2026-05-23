Ôm hơn 1,3 tỷ đổ vào mua bạc lúc đỉnh giá, lỗ gần 200 triệu chưa dám bán

Giá bạc giảm mạnh sau giai đoạn tăng nóng đầu năm khiến không ít nhà đầu tư thua lỗ, có người mất tới hàng trăm triệu đồng. Thị trường bạc trong nước gần đây sôi động hơn khi giá phục hồi trở lại, nhà đầu tư đến giao dịch bán tăng mạnh.

Anh Minh, một nhà đầu tư, đang rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan sau nhiều tháng “ôm bạc” chờ giá phục hồi. Tổng chi phí mua bạc lên tới hơn 1,34 tỷ đồng, tương đương mức giá vốn khoảng 94,7 triệu đồng/kg.

Giá trị hiện tại của khoản đầu tư chỉ còn khoảng 1,17 tỷ đồng khi giá bạc trên thị trường giảm mạnh về quanh 82,98 triệu đồng/kg. Khoản lỗ tạm tính của anh Minh vào khoảng 166-167 triệu đồng. Nếu bán cắt lỗ ở thời điểm hiện tại, anh Minh sẽ lỗ khoảng 177,5 triệu đồng, do chênh lệch giá mua - bán và chi phí giao dịch.

Anh Minh cho biết phần lớn lượng bạc được mua vào trong giai đoạn thị trường tăng nóng đầu năm, khi nhiều người kỳ vọng giá kim loại quý này sẽ tiếp tục lập đỉnh mới. Sau đợt điều chỉnh mạnh, giá bạc liên tục đi xuống khiến nhà đầu tư chịu áp lực lớn về tâm lý.

Theo nhà đầu tư này, áp lực lớn nhất không chỉ đến từ khoản lỗ tài chính mà còn nằm ở trạng thái căng thẳng kéo dài khi giá bạc liên tục biến động. Việc thức dậy mỗi sáng để kiểm tra bảng giá, theo dõi thông tin kinh tế Mỹ hay diễn biến đồng USD dần trở thành thói quen thường trực.

“Có thời điểm thấy giá phục hồi nhẹ nhưng bán thì tiếc, còn giữ lại thì lo giá tiếp tục giảm”, anh Minh chia sẻ. Theo anh Minh, điều khó khăn nhất hiện nay không chỉ là khoản lỗ tài chính mà còn là cảm giác bị mắc kẹt khi thị trường biến động quá nhanh.

Cảnh xếp hàng mua bạc đầu năm nay. Ảnh: D.A

Có nên cắt lỗ bạc

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Trần Trọng Đức, CEO Virtus Prosperity, cho rằng không có câu trả lời chung cho việc nên hay không nên bán bạc đối với tất cả nhà đầu tư.

Theo ông Đức, quyết định này cần dựa trên 4 yếu tố gồm: mức giá mua, tỷ trọng bạc trong danh mục đầu tư, khả năng chịu đựng rủi ro tài chính và mục tiêu đầu tư của từng cá nhân.

Đối với những nhà đầu tư mua bạc ở vùng giá đỉnh từ 100-123 triệu đồng/kg, ông Đức nhận định khoản lỗ hiện lên tới gần 40 triệu đồng/kg, khiến họ rơi vào tình huống khá khó khăn. Với nhóm nhà đầu tư này, nếu đang sử dụng đòn bẩy tài chính thì cần hạ dần tỷ trọng nắm giữ để xử lý phần nợ vay.

Trường hợp không vay nợ, ông Đức khuyến nghị nhà đầu tư không nên bán tháo trong hoảng loạn. Thay vào đó, có thể chờ những nhịp hồi phục của giá bạc để giảm tỷ trọng từng phần, qua đó giải quyết áp lực tâm lý. Theo ông Đức, bạc vẫn có triển vọng tích cực trong dài hạn nhờ nhu cầu công nghiệp lớn, đặc biệt trong sản xuất chip bán dẫn và các tấm pin năng lượng mặt trời.

Với nhóm nhà đầu tư mua bạc quanh vùng giá 80-90 triệu đồng/kg, ông Đức đánh giá đây là mức giá tương đối sát với thị trường hiện tại. Nếu không sử dụng vốn vay, nhóm này vẫn đang ở vị thế khá an toàn và chưa cần bán ra do mức lỗ không lớn.

Nếu đây là nguồn tiền nhàn rỗi, nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ. Thậm chí, trong trường hợp giá bạc giảm sâu hơn, chẳng hạn về vùng 70 triệu đồng/kg, đây có thể là cơ hội để mua thêm nhằm bình quân giá vốn.

Đối với những nhà đầu tư có giá vốn thấp hơn các vùng trên, không có lý do để khuyến nghị bán ra, bởi giá bạc vẫn có xu hướng tăng trong dài hạn.

Ngoài ra, ông Đức cũng lưu ý những nhà đầu tư đang phân bổ tỷ trọng bạc quá lớn trong danh mục, chẳng hạn trên 30% tổng tài sản. Theo ông Đức, thị trường bạc có biến động mạnh và mức độ rủi ro khá cao, do đó tỷ trọng hợp lý chỉ nên tối đa khoảng 10% danh mục để kiểm soát rủi ro.

Với những trường hợp đang nắm giữ vượt ngưỡng này, ông Đức khuyến nghị nên giảm dần tỷ trọng về mức an toàn khi giá bạc có xu hướng hồi phục.