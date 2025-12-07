Startup của cựu nhân viên Google tăng định giá “chóng mặt” sau tuyên bố gây sốc về AI

Yoodli vừa hoàn tất vòng Series B trị giá 40 triệu USD do WestBridge Capital dẫn dắt, với sự tham gia của Neotribe và Madrona. Trước đó, startup này đã huy động 13,7 triệu USD ở vòng Series A vào tháng 5, nâng tổng vốn gọi được lên gần 60 triệu USD. Nhờ hiệu suất kinh doanh mạnh và sự quan tâm lớn từ các nhà đầu tư, định giá của Yoodli đã vượt mốc 300 triệu USD, tăng gấp ba chỉ trong sáu tháng.

Sự tăng trưởng này đến vào thời điểm thị trường AI đang bùng nổ nhưng cũng đầy tranh cãi. Trong khi nhiều giải pháp AI tập trung tự động hóa và thay thế lao động, Yoodli chọn lập luận ngược lại: AI không thay con người, mà nâng cấp con người. Đây là cách tiếp cận phù hợp với doanh nghiệp đang đối mặt áp lực về năng suất và chi phí đào tạo.

Theo CEO kiêm đồng sáng lập Varun Puri, nhu cầu luyện tập giao tiếp qua các tình huống mô phỏng – từ coaching lãnh đạo, bán hàng cho tới phỏng vấn đã tăng nhanh, khiến doanh nghiệp tìm đến các công cụ tương tác thực tế hơn thay cho video hay tài liệu tĩnh truyền thống.

Nền tảng của Yoodli

Yoodli được xây dựng dựa trên triết lý “AI hỗ trợ, không thay thế”

Startup này dùng các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) để tạo ra kịch bản giao tiếp mô phỏng: gọi điện bán hàng, phản hồi hiệu suất, luyện phỏng vấn, coaching quản lý… Qua đó, người dùng được luyện tập, nhận góp ý có cấu trúc và lặp lại nhiều lần – điều mà con người khó cung cấp ở quy mô lớn.

Varun Puri – từng làm việc tại Google X và xử lý các dự án cho Sergey Brin – cho biết trải nghiệm cá nhân khi sang Mỹ ở tuổi 18 khiến ông hiểu rõ khoảng cách về kỹ năng biểu đạt của sinh viên quốc tế. Yoodli ban đầu chỉ tập trung luyện kỹ năng thuyết trình, nhưng người dùng nhanh chóng mở rộng sang các tình huống công việc phức tạp hơn. Điều này buộc công ty chuyển từ sản phẩm hướng người tiêu dùng sang mô hình đào tạo doanh nghiệp.

Puri nhấn mạnh rằng AI chỉ đưa người dùng “từ mức 0 lên 8 hoặc 9”, còn bản sắc, sự chân thật và chiều sâu trong phản hồi vẫn cần con người. Vì vậy, Yoodli định vị mình như trợ lý huấn luyện, chứ không phải sản phẩm thay thế chuyên gia.

Những doanh nghiệp nào đang dùng Yoodli và vì sao họ chọn startup này?

Google, Snowflake, Databricks, RingCentral hay Sandler Sales hiện thuộc nhóm khách hàng doanh nghiệp của Yoodli. Các công ty này sử dụng hệ thống mô phỏng để đào tạo nhân sự, đối tác và đội ngũ kinh doanh, giúp rút ngắn thời gian huấn luyện, tăng khả năng lặp lại và đo lường hiệu quả.

Các công ty tư vấn như Franklin Covey hay LHH cũng dùng Yoodli để “đóng gói” phương pháp đào tạo riêng của họ. Theo Puri, điểm mạnh của Yoodli nằm ở mức độ tùy biến sâu, cho phép doanh nghiệp điều chỉnh nội dung sao cho phù hợp quy trình đào tạo nội bộ.

Một khác biệt nữa là Yoodli không phát triển ứng dụng di động, tránh khiến người học phải thao tác qua nhiều bước. Thay vào đó, toàn bộ trải nghiệm diễn ra trên trình duyệt hoặc tích hợp trực tiếp vào phần mềm doanh nghiệp.

Dù không công bố số người dùng, Yoodli cho biết doanh thu chủ yếu đến từ khách hàng doanh nghiệp. Giữa vòng Series A và B, số lượt mô phỏng và tổng thời gian luyện tập trên nền tảng tăng 50%. Doanh thu định kỳ trung bình (ARR) tăng tới 900% trong 12 tháng.

Để mở rộng quy mô, Yoodli đã thu hút loạt nhân sự cấp cao từ Tableau, Salesforce và Remitly vào các vị trí CRO, CFO và CPO. Đây là tín hiệu tích cực cho các nhà đầu tư, thể hiện tham vọng bứt phá trong thị trường đào tạo doanh nghiệp – lĩnh vực đang tăng trưởng nhanh nhờ AI.

Theo Puri, công ty ban đầu không có ý định gọi vốn tiếp, nhưng sự quan tâm từ quỹ đầu tư quá lớn khiến ban lãnh đạo quyết định mở vòng mới sớm hơn dự kiến.

Yoodli cạnh tranh thế nào trong thị trường AI giao tiếp đang ngày càng đông đúc?

Nhiều startup đang phát triển công cụ mô phỏng giao tiếp bằng AI, nhưng Yoodli cho rằng lợi thế của họ nằm ở khả năng tùy biến theo từng ngành, quy trình nội bộ và phương pháp coaching. Thay vì cung cấp công cụ “một kiểu cho tất cả”, Yoodli cho phép doanh nghiệp “đập khuôn” theo đúng giáo trình họ mong muốn.

Nền tảng của Yoodli cũng hỗ trợ nhiều mô hình LLM như Google Gemini hay OpenAI GPT, giúp khách hàng linh hoạt lựa chọn công nghệ. Công ty có khoảng 40 nhân sự tại Seattle và đang chuẩn bị mở rộng sang các thị trường châu Á – Thái Bình Dương, đồng thời củng cố hiện diện tại Mỹ.

Nguồn vốn mới sẽ được sử dụng để phát triển khả năng phân tích, cá nhân hóa và các tính năng huấn luyện mới, cũng như tuyển dụng thêm đội ngũ nghiên cứu AI và chăm sóc khách hàng.