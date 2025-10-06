Chủ thương hiệu bánh trung thu Kinh Đô đang kinh doanh ra sao?

Thương hiệu Kinh Đô được thành lập vào năm 1993 tại TP.HCM, khởi đầu là một xưởng sản xuất bánh kẹo nhỏ. Với chiến lược phát triển bài bản và nhạy bén, Kinh Đô nhanh chóng trở thành một trong những thương hiệu bánh kẹo lớn nhất Việt Nam. Đặc biệt, các sản phẩm như bánh trung thu, bánh mì tươi, bánh quy và bánh snack đã gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ người Việt.

Sau hơn 20 năm phát triển, cuối năm 2014, Kinh Đô gây bất ngờ khi quyết định bán 80% cổ phần mảng bánh kẹo cho tập đoàn Mondelēz International (Mỹ) với mức giá lên tới 370 triệu USD (tương đương khoảng 7.846 tỷ đồng thời điểm đó). Đến tháng 7/2015, những người sáng lập Kinh Đô, cụ thể là anh em ông Trần Kim Thành, tiếp tục bán nốt 20% cổ phần còn lại.

Kinh Đô đang chiếm thị phần lớn trong mảng bánh trung thu tại Việt Nam

Sau này khi thương vụ M&A kết thúc, Mondelēz International đã đổi tên thương hiệu Kinh Đô thành Mondelez Kinh Đô trực thuộc Công ty cổ phần Mondelez Kinh Đô Việt Nam, doanh nghiệp được thành lập tháng 6/2015.

Thời điểm tháng 9/2022, Mondelez Kinh Đô Việt Nam có vốn điều lệ gần 900 tỷ đồng, trong đó MONDELEZ INTERNATIO NAL AMEA PTE.LTD góp hơn 857 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ góp vốn chiếm 99,921%, hai cổ đông là MONDELEZ SINGAPORE SALES PTE. LTD và KUAN ENTERPRISES PRIVATE LIMITED góp 337,5 triệu đồng tương đương 0,04% vốn góp.

Mondelez Kinh Đô sở hữu danh mục các thương hiệu hàng đầu của Việt Nam và thế giới bao gồm Kinh Đô, Cosy, Solite, AFC, LU, Oreo, Ritz, Slide, Halls, Trident, Cadbury, Toblerone và Bột cam Tang. Với các dòng sản phẩm đa dạng từ bánh trung thu, bánh quy, bánh mì tươi đến bánh snack, Kinh Đô là thương hiệu dẫn đầu và giữ vững vị thế “ông vua bánh kẹo” nhiều năm qua.

Theo dữ liệu được Công ty cổ phần MISA công bố, quy mô thị trường bánh kẹo Việt Nam ước tính đạt khoảng 8,5 tỷ USD vào năm 2023. Thị trường bánh kẹo nội địa hiện chiếm hơn 90% tổng doanh số nhờ sự tin tưởng của người tiêu dùng vào các thương hiệu trong nước. Trong đó, Mondelez Kinh Đô chiếm khoảng 30% thị phần, tương đương thị phần chiếm khoảng 2,55 tỷ USD.

Trong khi đó, báo cáo tài chính của Mondelēz International cho thấy trong quý 2/2025 doanh thu của công ty ghi nhận 8,984 tỷ USD, trong đó, khu vực Mỹ Latinh ghi nhận doanh thu 1,194 tỷ USD; khu vực châu Á, Trung Đông và châu Phi ghi nhận doanh thu 1,821 tỷ USD; khu vực châu Âu ghi nhận 3,412 tỷ USD và khu vực Bắc Mỹ ghi nhận doanh thu 2,557 tỷ USD.

Tính đến hết tháng 6/2025, Mondelēz International ghi nhận doanh thu hơn 18,297 tỷ USD, trong đó khu vực Mỹ Latinh ghi nhận doanh thu 2,397 tỷ USD; châu Á, Trung Đông và châu Phi ghi nhận doanh thu 3,837 tỷ USD; châu Âu ghi nhận doanh thu 6,962 tỷ USD và khu vực Bắc Mỹ ghi nhận doanh thu 5,101 tỷ USD.

Sau khi trừ các khoản chi phí, Mondelēz International ghi nhận lợi nhuận ròng đạt 1,051 tỷ USD, giảm mạnh so với khoản lợi nhuận 2,019 tỷ USD trong nửa đầu năm 2024.

Tại thời điểm cuối quý 2/2025, Mondelēz International có tổng tài sản hơn 71,020 tỷ USD. Trong đó, tổng nợ phải trả chiếm 44,773 tỷ USD, tổng vốn chủ sở hữu ghi nhận 26,193 tỷ USD.