Fed hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm: Powell gọi đây là “bước đi quản lý rủi ro”

Quyết định hạ lãi suất được thông qua với tỷ lệ 11–1, chỉ duy nhất Thống đốc mới Stephen Miran phản đối, vì ông muốn một mức cắt giảm mạnh hơn (0,5 điểm phần trăm). Powell lý giải: “Đây có thể coi là một bước đi quản lý rủi ro”, nhằm bảo vệ nền kinh tế trước sự suy yếu của thị trường lao động.

Fed từng kiên định giữ lãi suất cao do lạm phát chưa quay về mức mục tiêu 2%. Tuy nhiên, với tỷ lệ thất nghiệp đã lên 4,3% trong tháng 8 – mức cao nhất kể từ 2021 – và tốc độ tạo việc làm giảm mạnh, Fed cho rằng cần nới lỏng chính sách để tránh tác động tiêu cực lớn hơn.

Trong năm nay, Fed dự kiến còn hai lần giảm lãi suất nữa. Bước sang năm 2026, “dot-plot” – biểu đồ dự báo lãi suất – hiện chỉ cho thấy một lần cắt giảm, nhưng có sự chia rẽ rõ rệt giữa các thành viên FOMC, từ kịch bản giảm 1 đến 4 lần.

Lạm phát và tác động từ chính sách thuế quan của Mỹ ra sao?

Powell cảnh báo lạm phát hàng hóa có thể tiếp tục tăng trong phần còn lại của năm và cả 2026. Ông cho rằng nguyên nhân đến từ việc các công ty dần chuyển chi phí thuế quan sang người tiêu dùng.

Dù vậy, hiện tượng này chưa quá rõ rệt: “Đến nay, mức độ tác động lên giá cả vẫn còn nhỏ, nhưng chúng tôi kỳ vọng chúng sẽ tăng dần trong thời gian tới”, Powell nói. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng trước đã tăng 2,9% so với cùng kỳ, mức cao nhất kể từ tháng 1.

Ông Trump nhiều lần kêu gọi Fed hành động quyết liệt hơn, song Powell khẳng định không có sự đồng thuận rộng rãi cho một mức cắt giảm mạnh 0,5 điểm phần trăm. Ông cho rằng chính sách hiện nay vẫn “đi đúng hướng” để cân bằng giữa lạm phát và việc làm.

Tác động đến người dân và thị trường tài chính thế nào?

Việc Fed giảm lãi suất cơ bản sẽ tác động gián tiếp tới chi phí vay và lãi suất tiết kiệm. Các khoản vay thẻ tín dụng, vốn có lãi suất biến động theo lãi suất Fed, sẽ được hưởng lợi rõ rệt. Ngược lại, lãi suất thế chấp 30 năm phụ thuộc nhiều hơn vào lợi suất trái phiếu chính phủ nên tác động không ngay lập tức.

Các nhà đầu tư cũng theo dõi sát sao. Dù chỉ số Dow Jones tăng trong ngày công bố quyết định, nhưng một số chuyên gia cảnh báo thị trường có thể sớm điều chỉnh khi giới đầu tư cân nhắc rủi ro lạm phát vẫn dai dẳng. Một số lo ngại việc giảm lãi suất lúc này chẳng khác nào “đổ thêm dầu vào lửa”.

Với việc phe “bồ câu” chiếm ưu thế trong Fed, thị trường hiện dự đoán sẽ có thêm 2 lần giảm lãi suất trong năm nay. Tuy nhiên, nếu lạm phát tăng mạnh trở lại hoặc thị trường việc làm bất ngờ khởi sắc, kịch bản này hoàn toàn có thể thay đổi.