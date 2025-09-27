Elon Musk lên tiếng về gói lương thưởng 1.000 tỷ USD tại Tesla

Đầu tháng 9, hội đồng quản trị Tesla đã công bố kế hoạch lương thưởng đặc biệt dành cho Elon Musk. Theo lý giải, mục tiêu là nhằm “tạo động lực” để giữ chân CEO này, đồng thời buộc ông tập trung lâu dài vào sự phát triển của công ty.

Tuy nhiên, quy mô khổng lồ của gói thưởng đã nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Không ít cổ đông Tesla và giới quan sát cho rằng con số này quá cao và đặt ra nhiều dấu hỏi về tính hợp lý.

Elon Musk nói gì về gói thưởng này?

Trước những tranh luận, Elon Musk đã tự lên tiếng trên mạng xã hội. Ông khẳng định vấn đề không chỉ xoay quanh “tiền lương thưởng”, mà quan trọng hơn là việc ông giữ được ảnh hưởng đủ lớn trong công ty.

“Tôi cần đảm bảo mình có đủ quyền lực tại Tesla để bảo vệ an toàn nếu sau này chúng tôi chế tạo ra hàng triệu robot. Nếu một ngày nào đó tôi có thể bị loại bỏ chỉ bởi các tổ chức tư vấn cổ đông hoạt động vì lợi ích riêng, thậm chí không sở hữu cổ phiếu Tesla, thì tôi không thoải mái với viễn cảnh đó,” Musk viết.

Theo kế hoạch, gói thưởng này sẽ trao cho Musk khoảng 425 triệu cổ phiếu Tesla, tương đương 12% tổng số cổ phiếu công ty.

Khả năng Musk nhận đủ 1.000 tỷ USD có cao không?

Để Elon Musk thực sự nhận đủ số tiền này, Tesla phải đạt vốn hóa thị trường 8.500 tỷ USD, tương ứng giá cổ phiếu lên 2.700 USD/cổ phiếu.

Hiện tại, Tesla mới đạt vốn hóa 1.330 tỷ USD, với giá cổ phiếu ở mức 425,85 USD. Dù vậy, tính từ đầu năm 2025 đến nay, cổ phiếu Tesla đã tăng 12%. Con đường để Musk chạm tới mốc 1.000 tỷ USD vì thế vẫn còn rất xa.