Giá bạc hôm nay 8-1: Bất ngờ rớt mạnh

Sáng 8-1, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá bạc miếng mua vào 2,93 triệu đồng/lượng, bán ra 3,02 triệu đồng/lượng, giảm khoảng 126.000 đồng so với sáng hôm qua.

Giá bạc miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sacombank (SBJ) cũng lùi sâu về 3,06 triệu đồng/lượng mua vào, 3,13 triệu đồng/lượng bán ra, mất khoảng 93.000 đồng mỗi lượng.

Trong khi đó, giá bạc kg rớt hàng triệu đồng. Bạc kg Phú Quý bán ra còn 80,66 triệu đồng trong khi bạc kg tại SBJ bán ra là 83,68 triệu đồng. Giá bạc kg có sự cách biệt đáng kể giữa các thương hiệu, giảm cao nhất tới 4 triệu đồng chỉ trong 1 ngày.

Nhiều người cho biết trót "đu đỉnh" giá bạc một ngày trước – khi giá bạc kg ở vùng đỉnh lịch sử vượt 84 triệu đồng. Tuy nhiên, giá bạc đảo chiều giảm theo giá thế giới.

Giá bạc giảm trở lại

Trên thị trường quốc tế, giá bạc hôm nay cũng biến động mạnh khi lao dốc từ vùng đỉnh 82,5 USD/oune xuống chỉ còn 76,33 USD/ounce. Tới sáng nay, giá bạc phục hồi lên mức 77,75 USD/ounce, nhưng vẫn giảm khoảng 4% chỉ trong 1 phiên.

Giá bạc biến động cùng xu hướng với vàng, nhưng giới phân tích cũng cảnh báo đà biến động của bạc thường mạnh hơn. Trong trường hợp đảo chiều, giá bạc có thể lao dốc mạnh. Dù vậy, trong năm 2026, giá bạc vẫn được dự báo triển vọng tích cực sau khi đã tăng tới 150% trong năm ngoái.

Nhu cầu đầu tư và nhu cầu công nghiệp mạnh mẽ đã dẫn đến tình trạng thiếu hụt nguồn cung trong 5 năm qua và gây ảnh hưởng đến lượng hàng tồn kho, là những yếu tố thúc đẩy giá bạc đi lên.

Ở thị trường trong nước, dù bạc tăng nhanh nhưng tính thanh khoản thấp hơn vàng, và hiện thị trường chỉ có một vài thương hiệu bạc phổ biến. Một số thương hiệu cũng đang hạn chế bán bạc giao ngay mà chủ yếu là khách phải đặt hàng – thanh toán trước và nhận bạc trong vòng 1-3 tháng tới. Do nguồn cung hạn chế, giao dịch bạc trên chợ mạng trở nên sôi động.

Dù vậy, một số chuyên gia khuyến cáo người dân cần cẩn trọng khi mua bán bạc trên chợ mạng để rủi ro mua phải bạc kém chất lượng hoặc rủi ro lừa đảo.

Giá bạc thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết khoảng 2,47 triệu đồng/lượng.

Chợ mạng rao bán bạc nhộn nhịp khi giá biến động mạnh thời gian qua

Giá bạc Phú Quý rớt hàng triệu đồng so với mốc đỉnh sáng hôm qua