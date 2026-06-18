Giá bạc hôm nay 18/6: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ biến động như nào?

Giá bạc hôm nay 18/6

Giá bạc trong nước

Giá bạc hôm nay ngày 18/6, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ phục hồi về vùng 73 triệu đồng/kg.

Giá bạc Phú Quý

Theo ghi nhận của chuyên trang Gia đình và Xã hội, giá bạc tại hệ thống Phú Qúy sáng nay giảm nhẹ, giá bán tại khung giờ 9h45 phút sáng nay lại sụt giảm xuống 71,893 triệu đồng/kg, tương đương 2,696 triệu đồng/lượng. Trong khi giá bán sáng qua đang duy trì ở vùng 73,093 triệu đồng/kg, tương đương 2,741 triệu đồng/lượng. Giá bán sáng nay đang bằng với giá bán của ngày hôm kia (16/6).

Giá bạc Phú Quý 18/6.

Giá bạc Ancarat

Tại hệ thống Ancarat, giá bạc bán ra sáng nay cũng có sự điều chỉnh giảm. Giá bán niêm yết tại khung giờ 9h09 phút hiện đang duy trì ở vùng 72,133 triệu đồng/kg, tương đương 2,705 triệu đồng/lượng. Đã giảm 934.000 đồng/kg so với giá bán sáng qua (73,067 triệu đồng/kg, tương đương 2,740 triệu đồng/lượng).

Giá bạc Ancarat hôm nay 18/6.

Giá bạc Sacombank-SBJ

Tại hệ thống Sacombank-SBJ, giá bạc sáng nay cũng có sự điều chỉnh giảm nhẹ. Giá bán cập nhật tại khung giờ 08h38 phút sáng nay đang niêm yết ở vùng 72,160 triệu đồng/kg, tương đương 2,706 triệu đồng/lượng. Trong khi đó giá bán sáng qua đang duy trì ở vùng 73,120 triệu đồng/kg, tương đương 2,742 triệu đồng/lượng.

Giá bạc Sacombank-SBJ hôm nay 18/6.

Giá bạc DOJI

Không nằm ngoài xu hướng, giá bạc tại hệ thống bạc Doji hôm nay cũng có xu hướng giảm nhẹ so với giá bán sáng qua. Giá bạc DOJI 99.9 bán ra ở vùng 2,696 triệu đồng/lượng và khoảng 13,480 triệu đồng/5 lượng. Trong khi đó giá bán sáng qua đang duy trì ở vùng 2,741 triệu đồng/lượng và khoảng 13,705 triệu đồng/5 lượng.

Trong suốt vài tuần qua, giá bạc liên tục biến động, sau một nhịp giảm mạnh xuống vùng 65 triệu đồng/kg, giá bạc dù phục hồi nhưng không ổn định, tăng giảm liên tục khiến nhiều nhà đầu tư hoang mang vì khó nắm bắt.

Giá bạc hôm nay 18/6: Bảng giá bạc tại DOJI.

Biểu đồ biến động giá bạc tại Doji 7 ngày qua.

Giá bạc thế giới hôm nay

Trên thị trường quốc tế, giá bán sáng nay cũng có sự điều chỉnh, giá giảm nhẹ so với ngày hôm qua, giá bán quanh vùng 69 USD/ounce.

Dù đã có những tín hiệu phục hồi tích cực, tuy nhiên nhịp giảm sâu tụt đáy xuống vùng 62 USD/ounce tuần trước đã khiến cho giới đầu tư bất an, lo lắng. Nhịp giảm tuần trước đã chạm mức thấp nhất trong mấy tháng qua, thậm chí mức giảm đã tiệm cận mốc giảm từ thời điểm tháng 3/2026, cho thấy thị trường bạc thế giới cũng đang có những biến động mạnh.

Giá bạc thế giới hôm nay (18/6) duy trì ở vùng 69 USD/oz.