Giá vàng thế giới sáng 16/7 ổn định quanh mức trên 4.000 USD

Hiện giá vàng giao ngay đang giao dịch ở mức gần 4.060,90 USD/ounce, tăng 0,23%.

Giao dịch vàng trong phiên dao động từ 4.016,60 USD đến 4.081,50 USD, giữ kim loại này trên vùng 4.000 USD nhưng dưới vùng kháng cự từ 4.091 USD đến 4.104 USD, ranh giới đã ngăn chặn nỗ lực phục hồi gần đây.

Giá vàng thế giới sáng 16/7 tăng nhẹ. (Ảnh minh họa).

Giá vàng tăng nhẹ trong bối cảnh chứng khoán Mỹ đóng cửa tăng điểm nhờ lạm phát giảm và lợi nhuận mạnh mẽ của ngành tài chính bù đắp áp lực từ giá dầu tăng cao.

Chỉ số S&P 500 tăng 28,81 điểm, tương đương 0,4%, lên 7.572,40 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 162,22 điểm, tương đương 0,6%, lên 26.269,23 điểm. Chỉ số Dow Jones Industrial Average tăng 150,37 điểm, tương đương 0,3%, lên 52.658,64 điểm và chỉ số Russell 2000 tăng 11,50 điểm, tương đương 0,4%, lên 2.976,26 điểm. Tại Canada, chỉ số S&P/TSX Composite tăng 95,66 điểm, tương đương 0,27%, lên 35.416,20 điểm.

Thị trường chứng khoán châu Âu diễn biến trái chiều. Chỉ số STOXX Europe 600 tăng 0,61 điểm, tương đương 0,10%, lên 642,71; chỉ số CAC 40 của Pháp tăng 15,58 điểm, tương đương 0,19%, lên 8.382,43; chỉ số DAX của Đức giảm 147,50 điểm, tương đương 0,59%, xuống 24.999,53; và chỉ số FTSE 100 của London giảm 13,47 điểm, tương đương 0,13%, xuống 10.515,92.

Sau các báo cáo CPI và PPI mới nhất, quan điểm chính sách tiền tệ của Fed đã chuyển sang hướng ít cứng rắn hơn, nhưng động thái này vẫn bị hạn chế bởi rủi ro từ dầu mỏ và Trung Đông.

Chỉ số CPI tổng thể giảm 0,4% trong tháng 6 và giảm xuống còn 3,5% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi CPI lõi không thay đổi so với tháng trước và tăng 2,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Báo cáo PPI tại Mỹ công bố ngày 15/7 đã củng cố tín hiệu giảm phát với 0,3% trong tháng 6, giá hàng hóa giảm 1,4% và giá dịch vụ tăng 0,2%. Tỷ lệ PPI hàng năm giảm xuống còn 5,5%, trong khi giá cầu cuối cùng (không bao gồm thực phẩm, năng lượng và dịch vụ thương mại) tăng 0,1% so với tháng trước và 5,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Xác suất tăng lãi suất vào tháng 7 giảm xuống khoảng 10%, trong khi xác suất tăng lãi suất vào tháng 9 duy trì ở mức gần 43,9%.

Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm ở mức gần 4,56% vào cuối phiên giao dịch và chỉ số DXY giảm xuống khoảng 100,52, giảm 0,40%. Điều đó giúp giá vàng duy trì ở mức trên 4.000 USD, ngay cả khi giá bạc giảm do đà tăng yếu hơn và tỷ lệ vàng / bạc cao hơn .

Tình hình eo biển Hormuz đang bị hạn chế và căng thẳng cao độ dưới áp lực quân sự. Mỹ đã tái áp đặt lệnh phong tỏa hải quân đối với Iran và tăng cường các cuộc không kích sau các vụ tấn công vào các tàu di chuyển qua eo biển, trong khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran đe dọa sẽ ngừng xuất khẩu năng lượng khu vực nếu lệnh phong tỏa tiếp tục.

Trong thỏa thuận tạm thời, một số tàu đã nối lại hoạt động vận chuyển dọc theo tuyến đường phía Oman dưới sự giám sát của quân đội Mỹ, nhưng sự leo thang gần đây vẫn khiến rủi ro hàng hải ở mức cao.

Đối với vàng, rủi ro địa chính trị hỗ trợ nhu cầu phòng thủ, trong khi giá dầu cao hơn làm gia tăng lo ngại về lạm phát và có thể làm tăng lợi suất.

Các nhà giao dịch đang theo dõi sát sao diễn biến kỳ vọng về lãi suất của Fed sau khi công bố chỉ số CPI và PPI, lời khai của Chủ tịch Fed Kevin Warsh và bất kỳ sự gián đoạn nào đối với tuyến đường vận chuyển qua eo biển Hormuz. Một đợt giảm lợi suất kéo dài sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho vàng kiểm tra các mức 4.091 USD và 4.104 USD, trong khi một đợt tăng giá dầu thô khác sẽ đưa kênh lãi suất lạm phát trở lại tâm điểm chú ý.

Trên các thị trường liên quan, giá dầu thô WTI của Nymex tăng nhẹ và giao dịch quanh mức 71,51 USD/thùng. Chỉ số đô la Mỹ giảm và giao dịch gần mức 100,52. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm chuẩn đang giao dịch quanh mức 4,56%.

Về mặt kỹ thuật, phe bán vàng giao ngay đang có lợi thế kỹ thuật ngắn hạn khi giá vẫn nằm dưới đường trung bình động 20 ngày ở mức 4.091 USD và tiếp tục giao dịch dưới mức cao nhất hôm thứ Ba ở mức 4.104 USD.

Mục tiêu giá tăng tiếp theo của phe mua là đẩy giá trở lại trên mức 4.104 USD, với mục tiêu duy trì ở mức 4.138 USDvà sau đó là 4.203 USD.

Mục tiêu giá giảm ngắn hạn tiếp theo của phe bán là phá vỡ mức 3.983 USD, với các mục tiêu giảm sâu hơn ở mức 3.942 USD và sau đó là 3.886 USD.