Nuôi con vật "chạm vào là đau" cứ hay khịt mũi, một người Đồng Nai nuôi thành công, bất ngờ đút túi nửa tỷ/năm

Từ 2 cặp nhím thử nuôi kiểu "nuôi liều" đến cơ ngơi tiền tỷ, đón khách tấp nập

Anh Tùng đang cho nhím ăn. Ảnh: T.Đ

Vốn là dân công trình bận rộn, năm 2005, anh Tùng vô tình "bén duyên" với nghề nuôi nhím sau một lần đọc báo.

Thời điểm đó, mô hình này còn quá mới mẻ, nhưng với bản tính quyết đoán, anh Tùng đã gom góp số vốn ít ỏi để mua liều 2 cặp nhím về nuôi thử.

“Lúc mới đem về nuôi tôi cũng lo lắm, chưa hiểu hết tập tính của tụi nó đâu. Nhưng thấy báo đài bảo dễ nuôi, lại hợp với mấy người vừa đi làm công ty, vừa muốn tăng gia sản xuất như mình nên tôi cứ liều thử xem sao. Ai dè tụi nó hợp đất, lớn nhanh như thổi”, nhớ lại những ngày đầu, anh Tùng tâm sự.

Nhờ mát tay và sự kiên trì, từ 2 cặp nhím giống ban đầu, anh Tùng đã gầy dựng nên một trang trại đáng nể.

Trên mảnh đất rộng 250m², anh chia nhỏ thành nhiều ô chuồng, với khoảng 600 con nhím bố mẹ cùng hệ thống nhím thương phẩm.

"Nuôi nhím sướng hơn nuôi heo"

Khi được hỏi về bí quyết thành công, anh Tùng cười xòa: “Nói thiệt, nuôi nhím so với bà con nuôi heo trên địa bàn thì vẫn sướng chán!

Nuôi heo thì lo dịch bệnh, lo giá cả trồi sụt đau đầu, chứ nuôi nhím này khỏe re, ít khi dịch bệnh mà giá cả khá ổn định”.

Trong trại nuôi nhím của anh Tùng. Ảnh: T.Đ

Theo anh Tùng, nhím là loài ăn tạp, có sức đề kháng cực tốt và hiếm khi bị bệnh vặt. Thức ăn của chúng vô cùng bình dân, từ rau, củ, quả vụn ở chợ cho đến chuối, khoai lang, bã đậu nành hay cơm thừa.

Anh thường tận dụng nguồn trái cây dạt dẹo ở các chợ hoặc tự trồng thêm quanh vườn, giúp chi phí thức ăn cho mỗi con nhím chỉ vỏn vẹn khoảng 2.000 đồng/ngày.

Tuy nhiên, anh cũng lưu ý người nuôi không được chủ quan: “Dù nhím ăn gì cũng được và rất ít khi bệnh, nhưng mình phải chú ý nguồn thức ăn phải sạch sẽ, không bị ôi thiu hay nấm mốc để tránh bệnh đường ruột.

Cứ mỗi sáng cho ăn một lần, chịu khó tắm rửa cho nhím, vệ sinh chuồng trại sạch sẽ mỗi ngày là tụi nó khỏe re, lớn vù vù”.

Hiện tại, trang trại của anh Tùng chủ yếu cung cấp nhím giống và nhím thịt cho thị trường Đồng Nai, TPHCM.

Với giá nhím giống 3,5-4 triệu đồng/cặp và giá nhím thịt ổn định khoảng 350.000 đồng/kg, trung bình mỗi tháng, anh thu về khoảng 50 triệu đồng. Trừ sạch toàn bộ chi phí, mô hình "nuôi con lông gai" này mang lại khoản lợi nhuận ròng hơn nửa tỷ đồng mỗi năm cho gia đình anh.

Một đàn nhím giống trong trại. Ảnh: T.Đ

Trên thị trường giá nhím duy trì ở mức khá ổn định, mang lại biên độ lợi nhuận tốt cho bà con nông dân.

Nhím giống có giá từ 3,5-4 triệu đồng/cặp đối với nhím con từ 2-3 tháng tuổi. Riêng nhím bố mẹ hậu bị đã sẵn sàng phối giống có giá cao hơn, 5-7 triệu đồng/cặp.

Giá nhím thịt (thương phẩm) giữ vững phong độ ở mức 320.000-380.000 đồng/kg. Thịt nhím ngày càng xuất hiện nhiều tại các nhà hàng sang trọng nhờ đặc tính nạc chắc, thơm ngon, giàu dinh dưỡng và là bài thuốc quý trong dân gian.