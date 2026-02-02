Giá bạc có cú giảm lịch sử tới 30%, điểm nhạy cảm xuất hiện

Cú giảm sốc gây lo ngại

Thị trường bạc thế giới chứng kiến tuần 26-30/1 biến động mạnh hiếm có trong lịch sử, tăng vọt và liên tiếp lập đỉnh cao kỷ lục rồi giảm gần 30% chỉ trong 2 phiên cuối tháng, từ hơn 121 USD/ounce về 85,15 USD/ounce.

Trong nước, giá bạc giảm từ trên 120 triệu đồng/kg (giá bán) xuống còn chưa tới 87,3 triệu đồng/kg (tương đương mức giảm 27,4%).

Cú giảm lịch sử ở thị trường quốc tế và trong nước đã khiến nhiều người lo ngại bạc sẽ còn giảm sâu hơn nữa như những cú giảm sốc của mặt hàng này trong quá khứ. Giá bạc từng có đợt tăng nóng, từ mức 4 USD/ounce vào khoảng năm 1977 lên mức 35 USD/ounce vào năm 1980. Hai năm sau đó, bạc lại rớt trở về mức 5,5 USD/ounce. Năm 1992, bạc về mức 3,3 USD và tới đầu năm 2006 vẫn ở mức dưới 10 USD/ounce. Bạc lên đỉnh cao lịch sử gần 50 USD/ounce hồi năm 2011, rồi lại sụt xuống dưới ngưỡng 14 USD vào năm 2015.

Quá khứ biến động mạnh, tăng giảm tới 5-7 lần khiến không ít người lo ngại.

Nếu như trước đây, bạc là một mặt hàng ít được giao dịch mua bán đầu tư ở trong nước, thì khoảng hơn một năm qua, giao dịch khá sôi động. Không ít người chuyển sang mua bạc khi giá vàng tăng cao và có nhiều dự báo bạc tăng mạnh. Một số doanh nghiệp cũng đẩy mạnh kinh doanh nên giao dịch mặt hàng kim loại quý này trở nên phổ biến.

Cũng như vàng, cú lao dốc gần 30% của bạc trong 2 phiên cuối tháng 1 diễn ra trong bối cảnh đồng USD hồi phục nhẹ trở lại sau thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump lựa chọn Kevin Warsh làm Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed). Ông Warsh được biết đến từ lâu với quan điểm “diều hâu” trong chính sách tiền tệ, luôn muốn giữ lãi suất cao để kiềm chế lạm phát.

Giới đầu tư tài chính lo sợ và hoạt động bán chốt lời đã kích hoạt việc thanh lý hàng loạt các hợp đồng mua tương lai, đồng thời cũng xuất hiện một làn sóng bán khống để kiếm lời khi thị trường rơi vào tình trạng bán tháo.

Theo phân tích kỹ thuật, thông thường sau những đợt tăng nóng 2-3 sóng liên tiếp, các loại tài sản đều ghi nhận những đợt giảm mạnh. Mức giảm có thể từ 5-10% (điều chỉnh nông) giá thường chỉ chạm MA20, còn phổ biến nhất là 10-20%, và có loại điều chỉnh sâu 20-30% (chưa phá MA50), nhưng vẫn còn trong xu hướng tăng, xảy ra khi tin tức xấu ngắn hạn và thị trường hưng phấn trước đó. Thị trường sẽ xem xét MA100/MA200. Trường hợp 3 khiến đa số nhà đầu tư sợ hãi, nhưng tiền lớn hay vào. Thị trường báo xu hướng yếu/sắp đảo chiều khi mức giảm hơn 30%.

Như vậy, cú giảm giá gần 30% của bạc là rất sâu và đang ở điểm rất nhạy cảm. Nó khiến không ít người nghĩ tới một cú đảo chiều, chuyển từ xu hướng tăng sang xu hướng giảm, trái ngược với dự báo của đa số các tổ chức tài chính lớn trên thế giới.

Vậy thì điều gì đang xảy ra và bạc có giảm tiếp hay không, triển vọng của mặt hàng này sẽ ra sao trong thời gian tới?

Giá bạc giảm gần 30% trong 2 phiên cuối tháng 1. Ảnh: SB

Bạc được dự báo còn tăng giá, nhiều điểm khác với cú giảm sốc trong quá khứ

Mức giảm giá của bạc trong 2 phiên 29-30/1 được xem là khá sâu và nó đang tiến tới ngưỡng có thể làm đảo chiều xu hướng biến động giá của mặt hàng này. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia vẫn cho rằng xu hướng chung vẫn được giữ nguyên.

