Giá vàng lao dốc, 'tay chơi lớn' tiếp tục gom hàng chục tấn vàng

Nhà phân tích Krishan Gopaul của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) ước tính, riêng tháng trước, Ba Lan đã mua khoảng 19 tấn vàng dựa trên số liệu dự trữ mới nhất.

Adam Glapiński, Thống đốc Ngân hàng Quốc gia Ba Lan (NBP), cho biết ngân hàng này tận dụng các nhịp điều chỉnh để gia tăng dự trữ. "Chúng tôi đã liên tục mua vàng, tận dụng các đợt giá giảm gần đây", ông Glapiński phát biểu tại một cuộc họp báo. Từ đầu năm đến nay, NBP đã mua tổng cộng 82 tấn vàng.

Dữ liệu cho thấy, Ba Lan vẫn duy trì tốc độ mua mạnh ngay cả khi giá vàng đã giảm gần 30% so với mức đỉnh thiết lập vào cuối tháng 1. Trong tháng 6, giá vàng ghi nhận mức giảm hàng tháng mạnh nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008.

Theo ông Glapiński, việc mua vàng không phải là cuộc chạy đua mà là một phần trong chiến lược bảo đảm an ninh tài chính quốc gia trong mọi hoàn cảnh, kể cả khi xảy ra các cú sốc địa chính trị.

Sau khi mua hơn 100 tấn vàng trong năm ngoái, Ba Lan tiếp tục lặp lại kế hoạch trong năm 2026. Hiện NBP nắm giữ 632,4 tấn vàng và đặt mục tiêu nâng dự trữ lên 700 tấn. Khoảng 100 tấn được lưu trữ trong nước, phần còn lại được cất giữ tại London và New York.

Các đại gia vẫn mua thêm vàng. Ảnh: FNews

Theo WGC, trong tháng 5 các ngân hàng trung ương đã mua ròng 41 tấn vàng. Sang tháng 6, khi giá tiếp tục điều chỉnh, nhiều ngân hàng trung ương được cho là đã đẩy mạnh hoạt động mua vào.

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã bổ sung thêm 15 tấn vàng, đánh dấu tháng mua ròng thứ 20 liên tiếp và cũng là mức mua hàng tháng lớn nhất của nước này trong năm.

Ngân hàng trung ương tiếp tục gom vàng

Trong khi dòng vốn đầu tư ngắn hạn có xu hướng rút ra khi giá giảm, khối ngân hàng trung ương lại tận dụng nhịp điều chỉnh để gia tăng dự trữ vàng.

Hai cuộc khảo sát lớn của WGC và OMFIF cho thấy xu hướng tích lũy vàng vẫn rất mạnh. Có tới 45% ngân hàng trung ương dự định tăng dự trữ vàng trong vòng 12 tháng tới. Gần 90% tin rằng lượng vàng dự trữ chính thức toàn cầu sẽ tiếp tục tăng.

Hơn 60% các nhà quản lý dự trữ được OMFIF khảo sát kỳ vọng giá vàng sẽ dao động trong vùng 5.000-6.000 USD/ounce trong năm tới.

Nhiều chuyên gia nhận định lực mua bền bỉ từ các ngân hàng trung ương đang tạo vùng hỗ trợ quan trọng quanh 4.000 USD/ounce, bất chấp đợt điều chỉnh kéo dài nhiều tháng.

Theo bà Nawojka Wachowiak, Quản lý danh mục cấp cao của Ninepoint Partners, vàng đang ngày càng trở thành tài sản trú ẩn cốt lõi trong danh mục dự trữ quốc gia. Khi có những người mua quy mô rất lớn liên tục xuất hiện mỗi khi giá giảm, thị trường sẽ hình thành một vùng đáy tương đối vững chắc.

Đáng chú ý, các ngân hàng trung ương không mua vàng vì kỳ vọng báo cáo lạm phát tháng tới hay dự đoán Fed sắp hạ lãi suất. Họ cũng không chạy theo xu hướng ngắn hạn của thị trường.

Các nhà quản lý dự trữ đưa ra quyết định với tầm nhìn hàng chục năm. Họ xây dựng bảng cân đối tài sản đủ sức chống chịu trước biến động địa chính trị, rủi ro tiền tệ và một hệ thống tài chính toàn cầu ngày càng phân cực.

Đợt giảm giá gần đây không khiến nhu cầu mua vàng của khu vực chính thức suy yếu. Ngược lại, giá thấp hơn chỉ tạo ra cơ hội hấp dẫn hơn để tích lũy thêm vàng.

Chính lực mua bền bỉ của khối ngân hàng trung ương được nhiều chuyên gia xem là yếu tố quan trọng giúp thị trường vàng duy trì nền giá cao trong trung và dài hạn, ngay cả khi dòng vốn đầu tư ngắn hạn biến động mạnh.