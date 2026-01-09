Dự báo về giá bạc: Khó vượt qua mốc 80 USD/ounce?

Nhu cầu bạc gia tăng mạnh

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu biến động, chuyển dịch năng lượng tăng tốc và hệ thống tài chính chịu áp lực tái cấu trúc, bạc nổi lên như một thước đo vừa mang tính tiền tệ, vừa phản ánh nhịp đập của công nghiệp hiện đại. Dự báo giá bạc vì thế không chỉ là câu chuyện cung – cầu đơn thuần, mà là một bài toán chính sách, công nghệ và địa chính trị.

Lịch sử cho thấy giá bạc thường vận động cùng chiều với giá vàng trong các giai đoạn bất ổn, nhưng biên độ dao động lớn hơn. Khi lạm phát neo cao hoặc niềm tin vào tiền pháp định suy giảm, dòng vốn phòng thủ có xu hướng tìm đến kim loại quý. Tuy nhiên, khác với vàng, bạc nhạy cảm hơn với chu kỳ lãi suất: lãi suất thực giảm là gió thuận, trong khi chính sách tiền tệ thắt chặt kéo dài có thể tạo lực cản ngắn hạn.

Trong thời gian gần đây, giá bạc trong nước và thế giới đã bật tăng mạnh khi nhu cầu bạc vật chất duy trì ở mức cao. Ở thời điểm hiện tại, giá bạc giao ngay trên thị trường quốc tế dao động khoảng 79 - 80 USD/ounce (tương đương khoảng 2 - 2,1 triệu đồng/lượng), tức là khoảng gần 70 triệu đồng/kg.

Còn tại thị trường Việt Nam, bạc thỏi Ancarat hiện niêm yết quanh mốc 81,3 triệu đồng/kg. Chệnh lệch giữa giá mua và bán ở mức 90.000 đồng/lượng.

Theo thông tin trên Kitco News, giá bạc đã không thể giữ vững mức tăng trên 80 USD/ounce, và mặc dù kim loại quý này tiếp tục được hỗ trợ tốt trong dài hạn, ngày càng nhiều ngân hàng cảnh báo các nhà đầu tư về khả năng biến động trong ngắn hạn.

Trong một báo cáo được công bố hôm thứ Tư (7/1), các nhà phân tích hàng hóa tại Société Générale cho biết việc tái cân bằng chỉ số hàng năm tiềm ẩn rủi ro đáng kể đối với giá bạc và vàng, vì đây là hai trong số những tài sản hoạt động tốt nhất năm 2025.

Năm ngoái, vàng và bạc đã chứng kiến ​​mức tăng tốt nhất kể từ năm 1979; kim loại này tăng gần 150%, và giá vàng tăng 64%. Các nhà phân tích hàng hóa lưu ý rằng vàng và bạc chiếm khoảng 11% trong Chỉ số Hàng hóa Bloomberg (BCOM).

Giới quan sát thị trường cho rằng, đợt tăng mạnh vào cuối năm của bạc đã đưa kim loại quý này lên vị trí hàng đầu trong danh sách bán ròng dự kiến. Ước tính, lượng bán ròng từ bạc và vàng vào khoảng 5 tỷ USD mỗi loại.

Ông Daniel Ghali, chiến lược gia hàng hóa cấp cao tại TD Securities, dự báo, khoảng 13% tổng khối lượng giao dịch mở trên thị trường bạc Comex sẽ bị bán ra trong hai tuần tới, dẫn đến việc định giá lại giảm mạnh.

Chia sẻ quan điểm trên Kitco News, ông Ole Hansen, người đứng đầu chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank, cho biết bất kỳ sự suy yếu tiềm tàng nào cũng có thể là cơ hội mua vào, vì cả vàng và bạc đều bắt đầu năm mới với tư cách là những tài sản trụ cột trong nền kinh tế toàn cầu.

Vì sao giá bạc thường tăng mạnh hơn vàng?

Giá bạc tăng không phải do một nguyên nhân đơn lẻ, mà là tổng hòa của nhiều lực đẩy kinh tế - tài chính - công nghiệp. Khoảng một nửa nhu cầu bạc đến từ công nghiệp, và tỷ trọng này còn có xu hướng gia tăng nhờ chuyển dịch năng lượng.

Bạc là vật liệu then chốt trong: Điện mặt trời (pin quang điện), xe điện và điện tử công suất, đòi hỏi độ ổn định cao, y tế và công nghệ sạch, với tính kháng khuẩn và độ bền hóa học. Cùng với đó, sự tăng tốc của các mục tiêu trung hòa carbon khiến cầu bạc mang tính cấu trúc, không dễ đảo ngược. Ngay cả khi kinh tế chậm lại, các dự án năng lượng tái tạo dài hạn vẫn duy trì lực cầu nền.

Trên thị trường, bạc thường tăng mạnh hơn vàng bởi bạc có giá thấp hơn, dễ tiếp cận dòng tiền đầu cơ, biên độ dao động giá lại lớn nên hấp dẫn nhà đầu tư tài chính.

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu tiếp tục điều chỉnh theo hướng xanh và bền vững, bạc đang nổi lên như một chỉ báo quan trọng phản ánh cả xu hướng công nghiệp lẫn kỳ vọng thị trường. Việc theo dõi sát diễn biến giá bạc vì vậy không chỉ mang ý nghĩa đầu tư, mà còn góp phần nhận diện những chuyển động dài hạn của nền kinh tế thế giới.