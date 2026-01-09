Giá bạc hôm nay (9/1): Sau hơn một giờ mở phiên, giá tăng 1,3 triệu đồng/kg

Chuyên trang Gia đình và Xã hội ghi nhận giá bạc hôm nay có dấu hiệu phục hồi khi hệ thống Phú Quý mở phiên ở vùng giá 78,4 triệu đồng/kg và các nhịp điều chỉnh sau đó đều tăng trưởng, giá giao dịch vươn lên vùng 79,4 triệu đồng/kg, tương đương 2,978 triệu đồng/lượng.

Hệ thống Ancarat mở phiên giao dịch với giá bạc ở mức 77,6 triệu đồng/kg. Qua các nhịp điều chỉnh trong buổi sáng, giá đã phục hồi lên vùng 79,0 triệu đồng/kg, tương đương 2,998 triệu đồng/lượng.

Biểu đồ giá bạc của Phú Quý trong 7 ngày qua.

Đáng chú ý, chỉ trong khoảng một giờ sau khi các thương hiệu lớn đồng loạt vào phiên, giá bán ra bạc trong nước đã tăng khoảng 1,3 triệu đồng/kg, cho thấy tín hiệu tăng trưởng khá mạnh của thị trường bạc trong nước trong ngày hôm nay.

Cùng xu hướng, Sacombank-SBJ niêm yết giá bạc Kim Phúc Lộc ở mức 80,4 triệu đồng/kg, tương đương 3,015 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay theo giờ Việt Nam đang được ghi nhận quanh mức 77,1 USD/oz. Mặc dù thấp hơn so với ngày 8/1, song mức giá này đã phục hồi đáng kể nếu so với vùng đáy 75,5 USD/oz trong đêm qua, cho thấy tín hiệu tích cực trở lại của thị trường bạc thế giới.

Bảng giá bạc của Phú Quý tại nhịp điều chỉnh lúc 9h15 phút sáng nay.

Bảng giá bạc của Ancarat tại nhịp điều chỉnh lúc 9h sáng nay.

