Giấc mơ xe điện giá rẻ vỡ trận, Tesla trượt dốc, Elon Musk còn gì để đặt cược?

Dù CEO Elon Musk liên tục nói về tương lai robotaxi, mảng cốt lõi của Tesla vẫn là kinh doanh xe điện truyền thống – nguồn thu chính của hãng. Tuy nhiên, mảng này đang gặp khó khăn.

Theo dự báo của Bloomberg, doanh thu quý II/2025 của Tesla đạt khoảng 22,79 tỷ USD – giảm 9% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận ròng điều chỉnh cũng giảm nhẹ, đạt khoảng 1,51 tỷ USD. Trong quý vừa qua, Tesla chỉ giao 384.122 xe trên toàn cầu – giảm 13,5% so với cùng kỳ, một phần do quá trình nâng cấp Model Y làm chậm nguồn cung.

Sự suy yếu đến từ nhiều phía: cạnh tranh gay gắt, người tiêu dùng Mỹ chuyển sang xe hybrid, doanh số sụt giảm tại châu Âu, và ảnh hưởng từ mối quan hệ căng thẳng giữa Musk với Tổng thống Trump – người từng là đồng minh chính trị của ông.

Một chiếc xe taxi robot Tesla không người lái, một dịch vụ đặt xe, di chuyển qua dòng xe cộ vào ngày 22 tháng 6 tại Austin, Texas.

Robotaxi: Lối thoát cho Tesla hay chỉ là tham vọng viển vông?

Musk đặt cược lớn vào tương lai robotaxi – dịch vụ xe tự lái. Tesla đang mở rộng thử nghiệm robotaxi tại Austin (Texas) và có kế hoạch tiến vào khu vực San Francisco, nhưng hiện chưa nộp đơn xin cấp phép hoạt động tại bang này.

Mặc dù các thử nghiệm diễn ra đúng tiến độ (bắt đầu từ giữa tháng 5 như Musk cam kết), nhưng Tesla vẫn đi sau so với đối thủ. Waymo (thuộc Alphabet) và Uber đã và đang triển khai robotaxi tại nhiều thành phố lớn. Đặc biệt, Uber vừa ký hợp tác với Lucid và Nuro để ra mắt dịch vụ xe tự lái riêng trong năm tới.

Giới đầu tư kỳ vọng Tesla sẽ đưa ra thông tin rõ ràng hơn trong cuộc họp cổ đông sắp tới – về số lượng xe robotaxi, kế hoạch mở rộng và tầm nhìn dài hạn. Nhưng tham vọng này cần thời gian và vốn lớn – điều mà Tesla hiện chưa thực sự dồi dào.

Xe điện giá rẻ – lời hứa vẫn chưa thành hiện thực?

Một năm trước, Tesla từng tuyên bố sẽ ra mắt mẫu xe điện giá rẻ trong nửa đầu năm 2025. Tuy nhiên đến nay, không có bất kỳ hình ảnh thiết kế hay thông tin sản xuất nào được công bố. Mẫu xe điện rẻ nhất hiện tại – Model 3 bản tiêu chuẩn – vẫn có giá khoảng 43.000 USD.

Giới đầu tư đang mất kiên nhẫn. Việc chậm ra mắt mẫu xe giá 30.000 USD có thể khiến Tesla bỏ lỡ cơ hội giữ vững đà tăng trưởng 50% như kỳ vọng. Dự kiến, nếu có tiến triển, sản phẩm này cũng sẽ bị lùi sang quý IV/2025 – muộn hơn so với cam kết ban đầu.

Nguy cơ lớn hơn là Tesla có thể phải huy động thêm vốn để phát triển mảng robotaxi và trí tuệ nhân tạo. Việc bán thêm cổ phiếu – dù chưa chính thức – vẫn khiến nhà đầu tư lo ngại về khả năng pha loãng cổ phần.