Giá bạc hôm nay 16/7: Bạc miếng và bạc thỏi cùng giảm

Thị trường bạc hôm nay đối mặt nhiều thách thức trong bối cảnh nhà đầu tư tiếp tục theo dõi chính sách của Fed, diễn biến đồng USD và các rủi ro địa chính trị.

Giá bạc trong nước hôm nay 16/7/2026

Cập nhật lúc 9h sáng nay 16/7/2026, giá bạc miếng Phú Quý được niêm yết ở mức 2,157 - 2,224 triệu đồng/lượng, giảm 58.000 đồng/lượng (mua vào) - và giảm 60.000 đồng/lượng (bán ra) so với sáng qua.

Phú Quý niêm yết giá bạc thỏi ở mức 57,466 - 59,253 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra), giảm 1,6 triệu đồng/kg ở cả hai chiều.

Tại Sacombank-SBJ, giá bạc cũng được điều chỉnh giảm so với sáng qua. Cụ thể, giá bạc miếng giao dịch ở mức 2,151 - 2,220 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 54.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Giá bạc thỏi tại Sacombank-SBJ giao dịch ở mức 57,360 - 59,200 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra), giảm 1,44 triệu đồng/kg ở cả hai chiều mua - bán so với sáng qua.

Giá bạc miếng và bạc thỏi đồng loạt giảm. (Ảnh minh họa: AI)

Bảng giá bạc trong nước, cập nhật lúc 9h30 ngày 16/7/2026

Thương hiệu Sản phẩm Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị Phú Quý Bạc miếng Phú Quý 999 1 lượng 2.154.000 2.221.000 đồng/lượng Bạc thỏi Phú Quý 999 10 lượng, 5 lượng 2.154.000 2.221.000 đồng/lượng Bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo 57.546.523 59.333.185 đồng/kg Sacombank-SBJ Bạc Kim-Phúc-Lộc SBJ 999 loại 1L, 10L, 50L 2.151.000 2.220.000 đồng/lượng Bạc Kim-Phúc-Lộc SBJ 999 loại 1 kg 57.360.000 59.200.000 đồng/kg Ancarat Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 1 lượng 2.150.000 2.205.000 đồng Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 5 lượng 10.750.000 11.025.000 đồng Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 500 gram 28.693.000 29.427.000 đồng Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 1000 gram 57.386.000 58.909.000 đồng Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 375 gram 21.227.000 22.883.000 đồng Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 500 gram 28.302.000 29.177.000 đồng Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 1000 gram 56.604.000 58.354.000 đồng Doji Bạc Doji 999 - 1 lượng 2.155.000 2.227.000 đồng Bạc Doji 999 - 5 lượng 10.775.000 11.135.000 đồng

Thông tin mang tính tham khảo, giá bạc tại các thương hiệu có thể thay đổi trong ngày.

Giá bạc thế giới hôm nay 16/7/2026

Trên thị trường thế giới, lúc 9h20 ngày 16/7 (giờ Việt Nam), giá bạc ở mức 56,96 USD/ounce, giảm 0,70 USD/ounce (-1,21%). Giá bạc giao ngay đã giảm xuống dưới mức 57,00 USD/ounce, giảm hơn 17% so với đầu năm.

Giá bạc tiếp tục giảm ngày thứ hai liên tiếp do đồng USD mạnh hơn và kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất, xuất phát từ căng thẳng địa chính trị leo thang giữa Mỹ và Iran cùng với giá dầu toàn cầu tăng vọt .

Theo Trading Economics, dữ liệu được công bố hôm thứ Tư cho thấy giá sản xuất của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 6 lần đầu tiên sau gần một năm, do chi phí năng lượng giảm. Trong khi đó, chỉ số giá sản xuất cốt lõi (PPI) tăng nhẹ hơn dự kiến ​​ở mức 0,2%.

Báo cáo này được đưa ra sau dữ liệu lạm phát tiêu dùng yếu hơn hôm thứ Ba, làm giảm bớt lo ngại rằng Fed sẽ sớm tăng lãi suất. Thị trường cũng giảm bớt kỳ vọng về việc Fed tăng lãi suất vào tháng 9. Tuy nhiên, dữ liệu lạm phát tháng 6 không phản ánh tác động của sự leo thang xung đột mới nhất giữa Mỹ và Iran.