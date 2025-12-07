Triệt phá đường dây làm sữa giả siêu lợi nhuận

Sữa giả “3 không”: Không hề chứa protein, chất béo hay canxi

Trên một kênh livestream bán sữa bột tại Trung Quốc, MC liên tục quảng cáo hàng loạt loại sữa bò, sữa dê, sữa lạc đà nhập khẩu và nhiều mặt hàng khác của họ là sản phẩm tự nhiên, chất lượng cao và giá cả phải chăng, hàm lượng protein cao, phù hợp cho trẻ sơ sinh, người già và những người có hệ miễn dịch yếu. Sữa bột được mô tả là mịn, đặc, mềm và dính, tạo thành lớp váng sữa ngon mắt khi pha với nước nóng.

Ảnh: CCTV1

Nhìn bao bì đẹp mắt và nghe những lời quảng cáo có cánh, người tiêu dùng khó có thể nhận ra rằng những sản phẩm sữa nhập khẩu này được sản xuất ngay tại một nhà xưởng nhỏ ở huyện Trung Mâu, Hà Nam (Trung Quốc, sau đó được vận chuyển đến khắp mọi tỉnh thành nước này.

14 sản phẩm sữa được sản xuất trong xưởng này, dù là sữa lạc đà hay sữa dê, đều chỉ là bột hương liệu sữa, là hỗn hợp của ba thành phần: bột kem không sữa, maltodextrin, solid beverage. Hàm lượng protein, chất béo, canxi và các chất dinh dưỡng khác mà sữa bột đáng lẽ phải có gần như bằng không. Tất cả đều là sữa bột giả.

Manh mối ban đầu của vụ án sản xuất và buôn bán sữa bột giả liên quan đến hơn 6 triệu NDT (21,8 tỷ đồng) bắt nguồn từ một mùi hương nồng nặc lan tỏa trong không khí.

Ảnh: CCTV1

Vào tháng 8 năm 2024, Đội điều tra tội phạm về thực phẩm, ma túy và môi trường thuộc Cục Công an huyện Trung Mâu, Hà Nam, trong quá trình điều tra thường kỳ đã phát hiện ra một mùi sữa nồng nặc bốc ra từ một nhà kho xa xôi ở ngoại ô thành phố trong nhiều ngày. Chi tiết này đã dấy lên một mối nghi ngờ.

Sau đó, cảnh sát đã tìm vị trí quan sát ở một căn nhà đối diện nhà kho, sau đó theo dõi tình hình bên trong qua rèm cửa.

Theo camera giám sát ghi lại, có khoảng chục công nhân ra vào xưởng hàng ngày. Buổi chiều, một xe tải hậu cần sẽ đến lấy hàng và đưa đến trạm trung chuyển của một đơn vị chuyển phát nhanh. Dựa vào bao bì, cảnh sát phát hiện nơi này đang sản xuất các sản phẩm sữa cho một thương hiệu nước ngoài.

Ảnh: CCTV1

Cảnh sát đã thu thập hóa đơn logistic từ công ty vận chuyển và phát hiện những sản phẩm sữa bột này được bán trên các sàn thương mại điện tử lớn và các tài khoản trên nền tảng video ngắn, phủ sóng hầu hết khắp các tỉnh thành ở Trung Quốc. Đây chính là một xưởng chợ đen bị nghi ngờ sản xuất và tiêu thụ sữa bột giả!

Ngày 20/8/2024, cảnh sát quyết định hành động khi chiếc xe tải vừa được chất đầy hàng hóa.

Cảnh sát Hà chia sẻ, anh không khỏi bàng hoàng khi chứng kiến sữa bột, nguyên liệu thô và sữa bột đóng gói vương vãi khắp nơi. Môi trường trong xưởng bẩn thỉu và bừa bộn.

Ảnh: CCTV1

Mười hai nghi phạm đã bị bắt giữ tại hiện trường trong quá trình sản xuất. Một lượng lớn nguyên liệu thô, vật liệu đóng gói và thiết bị dùng để sản xuất sữa bột giả, hơn 6.000 hộp sữa bột thành phẩm chưa được bán đã bị thu giữ.

Sữa giả giống sữa thật 99%, giá gốc chỉ 7.000đ/lon

Thông tin từ phía cảnh sát cho biết, người tiêu dùng thông thường hoàn toàn không thể nhận ra đây là sữa bột giả chỉ bằng mắt thường. Bởi nó trông rất giống sữa bột, dạng bột mịn và có mùi thơm của sữa. Sau khi thêm kem, hương vị thậm chí còn đậm đà và êm dịu hơn sữa thông thường.

Ảnh: CCTV1

Kẻ gian còn cho thêm hương liệu công nghiệp để làm giả mùi thơm và kết cấu của sữa, đồng thời làm giả bao bì của 14 loại sữa bột nhập khẩu (bao gồm sữa bò, sữa dê, sữa lạc đà...). Giá mỗi lon chỉ từ 2-4 NDT (7.000 - 14.000đ), nhưng giá bán trên các sàn thương mại điện tử lại lên tới 30-88 NDT (109.000 - 320.000đ), với biên lợi nhuận hơn 10 lần.

Theo kết quả kiểm nghiệm chuyên môn, sữa bột giả hòa tan ngay lập tức trong nước, chứa hàm lượng lớn maltodextrin và hầu như không có chất béo, protein hay các thành phần khác. Kết quả kiểm nghiệm trên 14 loại sữa bột, bao gồm sữa bột bò, sữa bột dê và sữa bột lạc đà, cho thấy hàm lượng chất béo, protein và canxi của chúng đều thấp hơn nhiều so với tiêu chuẩn quốc gia của Trung Quốc.

Các chuyên gia cho biết, loại sữa bột giả này thực chất là hỗn hợp của hơn 90% carbohydrate và bột kem không sữa. Có nghĩa rằng chúng không hề có giá trị dinh dưỡng và ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của trẻ.