Giá bạc tăng không tưởng, loạt cửa hàng ở Hà Nội thu tiền trước hẹn năm sau đến lấy hàng

Lãi "không tưởng" nhờ mua bạc

Tính đến 11h ngày 2/10, giá bạc thế giới giao dịch ở mức 47,17 USD/ounce, tăng 18,29 USD/ounce nếu tính từ đầu năm, tương đương mức tăng khoảng 63,33%.

Trong khi đó, giá bạc Phú Quý tại thị trường trong nước niêm yết ở mức 1,866 triệu đồng/lượng và 49,759 triệu đồng/kg. Nếu tính từ đầu năm, bạc đã tăng 751 nghìn đồng/lượng và tới 20 triệu đồng/kg, tương đương mức tăng khoảng 67,3%.

Người đi mua bạc đông như hội.

Có mặt tại cửa hàng bán bạc nổi tiếng nhất phố Trần Nhân Tông (Hà Nội) vào lúc 9h sáng, phải 30 phút sau anh Thuỷ (Hà Nội) mới tới lượt vào giao dịch. Hôm nay, anh dự định sẽ mua 5kg bạc với giá 49,4 triệu đồng.

“Tôi ở Phú Thọ, tiện công việc xuống nhà em gái nên rẽ qua đây mua ít bạc nhưng cửa hàng nhận tiền trước, hẹn đến ngày 15/1/2026 quay trở lại lấy hàng. Bất ngờ thật”, anh Thuỷ nói.

Người mua bạc lãi tới 67,3% nếu mua từ đầu năm.

Theo anh Thuỷ, trước đây anh chưa từng đầu tư vào bạc. Khoảng tháng 4/2025, thấy giá vàng tăng quá cao, nhiều người cho rằng bạc cũng có tiềm năng tăng giá trong tương lai nên anh xuống tiền mua thử 100 lượng bạc với giá 1,262 triệu đồng/lượng.

Bất ngờ, giá bạc ngày càng tăng mạnh và nhanh hơn cả vàng. Đến hiện tại, với 100 lượng bạc, anh Thuỷ nhẩm tính số lãi đã lên tới hơn 60 triệu đồng chỉ trong vòng vài tháng.

100 lượng bạc của anh Thuỷ mua cách đây vài tháng đã mang về số lợi nhuận lên tới 60 triệu đồng.

“Nếu tiền đó tôi đi mua vàng thì giờ mang bán chỉ lãi khoảng 20 triệu đồng nhưng bạc thì lãi gấp 3 vàng. Vậy nên, tôi dồn tiền đi mua tiếp. Không ngờ thị trường “khan” hàng quá, đi chỗ nào cũng thấy hết hàng”, anh Thuỷ cho hay.

Tiếp đó, ngày 17/9, anh Thuỷ tiếp tục xuống tiền mua 200 lượng bạc với giá 1,644 triệu đồng/lượng. Khi đó, cửa hàng yêu cầu thanh toán trước, đến ngày 10/11 đến nhận bạc. Mặc dù chưa nhận bạc trong tay nhưng giá bạc đã tăng chóng mặt. Chỉ trong vòng nửa tháng, 200 lượng bạc anh Thuỷ mua đã lãi khoảng 45 triệu đồng.

Nhiều người mang cả balo và valy đi mua bạc.

Tương tự, vào đầu tháng 5/2025, vợ chồng chị Hà (Hà Nội) đã quyết định xuống tiền mua 35kg bạc với 33,4 triệu đồng/kg, hết tổng cộng 1,16 tỷ đồng, bằng tiền mua 10 lượng vàng.

Đến hiện tại, giá bạc đang được giao dịch ở mức 50 triệu đồng/kg, ước tính số lãi vợ chồng chị Hà có được nhờ mua bạc vào khoảng 580 triệu đồng. Nếu mua 10 lượng vàng cùng thời điểm, số tiền lãi chỉ 170 triệu đồng.

Cẩn trọng khi đầu tư bạc

Giống như vàng, bạc được coi là tài sản có khả năng bảo toàn giá trị trong thời kỳ lạm phát. Khi đồng tiền mất giá, các nhà đầu tư sẽ tìm đến những tài sản có giá trị thực tế như bạc để bảo vệ tài sản của mình. Ngoài ra, bạc cũng là một lựa chọn hiệu quả để đa dạng hóa danh mục đầu tư.

Một khách đặt mua bạc ngày 1/10 nhưng cửa hàng hẹn đến năm sau mới trả hàng.

Bên cạnh công dụng làm tài sản trú ẩn, bạc còn có vai trò quan trọng trong nhiều ngành công nghiệp hiện đại. Từ các tấm pin mặt trời, linh kiện điện tử cho đến thiết bị y tế, bạc đều là một nguyên liệu không thể thiếu.

Không giống vàng cần một khoản vốn lớn, đầu tư bạc dễ tiếp cận hơn nhiều. Với vài triệu đồng, nhà đầu tư đã có thể sở hữu bạc vật chất như bạc miếng hay bạc thỏi. Vì vậy, ngày càng nhiều người đổ xô đi mua bạc.

Tuy nhiên, bên cạnh cơ hội sinh lời hấp dẫn, việc đầu tư vào kim loại này cũng tiềm ẩn những rủi ro lớn hơn rất nhiều so với vàng.

Một số cửa hàng còn không hẹn ngày trả hàng cụ thể do hết hàng.

Vì thị trường bạc nhỏ hơn nhiều so với vàng, việc mua bán có thể kém thanh khoản hơn. Do đó, vào một số thời điểm, bạn có thể gặp khó khăn trong việc tìm người mua hoặc phải chấp nhận mức chênh lệch giá mua – bán cao hơn. Điều này có thể làm giảm lợi nhuận của bạn, đặc biệt nếu bạn cần bán gấp.

Ngoài ra, bạc dễ bị oxy hóa và xỉn màu hơn vàng rất nhiều khi tiếp xúc với không khí nên cần được lưu trữ trong môi trường khô ráo, kín khí hoặc có chất chống ẩm, tránh xa hóa chất và mỹ phẩm.

Giá bạc thường biến động gấp 2–3 lần vàng. Điều này có nghĩa là khi giá bạc tăng, lợi nhuận có thể rất lớn. Ngược lại, nếu giá giảm, bạn cũng dễ chịu thua lỗ nặng nề nếu không quản lý rủi ro tốt. Vì vậy, nhà đầu tư cân nhắc nhiều yếu tố để có quyết định đầu tư phù hợp.