Giá bạc hôm nay 19/6: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ đảo chiều giảm mạnh

Giá bạc hôm nay 19/6

Giá bạc trong nước

Giá bạc hôm nay ngày 19/6, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ giảm mạnh xuống vùng 67 triệu đồng/kg.

Giá bạc Phú Quý

Theo ghi nhận của chuyên trang Gia đình và Xã hội, giá bạc mở phiên tại hệ thống Phú Qúy sáng nay giảm mạnh, giá bán tại khung giờ 8h52 phút sụt giảm xuống 67,759 triệu đồng/kg, tương đương 2,541 triệu đồng/lượng. Đã giảm 4,134 triệu đồng/kg so với giá bán sáng qua (71,893 triệu đồng/kg, tương đương 2,696 triệu đồng/lượng).

Giá bạc Phú Quý 19/6.

Giá bạc Ancarat

Tại hệ thống Ancarat, giá bạc bán ra sáng nay cũng có sự điều chỉnh giảm mạnh. Giá bán niêm yết tại khung giờ 8h51 phút hiện đang duy trì ở vùng 67,653 triệu đồng/kg, tương đương 2,537 triệu đồng/lượng. Trong khi giá bán sáng qua đang duy trì ở vùng 72,133 triệu đồng/kg, tương đương 2,705 triệu đồng/lượng.

Giá bạc Ancarat hôm nay 19/6.

Giá bạc Sacombank-SBJ

Tại hệ thống Sacombank-SBJ, giá bạc sáng nay cũng có sự điều chỉnh giảm mạnh. Giá bán cập nhật tại khung giờ 08h40 phút sáng nay đang niêm yết ở vùng 68,640 triệu đồng/kg, tương đương 2,574 triệu đồng/lượng. Đã giảm 3,52 triệu đồng/kg so với giá bán sáng qua (72,160 triệu đồng/kg, tương đương 2,706 triệu đồng/lượng).

Giá bạc Sacombank-SBJ hôm nay 19/6.

Giá bạc DOJI

Cùng động thái này, giá bạc tại hệ thống bạc Doji sáng nay cũng có xu hướng giảm mạnh so với giá bán sáng qua. Giá bạc DOJI 99.9 bán ra ở vùng 2,541 triệu đồng/lượng và khoảng 12,705 triệu đồng/5 lượng. Trong khi giá bán sáng qua vẫn còn đang duy trì ở vùng 2,696 triệu đồng/lượng và khoảng 13,480 triệu đồng/5 lượng.

Trong suốt gần 1 tuần qua, giá bạc biến động liên tục, giá cứ phục hồi được ngày rồi lại bất ngờ đảo chiều giảm, khiến nhiều nhà đầu tư hoang mang vì khó nắm bắt.

Giá bạc hôm nay 19/6: Bảng giá bạc tại DOJI.

Biểu đồ biến động giá bạc tại Doji 7 ngày qua.

Giá bạc thế giới hôm nay

Trên thị trường quốc tế, giá bán sáng nay lại sụt giảm mạnh, giá giảm nhẹ so với ngày hôm qua, giá bán quanh vùng 65 USD/ounce.

Dù đã có những tín hiệu phục hồi tích cực, tuy nhiên nhịp giảm sâu tụt đáy xuống vùng 62 USD/ounce tuần trước đã khiến cho giới đầu tư bất an, lo lắng. Nhịp giảm tuần trước đã chạm mức thấp nhất trong mấy tháng qua, thậm chí mức giảm đã tiệm cận mốc giảm từ thời điểm tháng 3/2026, cho thấy thị trường bạc thế giới cũng đang có những biến động mạnh.

Giá bạc thế giới hôm nay (19/6) duy trì ở vùng 65 USD/oz.