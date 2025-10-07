Giá bạc hôm nay, 7-10: Tiếp tục tăng mạnh, người mualãi gần 20% chỉ trong 1 tháng

Sáng 7-10, giá bạc Phú Quý được Tập đoàn Vàng bạc - Đá quý Phú Quý niêm yết mua vào 1,855 triệu đồng/lượng và bán ra 1,912 triệu đồng/lượng - tăng tiếp 4.000 đồng so với hôm qua.

Tại nhiều doanh nghiệp khác, giá bạc cũng được đẩy lên mốc cao mới. Golden Fun bán ra 1 lượng bạc giá 1,896 triệu đồng; trong khi Ancarat bán ra 1,909 triệu đồng.

Trong khi đó, Công ty Vàng bạc - Đá quý Sacombank-SBJ duy trì giá bạc ở mức quanh 1,866 triệu đồng/lượng mua vào, 1,911 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá bạc chưa dừng đà tăng trong vài ngày qua, cùng nhịp đi lên với giá vàng. Tính trong khoảng 1 tháng qua, người mua bạc nếu nắm giữ tới nay có mức lãi khoảng 18% - gấp gần 4 lần so với gửi tiết kiệm trong 1 năm.

Giá bạc tăng tiếp vào sáng nay

Giá bạc trong nước lập đỉnh mới theo giá thế giới. Khi trên thị trường quốc tế, sáng nay theo giờ Việt Nam, giá bạc tiếp tục lên mức 48,58 USD/ounce, tăng 0,49% so với phiên trước. Đây là mức đỉnh mới của giá bạc trong 14 năm qua, sau khi có chuỗi tăng liên tiếp 1 tháng qua.

Theo giới phân tích, giá bạc lập đỉnh cùng xu hướng tăng của giá vàng trên thị trường quốc tế, trở thành một trong những kênh được nhà đầu tư cá nhân và tổ chức lựa chọn. Thậm chí, thống kê cho thấy tốc độ tăng giá của bạc còn vượt cả vàng.

Giá bạc Phú Quý tăng tiếp vào sáng nay

Từ đầu năm tới nay, giá bạc đã tăng gần 67%, hướng tới mốc 50 USD/ounce. Trong khi đó, giá vàng cũng hướng gần đến mốc 4.000 USD/ounce - tăng 50%.

Dù tăng nóng nhưng một số chuyên gia phân tích hàng hóa cho rằng việc giá bạc cao hơn có thể buộc các công ty phải giảm lượng kim loại họ sử dụng trong quá trình sản xuất ở ngành năng lượng mặt trời. Bạc là kim loại quan trọng trong các tấm pin mặt trời quang điện.

Hiện nay, giá bạc thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 1,55 triệu đồng/lượng.