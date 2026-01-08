Kỳ vọng giá bạc giảm xuống 40 USD do TDS bán khống

Ngày 7/1, các nhà phân tích hàng hóa tại TD Securities (TDS) đã công bố giao dịch mới nhất. Họ đang bán khống hợp đồng tương lai bạc và dự đoán giá sẽ giảm mạnh trong vòng ba tháng tới khi các yếu tố cơ bản của thị trường bắt đầu cân bằng.

Giá bạc được kỳ vọng giảm về 40 USD khi TDS bán khống (nguồn: Kitco).

Trong báo cáo hàng hóa mới nhất của mình, Daniel Ghali, chiến lược gia hàng hóa cấp cao tại TDS, cho biết, ông đã mở vị thế bán khống hợp đồng tương lai bạc tháng 3 ở mức 78 USD/ounce, với mục tiêu là 40 USD/ounce. Đồng thời, ngân hàng Canada này đặt lệnh cắt lỗ ở mức 92 USD/ounce.

Giá bạc kỳ hạn tháng 3 giao dịch lần cuối ở mức 77,94 USD/ounce, giảm gần 4% trong ngày.

Lệnh bán khống của TD Securities được đưa ra khi ngân hàng này dự đoán sẽ chứng kiến áp lực bán mạnh đối với kim loại quý do việc điều chỉnh lại chỉ số hàng năm vào năm mới sẽ ảnh hưởng đến bạc, vốn đã tăng gần 150% vào năm ngoái.

"Chúng tôi dự đoán rằng 13% tổng khối lượng hợp đồng mở trên thị trường bạc Comex sẽ được bán ra trong hai tuần tới, dẫn đến việc giá giảm mạnh", Daniel Ghali, chiến lược gia hàng hóa cấp cao tại TD Securities, đã viết trong một bản ghi chú tuần trước.

Đồng thời, Ghali cũng nhận thấy một sự thay đổi đáng kể trong các yếu tố cơ bản về cung và cầu trên thị trường. Việc bạc tăng vọt lên mức cao kỷ lục 84 USD/ounce vào tháng trước một phần là do sự gián đoạn nghiêm trọng trong chuỗi cung ứng vật chất của kim loại quý này.

Nhu cầu công nghiệp mạnh mẽ đã dẫn đến tình trạng thiếu hụt nguồn cung trong năm năm qua và gây ảnh hưởng đến lượng hàng tồn kho trên mặt đất. Với sự quan tâm ngày càng tăng của các nhà đầu tư, TDS dự đoán sẽ chứng kiến một đợt ép bán khống đáng kể trên thị trường.

Tuy nhiên, Ghali cho rằng đợt tăng giá này đã quá mức, vì giá cao hơn dự kiến sẽ bắt đầu cân bằng lại thị trường vật chất. Ông giải thích rằng chất xúc tác cho đợt bán tháo bạc có thể được kích hoạt bởi quyết định của Tổng thống Donald Trump về vai trò mới của kim loại quý này như một kim loại thiết yếu.

Các vấn đề về chuỗi cung ứng bạc đã trở nên trầm trọng hơn do mối đe dọa Mỹ có thể áp thuế nhập khẩu đối với bạc. Lượng bạc nhập khẩu đáng kể trong nửa đầu năm 2025 phần lớn vẫn ở lại Mỹ do mối đe dọa này.

TDS không dự đoán việc nhập khẩu bạc vào Mỹ sẽ bị đánh thuế, điều này, nếu được xác nhận, có thể giải phóng một lượng lớn kim loại vật chất trở lại thị trường.

"Chúng tôi dự kiến sẽ không có thuế quan đối với bạc thỏi. Bạc phế liệu và các kho dự trữ tư nhân có thể tiếp tục bổ sung vào các kho dự trữ ở London. Thâm hụt nguồn cung sơ cấp tiếp tục thu hẹp trong bối cảnh nhu cầu giảm mạnh. Thời gian dự kiến cạn kiệt nguồn cung có xu hướng tăng lên. Đây là những dấu hiệu của đỉnh chu kỳ", ông nói.

Nhiều nhà phân tích dự đoán bạc sẽ không bị đánh thuế, vì thuế tiêu thụ có thể tàn phá ngành sản xuất của Mỹ. Sản lượng bạc của Mỹ không thể đáp ứng nhu cầu trong nước, và thị trường khó có thể chứng kiến sự gia tăng đáng kể về nguồn cung.

Đây sẽ là lần thứ hai TDS thử bán khống bạc. Ngân hàng này đã mở vị thế bán khống vào tháng 10 khi giá bạc vượt mốc 50 USD/ounce; tuy nhiên, họ đã thoát khỏi giao dịch với khoản lỗ gần 2,4 triệu USD.