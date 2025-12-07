Chiêu trò "mua hàng miễn phí": Trục lợi gần 1 tỷ đồng từ kẽ hở hoàn tiền

Từ nữ doanh nhân đến kẻ lừa đảo tinh vi

Trên các nền tảng giao thương mại điện tử, nền tảng đặt đồ ăn trực tuyến, các chính sách trả hàng hoàn tiền hoặc hoàn tiền nhưng không cần hoàn hàng được đặt ra nhằm bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

Tuy nhiên, một số đối tượng đã lợi dụng kẽ hở trong quy định hậu mãi của nền tảng để trục lợi. Một vụ án liên quan đã được ghi nhận mới đây tại Trung Quốc.

Câu chuyện bắt đầu từ hơn 4 tháng trước, khi đồn cảnh sát Hải Môn ở Tiêu Giang (Đài Châu, Trung Quốc) nhận được báo cáo từ nhân viên một trung tâm thương mại lớn tại địa phương, cáo buộc có người lợi dụng kẽ hở trong dịch vụ hậu mãi của một nền tảng đặt đồ ăn để lừa đảo bằng cách yêu cầu hoàn tiền nhưng không hoàn lại hàng đã mua.

Theo đó, vào cuối tháng 7/2025, họ nhận được một đơn hàng mua mang đi với số lượng lớn. Sau khi phát hiện một sản phẩm trong hóa đơn đã hết hàng, họ đã trao đổi với người bán để có thể hoàn hàng.

Tuy nhiên, thái độ né tránh và do dự của người mua có vẻ rất bất thường. Sau đó, nhân viên kiểm tra lịch sử giao dịch, phát hiện người này đã thực hiện hàng trăm giao dịch mua hàng trên cùng một nền tảng, mỗi lần đều yêu cầu hoàn tiền ngay sau khi giao dịch kết thúc. Trong khi đó, trung tâm thương mại vẫn luôn giao hàng như bình thường. Ước tính tổng giá trị của những mặt hàng này ít nhất là 200.000 NDT (hơn 727 triệu đồng).

Sau khi nhận được báo cáo, cảnh sát đã ngay lập tức tiến hành điều tra và nhanh chóng xác định được nghi phạm là Cheng.

Bà Cheng đã ngoài 50 tuổi, vốn là một doanh nhân. Sau khi công ty phá sản vài năm trước, bà làm đủ nghề lặt vặt ở Tiêu Giang.

Bà Cheng khai nhận rằng bà cảm thấy chán nản kể từ khi công việc kinh doanh thất bại. Nửa đầu năm 2024, bà mua hàng của siêu thị thông qua một nền tảng giao đồ ăn và vô tình phát hiện ra một lỗ hổng: sau khi yêu cầu hoàn tiền, siêu thị vẫn giao hàng như bình thường.

Phương thức "mua hàng miễn phí" này khiến bà cảm thấy rất thoải mái, đặc biệt siêu thị không hề nhận ra. Vì vậy, bà đã tận dụng kẽ hở này, chỉ trong hai năm đã đặt 476 đơn hàng, sau đó yêu cầu hoàn tiền mà không trả lại hàng. Số lượng sản phẩm liên quan đến vụ việc này lên đến hơn 3.000 chiếc, tổng giá trị lên đến 250.000 NDT (gần 909 triệu đồng).

Cảnh sát đã khởi tố vụ án và đang điều tra theo quy định của pháp luật. Hiện tại, một số hàng hóa với tổng trị giá 60.000 NDT (218 triệu đồng) đã được thu hồi. Cheng và gia đình đã đồng ý bồi thường hơn 100.000 NDT (363,5 triệu đồng).