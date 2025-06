Elon Musk lại lên tiếng phản đối dữ dội dự luật “khổng lồ” do ông Trump hậu thuẫn

Tỷ phú công nghệ Elon Musk đã chỉ trích mạnh mẽ gói dự luật nội địa khổng lồ của Thượng viện Mỹ vào ngày thứ Bảy, đúng dịp sinh nhật lần thứ 54 của ông. Trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter), Musk viết:

“Dự luật mới nhất của Thượng viện sẽ hủy hoại hàng triệu việc làm ở Mỹ và gây tổn hại chiến lược nghiêm trọng cho đất nước!”.

Musk cho rằng, dự luật không chỉ “điên rồ và phá hoại”, mà còn “hào phóng ưu đãi cho các ngành công nghiệp của quá khứ, trong khi làm tổn thương nghiêm trọng đến các ngành công nghiệp của tương lai”.

Dự luật bị chỉ trích này được biết là do ông Trump hậu thuẫn và sắp được đưa ra bỏ phiếu. Nó bao gồm nhiều nội dung thay đổi lớn liên quan đến năng lượng, thuế và công nghiệp – trong đó có những điều khoản sẽ tăng thuế đối với các dự án năng lượng mặt trời, pin, địa nhiệt, gió và hạt nhân – những lĩnh vực then chốt trong định hướng phát triển của Tesla và SpaceX, các công ty do Musk điều hành.

Vì sao Elon Musk lại phản ứng gay gắt với dự luật này?

Lý do chính khiến Musk nổi giận là vì dự luật này tác động trực tiếp đến các ngành năng lượng mới mà ông đang đầu tư phát triển, bao gồm hệ thống lưu trữ pin và điện mặt trời – vốn là một phần trong chiến lược mở rộng năng lượng bền vững của Tesla.

Ngoài ra, dự luật còn tạo ra một khoản trợ cấp mới cho than đá dùng trong sản xuất thép, điều mà Musk coi là đi ngược lại với xu hướng xanh hóa và hiện đại hóa năng lượng.

Việc ưu ái các ngành công nghiệp truyền thống trong khi siết chặt các lĩnh vực đổi mới sáng tạo, theo Musk, sẽ khiến Mỹ tụt lại phía sau trong cuộc đua công nghệ và kinh tế tương lai.

Mối quan hệ giữa Elon Musk và Donald Trump đã thay đổi ra sao?

Trước đây, Elon Musk từng là người ủng hộ ông Trump. Ông đã quyên góp hơn 250 triệu USD cho chiến dịch tái tranh cử của ông Trump và thậm chí còn được bổ nhiệm làm người đứng đầu một cơ quan gây tranh cãi mang tên “Bộ Hiệu quả Chính phủ” (DOGE) dưới thời ông Trump.

Tuy nhiên, sau những lần công khai chỉ trích dự luật, quan hệ giữa hai người đã trở nên căng thẳng. Ông Trump thậm chí dọa xem xét lại và cắt bỏ các hợp đồng chính phủ dành cho các công ty của Musk. Ngay sau phát ngôn đầu tiên phản đối dự luật, cổ phiếu của Tesla đã sụt giảm tới 14% trong một ngày.

Sau cuộc khẩu chiến, Musk từng nói rằng ông “hối tiếc về một số bài đăng”, đồng thời hạn chế phát ngôn chính trị trên mạng xã hội X một thời gian. Tuy nhiên, tới cuối tuần qua, khi cuộc bỏ phiếu về dự luật đến gần, Musk lại tiếp tục lên tiếng phản đối.

Dư luận phản ứng ra sao trước lập trường mới của Elon Musk?

Trong khi Musk kỷ niệm sinh nhật thứ 54, một phong trào có tên “Tesla Takedown” đã tổ chức các cuộc biểu tình phản đối ông. Những người tham gia phản đối việc Musk hợp tác với ông Trump và bày tỏ sự ủng hộ đối với đảng cực hữu AfD tại Đức – một đảng có lập trường chống nhập cư cực đoan.

Dù vậy, hiện tại Elon Musk vẫn chưa đưa ra bình luận nào chính thức thêm về quan hệ của ông với ông Trump hay về tương lai của dự luật nếu được thông qua. Dự luật này tiếp tục gây chia rẽ trong giới chính trị và doanh nghiệp, nhất là những người hoạt động trong lĩnh vực năng lượng tái tạo.