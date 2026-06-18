Giá vàng và bạc giao ngay giảm mạnh sau khi kết thúc phiên giao dịch ngày 17/6 tại Mỹ (tức 18/6 theo giờ Việt Nam), khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên lãi suất nhưng phát tín hiệu rằng lạm phát vẫn ở mức cao và có thể buộc cơ quan này phải nâng lãi suất thêm một lần nữa trong năm nay.

Cuối phiên giao dịch, giá vàng giao ngay giao dịch quanh mức 4.260,10 USD/ounce, giảm 1,65%, trong khi giá bạc giao ngay ở mức 67,885 USD/ounce, giảm 3,08%.

Fed quyết định giữ nguyên phạm vi mục tiêu của lãi suất quỹ liên bang ở mức 3,50% - 3,75% với tỷ lệ biểu quyết tuyệt đối 12-0. Trong tuyên bố sau cuộc họp, Fed cho biết hoạt động kinh tế tiếp tục mở rộng với tốc độ ổn định, trong khi lạm phát vẫn cao hơn đáng kể so với mục tiêu 2%. Cơ quan này cũng lưu ý rằng các cú sốc nguồn cung, một phần liên quan đến giá năng lượng, vẫn đang tạo áp lực lên mặt bằng giá cả.

Giá vàng, bạc thế giới sáng 18/6 giảm do áp lực từ Fed.

Các dự báo kinh tế mới cho thấy lãi suất quỹ liên bang trung bình trong năm 2026 được nâng lên 3,8%, so với mức 3,4% được đưa ra hồi tháng 3. Đồng thời, chín thành viên của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) dự báo lãi suất sẽ cao hơn mức trung vị hiện tại của phạm vi mục tiêu.

Phản ứng của thị trường sau cuộc họp Fed diễn ra mạnh mẽ hơn dự kiến. Trước cuộc họp, phần lớn nhà đầu tư đều kỳ vọng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất. Tuy nhiên, việc Fed loại bỏ khả năng nới lỏng tiền tệ khỏi biểu đồ dự báo lãi suất cùng với việc Thống đốc Kevin Warsh không công bố dự báo lãi suất riêng đã khiến thị trường điều chỉnh lại kỳ vọng.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn ngắn tăng vọt khi giới giao dịch chuyển sang định giá khả năng động thái tiếp theo của Fed sẽ là tăng lãi suất thay vì cắt giảm. Diễn biến này gây áp lực đồng thời lên thị trường kim loại quý, cổ phiếu tăng trưởng và nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ.

Giá vàng và bạc đều đảo chiều giảm sau nhịp tăng ban đầu trong phiên. Đối với bạc, đợt phục hồi kéo dài 5 ngày đã thất bại khi giá không duy trì được vùng đỉnh trong phiên, khiến đường trung bình động 200 ngày một lần nữa trở thành ngưỡng kỹ thuật quan trọng.

Ở diễn biến địa chính trị, thỏa thuận tạm thời do Mỹ và Iran đề xuất liên quan đến eo biển Hormuz yêu cầu Tehran bảo đảm an toàn cho hoạt động vận tải hàng hải, trong khi Washington sẽ nới lỏng các biện pháp hạn chế đối với dầu thô, hóa dầu, dịch vụ ngân hàng, bảo hiểm và vận tải của Iran.

Giá dầu Brent hiện giao dịch dưới 80 USD/thùng sau khi giảm khoảng 15% trong bốn phiên gần nhất. Tuy nhiên, thị trường vẫn đánh giá rủi ro thực thi thỏa thuận ở mức đáng kể, do tồn kho dầu đã suy giảm trong giai đoạn gián đoạn nguồn cung và quá trình bình thường hóa hoạt động vận chuyển có thể cần nhiều tháng để hoàn tất.

Đối với vàng, tác động từ căng thẳng tại eo biển Hormuz không còn đóng vai trò là động lực trú ẩn an toàn tuyệt đối. Giá dầu giảm giúp hạ nhiệt áp lực lạm phát, nhưng thông điệp cứng rắn hơn từ Fed đã khiến nhà đầu tư tập trung trở lại vào lợi suất thực và sức mạnh của đồng USD. Trên thị trường chứng khoán, lợi ích từ giá dầu thấp hơn không đủ để bù đắp lo ngại về môi trường lãi suất cao kéo dài.

Chứng khoán Mỹ đồng loạt giảm mạnh sau khi Fed công bố các dự báo kinh tế mới. Chỉ số S&P 500 giảm 91,25 điểm, tương đương 1,2%, xuống 7.420,10 điểm. Chỉ số Dow Jones Industrial Average mất 507,12 điểm, tương đương 1,0%, còn 51.492,55 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 354,69 điểm, tương đương 1,3%, xuống 26.021,66 điểm. Trong khi đó, chỉ số Russell 2000 giảm 21,21 điểm, tương đương 0,7%, xuống 2.917,98 điểm.

Trên các thị trường khác, giá dầu thô WTI trên sàn Nymex tiếp tục giảm, trong khi dầu Brent duy trì dưới ngưỡng 80 USD/thùng. Chỉ số USD Index tăng điểm và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng đi lên.

Về mặt kỹ thuật, mục tiêu tăng giá tiếp theo của phe mua trên thị trường vàng giao ngay là đưa giá vượt vùng kháng cự 4.366 - 4.390 USD/ounce. Nếu thành công, mục tiêu kế tiếp sẽ là đường trung bình động 200 ngày quanh 4.462 USD/ounce, sau đó là đường trung bình động 50 ngày gần 4.563 USD/ounce.

Ở chiều ngược lại, mục tiêu giảm giá ngắn hạn của phe bán là kéo giá xuống dưới ngưỡng 4.227 USD/ounce. Nếu mốc này bị xuyên thủng, các mục tiêu tiếp theo sẽ là 4.023 USD/ounce và 4.000 USD/ounce. Các mức kháng cự gần nhất nằm tại 4.366 USD/ounce và 4.390 USD/ounce, trong khi các vùng hỗ trợ quan trọng được xác định tại 4.227 USD/ounce và 4.023 USD/ounce.

Đối với bạc, mục tiêu tăng giá của phe mua là đưa giá trở lại vùng kháng cự 71,56 - 71,84 USD/ounce. Nếu vượt qua khu vực này, các mục tiêu tiếp theo sẽ là 72,47 USD/ounce và 74,60 USD/ounce.

Trong khi đó, mục tiêu giảm giá của phe bán là kéo giá xuống dưới đường trung bình động 200 ngày tại 68,72 USD/ounce. Nếu áp lực bán tiếp tục gia tăng, các vùng hỗ trợ tiếp theo sẽ nằm tại 66,53 USD/ounce và 65,34 USD/ounce. Mức kháng cự gần nhất được xác định tại 71,56 USD/ounce và 71,84 USD/ounce.