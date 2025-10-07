“Điểm mặt” loạt siêu xe từng xuất hiện cùng Shark Bình, có chiếc trị giá hàng chục tỷ đồng

Thời gian gần đây, “cá mập công nghệ” Nguyễn Hoà Bình hay còn gọi là Shark Bình trở thành tâm điểm chú ý trên các diễn đàn mạng xã hội vì lùm xùm liên quan đến dự án tiền số AntEX.

Là doanh nhân thành đạt với khối tài sản “khổng lồ”, mặc dù không thường xuyên chia sẻ về xe cộ trên mạng xã hội nhưng cũng không ít lần Shark Bình đăng tải những hình ảnh xuất hiện cạnh những chiếc “siêu xe” có giá đắt đỏ khiến nhiều người trầm trồ, ngưỡng mộ.

Chiếc "siêu xe" được Shark Bình đăng tải trên mạng xã hội năm 2020.

Năm 2020, thời điểm giãn cách xã hội do dịch bệnh Covid-19, Shark Bình lần đầu hé lộ hình ảnh chụp một bát phở trong chiếc xe có nội thất cao cấp. Nhiều người đoán ra ngay đây là chiếc Toyota Alphard, một mẫu xe cao cấp sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội được nhiều gia đình lựa chọn. Chiếc xe này được mệnh danh là “chuyên cơ mặt đất” của Toyota, có giá khoảng 4 tỷ đồng.

Với kiểu dáng bắt mắt, động cơ tốt, thiết kế hiện đại và nội thất rộng rãi, sang trọng, Shark Bình đã lựa chọn độ ghế Limousine Toyota Alphard để tận hưởng không gian và nội thất đẳng cấp, tiện nghi, sang trọng.

"Siêu xe" Ford Mustang thường xuyên xuất hiện trong các chuyến di du lịch nước ngoài của Shark Bình.

Tiếp đó là chiếc Ford Mustang được Shark Bình đăng tải trên trang cá nhân và xuất hiện trong các chuyến du lịch nước ngoài của mình vào năm 2022.

Được biết, Ford Mustang là siêu xe thể thao mui trần bán chạy hàng đầu toàn cầu. Tại Việt Nam, Ford Mustang đang khá được lòng giới chơi xe thể thao nhờ sự khác biệt, khả năng vận hành mạnh mẽ và giá cả phải chăng.

Ford Mustang là siêu xe thể thao mui trần bán chạy hàng đầu toàn cầu.

Hiện xe không phân phối chính hãng, khách hàng có nhu cầu mua xe Ford Mustang đều phải đặt hàng qua đơn vị nhập khẩu tư nhân với nhiều mức giá khác nhau, dao động từ 2,9 - 4,5 tỷ đồng, tùy phiên bản và lựa chọn gói nâng cấp của khách hàng.

Shark Bình từng xuất hiện cùng Ford Mustang Convertible, mẫu xe thể thao đình đám của Mỹ.

Tiếp đó, tại đám hỏi của mình, “cá mập công nghệ” đã tự tay lái chiếc xe Mercedes-Maybach S600 cao cấp nhất của thương hiệu Đức qua nhà hỏi cưới diễn viên Phương Oanh vào năm 2023 đã nhận được nhiều quan tâm của mọi người.

"Siêu xe" trị giá hàng chục tỷ đồng được sử dụng để đón dâu trong đám hỏi của vị "cá mập công nghệ".

Được biết, dòng xe Mercedes-Maybach S600 mà Shark Bình sử dụng thuộc hàng hiếm ở Việt Nam với chỉ khoảng hơn 10 chiếc và rất ít xuất hiện trên đường. Bản đời mới hiện nay của dòng xe này được phân phối tại Việt Nam có giá khoảng hơn 14 tỷ đồng.

Ngoài tự lái "siêu xe" đi hỏi vợ, để đảm bảo sự riêng tư, Shark Bình còn thuê 10 vệ sĩ che chắn cẩn thận trong đám hỏi.

Cùng với đó, tháng 11/2023, trên trang cá nhân của mình, Shark Bình đã chia sẻ hình ảnh mẫu “siêu xe mặt nước” được mình điều khiển tại Vịnh Hạ Long kèm dòng chữ: “Chúng tôi làm xe nước… Chế tạo tại Việt Nam. Make in Vietnam”.

"Siêu xe lội nước" được Shark Bình đăng tải trên trang cá nhân của mình.

Mẫu xe này có tên là Revolux S9.0 thuộc dòng xe chạy dưới nước với động cơ máy trong, có chiều dài 4,75m; chiều rộng 1,9 m; chiều cao 1,2m; mớn nước 0,25m; chở được 4 người tương đương trọng lượng 340kg. Bản thương mại của chiếc xe sẽ được mở bán với mức giá được giới thiệu gần 1 tỷ đồng.

Ngoài ra, Phương Oanh – vợ Shark Bình trong thời gian mang bầu cũng được bắt gặp bước xuống từ chiếc Lexus Limousine 350 hạng sang, có giá dao động 7,29-8,71 tỷ đồng.