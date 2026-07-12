Giá bạc hôm nay 12/7: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng hay giảm tiếp?

Giá bạc hôm nay 12/7

Giá bạc trong nước

Sau đà giảm nhẹ ngày hôm qua, giá bạc hôm nay có nhịp chững lại. Khảo sát tại hầu hết các hệ thống bạc trong nước, giá bạc đều đang đi ngang.

- Giá bạc hôm nay tại hệ thống Phú Quý vẫn niêm yết giá bán mở phiên sáng ngày 11/7, bán ra ở vùng 62,133 triệu đồng/kg, tương đương 2,330 triệu đồng/lượng.

- Giá bạc bán ra tại hệ thống Ancarat cho đến thời điểm 14h chiều nay vẫn đang niêm yết giá bán tại khung giờ 07h57 phút sáng qua, ở vùng 62,053 triệu đồng/kg, tương đương 2,327 triệu đồng/lượng.

Giá bạc hôm nay ngày 12/7 ở bạc Phú Quý và các thương hiệu Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ chững giá sau đà giảm nhẹ ngày hôm qua.

- Giá bạc bán ra tại hệ thống Sacombank-SBJ hôm nay hiện vẫn đang niêm yết giá bán tại bảng giá công bố lúc 16h40 phút chiều ngày 10/7, giá bạc bán ra ở vùng 61,600 triệu đồng/kg, tương đương 2,310 triệu đồng/lượng.

Tại hệ thống bạc Doji, giá bạc hôm nay 12/7 cũng có động thái đi ngang. Giá bạc DOJI 99.9 bán ra ở vùng 2,330 triệu đồng/lượng và khoảng 11,650 triệu đồng/5 lượng, vẫn duy trì giá bán niêm yết mở phiên sáng ngày hôm qua.

Như vậy, giá bạc chỉ nhích nhẹ ngày hôm kia, rồi đồng loạt giảm ngay ngày sau đó, đến hôm nay, giá bạc đều chững lại. Thực tế trong suốt gần 2 tháng qua, giá bạc trong nước vẫn loanh quanh ở ngưỡng 60 triệu đồng/kg. Với tình hình này, nhiều nhà đầu tư nhận định rất khó để giá bạc có thể phục hồi trở về khoảng giá 90 triệu đồng/kg như thời điểm chạm đỉnh trước đây.

Giá bạc thế giới hôm nay

Trên thị trường thế giới, giá bạc vẫn chưa thoát được cảnh ảm đạm, giá bạc phiên mới nhất hiện cũng đang đi ngang, duy trì ở vùng 59 USD/ounce. Mức giá này cho thấy giá bạc thế giới đang trên đà suy yếu. Những biến động khó lường của thị trường bạc thế giới cũng đang ảnh hưởng trực tiếp tới thị trường trong nước.

Giá bạc thế giới hôm nay ở vùng 59 USD/ounce.