Theo đó, việc bán tháo vàng và bạc là điều không thể tránh khỏi sau đợt tăng mạnh trong phần lớn thời gian của tháng 1. Cụ thể, từ đầu năm tới ngày 29/1, giá bạc đã tăng gần 60% sau khi đã tăng hơn 150% trong năm 2025.

Trên Kitco, Ole Hansen, Trưởng bộ phận Chiến lược Hàng hóa tại Saxo Bank, cho biết việc giá bạc và vàng tăng liên tục trong tháng 1 đã khiến giao dịch trở nên khó khăn, góp phần gây ra sự biến động hiện tại.

Matthew Piggott, Giám đốc Vàng và Bạc tại Metals Focus, mô tả đợt tăng giá kim loại hồi tháng 1 là sự hưng phấn phi lý và cho rằng, mặc dù cực đoan, đợt bán tháo hiện tại là một sự điều chỉnh lành mạnh.

Bất chấp áp lực bán ra cực mạnh, các nhà phân tích không tin rằng xu hướng tăng giá chung của thị trường bị ảnh hưởng quá nhiều. Mặc dù nhiều nhà phân tích cảnh báo các nhà đầu tư không nên vội vàng mua vào quá sớm, họ vẫn kỳ vọng đợt điều chỉnh này sẽ được mua vào.

Neil Welsh, Trưởng bộ phận Kim loại tại Britannia Global Markets cho rằng xu hướng chung vẫn còn nguyên vẹn. Theo đó, các yếu tố vĩ mô thúc đẩy giá vàng, bạc và đồng vẫn đang hiện hữu. Sự kiện này dường như là một sự điều chỉnh vị thế trong một xu hướng tăng đang diễn ra, chứ không phải là sự kết thúc của một xu hướng. Triển vọng đối với kim loại quý sẽ tiếp tục được hỗ trợ tốt cho đến năm 2026, mặc dù biên độ giao dịch sẽ rộng hơn.

Nhìn lại quá khứ, có thể thấy những đợt giảm sốc của bạc hầu hết đến từ đầu cơ và dòng tiền tài chính, chứ không phải do nhu cầu vật chất tăng đột biến. Đợt tăng 1977-1980 nguyên nhân do anh em nhà Hunt gom bạc vật chất và hợp đồng tương lai với mục tiêu kiểm soát nguồn cung. Nhu cầu công nghiệp khi không hề tăng đột biến. Khi chính sách siết margin và giao dịch bị đảo chiều, giá sụp đổ nhanh, giảm vài lần về lại 5-6 USD. Còn đợt tăng 2009-2011 là đầu cơ tài chính và câu chuyện vĩ mô.

Giá bạc tăng từ dưới 10 USD lên gần 50 USD/ounce. Động lực chính là chính sách nới lỏng tiền tệ (QE) sau khủng hoảng 2008, lo ngại lạm phát, USD suy yếu. Dòng tiền đầu tư đổ vào ETF bạc và hợp đồng phái sinh. Nhu cầu công nghiệp có tăng (năng lượng mặt trời, điện tử) nhưng không đủ để giải thích mức tăng gấp 5 lần trong 2 năm.

Cú tăng giá 5 lần trong 2 năm qua (từ tháng 1/2024 tới 1/2026) cũng có các yếu tố hỗ trợ như vậy. Đó là lo ngại lạm phát, nợ công cao kỷ lục, đồng USD suy yếu.

Tuy nhiên, lần này có nhiều điểm khác biệt. Đó là nỗi lo về xu hướng phi đô la hóa, tính độc lập của Fed, căng thẳng địa chính trị tại nhiều nơi trên thế giới, cuộc đối đầu Mỹ-Trung về thương mại, công nghệ và chuỗi cung ứng nguyên liệu...

Một điểm rất quan trọng là nhu cầu bạc vật chất tăng đột biến do cấu trúc dài hạn, đến từ: Năng lượng tái tạo, điện hóa, trí tuệ nhân tạo (AI) và hạ tầng số, kinh tế xanh… Thị trường bạc trong năm 2025 chứng kiến sự thiếu hụt nguồn cung nghiêm trọng. Đây là điểm khác biệt so với các cú sốc đầu cơ trước kia.