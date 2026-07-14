Giá vàng thế giới sáng 14/7 thủng 4.000 USD

Giá vàng giao ngay giảm mạnh trước khi thị trường Bắc Mỹ mở cửa phiên đầu tuần, do sự leo thang căng thẳng mới giữa Mỹ và Iran quanh eo biển Hormuz đẩy giá dầu thô tăng cao, lợi suất trái phiếu kho bạc tăng và làm dấy lên lo ngại rằng lạm phát do năng lượng có thể khiến Cục Dự trữ Liên bang thắt chặt chính sách tiền tệ lâu hơn.

giá vàng thế giới.jpgGiá vàng thế giới sáng 14/7 thủng 4.000 USD (ảnh minh họa).

Đến cuối phiên giao dịch (tức rạng sáng 14/7 theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay vận động quanh mức gần 4.055,40 USD/ounce, giảm 1,55%.

Tình hình sau báo cáo việc làm tháng 6 tại Mỹ và cuộc họp của Fed công bố tuần trước vẫn ít hỗ trợ cho vàng hơn so với thời điểm ngay sau khi công bố báo cáo việc làm.

Số lượng việc làm tăng 57.000 trong tháng 6, tỷ lệ thất nghiệp giữ ở mức 4,2% và số liệu việc làm tháng 4 và tháng 5 được điều chỉnh giảm tổng cộng 74.000, ban đầu làm giảm niềm tin vào việc Fed sẽ thắt chặt chính sách tiền tệ hơn nữa.

Biên bản cuộc họp sau đó đã đưa rủi ro lạm phát trở lại tâm điểm chú ý, và sự tăng vọt của giá dầu hôm đầu tuần đã củng cố xu hướng này.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đang giao dịch ở mức gần 4,582% tại thời điểm sáng 14/7, trong khi lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm đã vượt quá 4,20% và thị trường đang dự báo khoảng 68% khả năng tăng lãi suất vào tháng 9. Điều đó khiến vàng nhận được sự hỗ trợ từ thị trường lao động, nhưng kênh lợi suất lạm phát mạnh hơn đang hạn chế việc bổ sung thêm vị thế mua của vàng.

Tình hình eo biển Hormuz cho thấy diễn biến tiêu cực. Mỹ và Iran đều đang khẳng định quyền kiểm soát tuyến đường thủy này sau các cuộc tấn công cuối tuần, với Washington tuyên bố sẽ bảo vệ tự do hàng hải và Tehran tuyên bố có quyền quản lý giao thông và có khả năng thu phí tàu thuyền.

Lưu lượng tàu chở dầu giảm mạnh, và giá dầu tăng vọt sau khi Iran tuyên bố đóng cửa eo biển và lực lượng Mỹ tiến hành các cuộc tấn công mới nhằm vào các mục tiêu của Iran.

Đối với vàng , tác động địa chính trị trực tiếp đang được bù đắp bởi kênh vĩ mô bao gồm, giá dầu cao hơn làm tăng rủi ro lạm phát, giữ cho lợi suất ổn định và hỗ trợ đồng đô la. Đối với các thị trường rộng hơn, xu hướng giao dịch là giá dầu tăng, trái phiếu chịu áp lực, cổ phiếu giảm và kim loại quý giảm.

Các nhà giao dịch đang theo dõi sát sao chỉ số CPI được công bố trong tuần này, lời khai trước Quốc hội của Chủ tịch Fed Kevin Warsh và các động thái của Mỹ, Iran tại Hormuz.

Chỉ số CPI giảm sẽ làm giảm áp lực từ lợi suất thực và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho vàng phục hồi vùng kháng cự 4.091 đến 4.107 USD, trong khi một đợt tăng giá dầu khác sẽ khiến thị trường tập trung vào rủi ro lạm phát và phản ứng của Fed.

Trên các thị trường liên quan, giá dầu thô WTI của Nymex tăng mạnh và giao dịch quanh mức 72,90 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent ở mức gần 79,60 USD. Chỉ số đô la Mỹ mạnh hơn. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đang giao dịch quanh mức 4,58%.

Về mặt kỹ thuật, phe bán vàng giao ngay đang có lợi thế kỹ thuật ngắn hạn khi giá vẫn nằm dưới đường EMA 50 kỳ quanh mức 4.107 USD và tiếp tục kiểm tra vùng phá vỡ tam giác đối xứng.

Mục tiêu giá tăng tiếp theo của phe mua là đẩy giá trở lại trên mức 4.091 USD, với mục tiêu duy trì ở mức 4.107 USD và sau đó là 4.140 USD.

Mục tiêu giá giảm ngắn hạn tiếp theo của phe bán là phá vỡ mức 4.000 USD, với các mục tiêu giảm sâu hơn ở mức 3.959 USD và sau đó là 3.942 USD.