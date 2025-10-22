Elon Musk đón tin vui mới

Tesla ghi nhận doanh số kỷ lục quý III

Quý III/2025, Tesla dự kiến đạt doanh thu 26,27 tỷ USD, tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái, với lợi nhuận điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu (EPS) ước tính 0,53 USD, tương đương EBITDA 3,78 tỷ USD. Con số này đến sau khi công ty giao 497.099 xe, vượt xa dự báo 439.800 của Bloomberg và 462.890 xe cùng kỳ năm trước, lập kỷ lục mới cho một quý.

Bên cạnh xe, Tesla cũng triển khai kỷ lục 12,5 GWh sản phẩm lưu trữ năng lượng. Tuy nhiên, đà tăng này diễn ra trước ngày hết hạn tín dụng thuế xe điện liên bang Mỹ (30/9), khiến Tesla cảnh báo về “vài quý khó khăn” phía trước.

Để duy trì khả năng tiếp cận khách hàng, Tesla giới thiệu phiên bản “Standard” của Model 3 và Model Y vào đầu tháng 10. Hai mẫu xe này được trang bị động cơ nhỏ hơn, pin dung lượng thấp hơn, giá bán lần lượt 36.990 USD và 39.990 USD. Việc này giúp Tesla giữ doanh số trước khi tín dụng thuế hết hạn và tạo bước đệm cho Robotaxi trong tương lai.

Elon Musk

Robotaxi và tham vọng AI sẽ ảnh hưởng ra sao đến Tesla?

Tesla đã thử nghiệm Robotaxi tại Austin, Texas, nhưng vẫn cần tài xế an toàn trong mỗi xe. Công ty cũng thử dịch vụ gọi xe có người lái ở vùng San Francisco Bay Area và dự kiến mở rộng thử nghiệm sang Nevada và Arizona. Nhà phân tích Wedbush Dan Ives đánh giá AI, tự lái và robot là chương quan trọng trong câu chuyện tăng trưởng của Tesla, với tiềm năng giá trị 1.000 tỷ USD trong vài năm tới.

Barclays cho rằng Robotaxi là yếu tố trung tâm trong kỳ vọng tăng trưởng của Tesla. Nhà đầu tư quan tâm nhất đến thời điểm Tesla loại bỏ tài xế an toàn khỏi thử nghiệm Austin và lộ trình sản xuất lớn Cybercabs/Optimus vào năm 2026.

Cổ đông lo ngại về gói trả lương của Elon Musk

Gói trả lương khổng lồ mới trị giá 1.000 tỷ USD của Musk sẽ được cổ đông bỏ phiếu tại đại hội ngày 6/11. Tuy nhiên, gói này đang vướng kiện tụng ở Delaware, khi cổ đông cho rằng họ không có đủ thông tin để đánh giá. Các cố vấn độc lập như Glass Lewis và ISS đều khuyến nghị từ chối gói lương này.

Những tranh cãi về gói lương có thể ảnh hưởng tới tâm lý nhà đầu tư, nhất là trong bối cảnh Tesla đang hướng tới các dự án đầy tham vọng như Robotaxi và AI.